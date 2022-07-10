Летний портрет великого города Петербурга

Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге

Проведите отпуск в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа самых популярных достопримечательностей города! Возможен заезд в любой день недели на любое количество дней!
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
Летний портрет великого города Петербурга
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Что вас ожидает 🤩

Казанский собор
Казанский собор
Одно из крупнейших культовых сооружений Петербурга, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери
Исаакиевский собор
Исаакиевский собор
Поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками
Кронштадт
Кронштадт
Познакомитесь с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты
Эрмитаж
Эрмитаж
Музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству
Петропавловский собор
Петропавловский собор
Уникальный памятник архитектуры города, позолоченный шпиль которого возвышается над городом
Петергоф
Петергоф
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов»

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Размещение в выбранной гостинице после 14:00.

2 день

Экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепость

Завтрак в гостинице.

Автобусная экскурсия по городу «Портрет Великого города» познакомит вас:

  • с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры;
  • с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.

Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с:

  • фортификационными сооружениями России XVIII века;
  • историей зарождения города в устье реки Невы;
  • крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Окончание экскурсии около ст. м."Горьковская", не позднее 16:00.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

3 день

Кронштадт, музейно-исторический парк «Остров фортов»

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы:

  • побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен;
  • пройдете по аллеям Петровского парка;
  • увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта;
  • дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова;
  • петровский корабельный док;
  • знаменитый Кронштадтский футшток;
  • Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Прогулка по музейно-историческому парку "Остров фортов".

Главный объект парка-Аллея героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках истории Военно-Морского Флота, и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Обустроены детская площадка площадью 1000 кв. м, прогулочные зоны тихого отдыха, в том числе яблоневый сад с прудом и панорамные качели не берегу.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату:

Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Путешествие по русскому Амстердаму». Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в вашей душе навсегда.

4 день

Экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Летний сад, Эрмитаж

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»

Для того, чтобы почувствовать прелесть металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику.

Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых решеток Северной столицы – решеткой Летнего сада, оградой Михайловского сада и др.

Прогулка по Летнему саду – старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.

Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.

Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира.

Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: шедеврами скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства.

Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Свободное время в центре города.

Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 17:00.

Транспорт не предоставляется.

5 день

Царское Село

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

За дополнительную оплату:

Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.

6 день

Александро-Невская Лавра, Петербургский метрополитен, экскурсия «Храмы Невского проспекта»

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Встреча у Александро-Невской Лавры.

Посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатейших и значимых монастырей дореволюционной России.

Вы посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.

Экскурсия «Подземные дворцы».

Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.

Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением Казанского собора. Вы посетите:

  • строгую лютеранскую церковь Святого Петра, прихожане которой, сыграли важную роль в истории Петербурга;
  • нарядную католическую церковь Святой Екатерины, чьи восстановленные интерьеры дают возможность обратиться к истории христианства и раскрыть богатейшую символику церковной архитектуры.

Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга – Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери.

Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Экскурсия в исторический театр-макет "Петровская акватория", изображающих Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.
Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.

7 день

Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.

Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

За дополнительную оплату:

Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.

8 день

Петергоф. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо.

Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.

Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения/количества дней:

РазмещениеПериод3дня/2ночи4дня/3ночи5дней/4ночи6дней/5ночи7дней/6ночей8дней/7ночейДоп. сутки (за номер)
Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
На 1 чел. в 2-местн. номере30.05-05.06838011380147451874021445234303120
06.06-10.07890512170158052006023030252803640
11.07-25.09838011380147451874021445234303120
1-местн. номер30.05-05.061082515050196352485028780319852780
06.06-10.071187016620217352747031920356553300
11.07-25.091082515050196352485028780319852780
Доп. место30.05-05.06838011380147451874021445234304680
06.06-10.07890512170158052006023030252805460
11.07-25.09838011380147451874021445234304680
Кирочная Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
На 1 чел. в 2-местн. номере30.05-05.06890512170158052006023030252803640
06.06-10.07943512960168602138024616271304160
11.07-25.09890512170158052006023030252803640
1-местн. номер30.05-05.061187016620217352747031920356543300
06.06-10.071292018190238303009036070393253820
11.07-25.091187016620217352747031920356543300
Доп. место30.05-05.06890512170158052006023030252805460
06.06-10.07943512960168602138024615271306240
11.07-25.09890512170158052006023030252805460
Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
На 1 чел. в 2-местн. номере30.05-03.071247517520229402898033730377607150
04.07-28.081062514745192402435028185312905330
29.08-25.091023014150184452336026995299004940
1-местн. номер30.05-03.071884527075356804490552840600556760
04.07-28.081517521570283403572541835472154940
29.08-25.091439020390267653376039475444604550
Доп. место30.05-03.071027514070182402303026530293109100
04.07-28.08982513395173402190025185277407280
29.08-25.09973013250171452166024895274006890

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

7 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4*

7 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*Отель «Москва» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице (размещение после 14:00, выезд до 12:00).
  • Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток проживания.
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как проходит тур?

Возможен заезд в любой день недели на любое количество дней!

ВНИМАНИЕ! В день заезда экскурсионная программа не предусмотрена. Туристы самостоятельно размещаются в гостинице и присоединяются к группе со 2-го дня программы. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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