Размещение в выбранной гостинице после 14:00.
Завтрак в гостинице.
Автобусная экскурсия по городу «Портрет Великого города» познакомит вас:
Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с:
Окончание экскурсии около ст. м."Горьковская", не позднее 16:00.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы:
Прогулка по музейно-историческому парку "Остров фортов".
Главный объект парка-Аллея героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках истории Военно-Морского Флота, и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Обустроены детская площадка площадью 1000 кв. м, прогулочные зоны тихого отдыха, в том числе яблоневый сад с прудом и панорамные качели не берегу.
Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
За дополнительную оплату:
Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам: «Путешествие по русскому Амстердаму». Восхитительные архитектурные ансамбли, золоченые шпили, устремленные ввысь, дворцы, соборы, отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в вашей душе навсегда.
Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…»
Для того, чтобы почувствовать прелесть металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику.
Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых решеток Северной столицы – решеткой Летнего сада, оградой Михайловского сада и др.
Прогулка по Летнему саду – старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга.
Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.
Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира.
Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: шедеврами скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства.
Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.
Свободное время в центре города.
Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 17:00.
Транспорт не предоставляется.
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.
Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.
Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
За дополнительную оплату:
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.
Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Встреча у Александро-Невской Лавры.
Посещением Александро-Невской Лавры — одного из четырех богатейших и значимых монастырей дореволюционной России.
Вы посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи Александра Невского, считающегося небесным покровителем Петербурга.
Экскурсия «Подземные дворцы».
Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.
Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением Казанского собора. Вы посетите:
Закончится экскурсия посещением одного из крупнейших культовых сооружений Петербурга – Казанского кафедрального собора, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату:
Экскурсия в исторический театр-макет "Петровская акватория", изображающих Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.
Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.
Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек.
Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Окончание экскурсии около ст. м."Адмиралтейская", не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату:
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.
Завтрак в гостинице.
Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Нижнего парка фонтанов.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо.
Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства.
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения/количества дней:
|Размещение
|Период
|3дня/2ночи
|4дня/3ночи
|5дней/4ночи
|6дней/5ночи
|7дней/6ночей
|8дней/7ночей
|Доп. сутки (за номер)
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|30.05-05.06
|8380
|11380
|14745
|18740
|21445
|23430
|3120
|06.06-10.07
|8905
|12170
|15805
|20060
|23030
|25280
|3640
|11.07-25.09
|8380
|11380
|14745
|18740
|21445
|23430
|3120
|1-местн. номер
|30.05-05.06
|10825
|15050
|19635
|24850
|28780
|31985
|2780
|06.06-10.07
|11870
|16620
|21735
|27470
|31920
|35655
|3300
|11.07-25.09
|10825
|15050
|19635
|24850
|28780
|31985
|2780
|Доп. место
|30.05-05.06
|8380
|11380
|14745
|18740
|21445
|23430
|4680
|06.06-10.07
|8905
|12170
|15805
|20060
|23030
|25280
|5460
|11.07-25.09
|8380
|11380
|14745
|18740
|21445
|23430
|4680
|Кирочная Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|30.05-05.06
|8905
|12170
|15805
|20060
|23030
|25280
|3640
|06.06-10.07
|9435
|12960
|16860
|21380
|24616
|27130
|4160
|11.07-25.09
|8905
|12170
|15805
|20060
|23030
|25280
|3640
|1-местн. номер
|30.05-05.06
|11870
|16620
|21735
|27470
|31920
|35654
|3300
|06.06-10.07
|12920
|18190
|23830
|30090
|36070
|39325
|3820
|11.07-25.09
|11870
|16620
|21735
|27470
|31920
|35654
|3300
|Доп. место
|30.05-05.06
|8905
|12170
|15805
|20060
|23030
|25280
|5460
|06.06-10.07
|9435
|12960
|16860
|21380
|24615
|27130
|6240
|11.07-25.09
|8905
|12170
|15805
|20060
|23030
|25280
|5460
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|На 1 чел. в 2-местн. номере
|30.05-03.07
|12475
|17520
|22940
|28980
|33730
|37760
|7150
|04.07-28.08
|10625
|14745
|19240
|24350
|28185
|31290
|5330
|29.08-25.09
|10230
|14150
|18445
|23360
|26995
|29900
|4940
|1-местн. номер
|30.05-03.07
|18845
|27075
|35680
|44905
|52840
|60055
|6760
|04.07-28.08
|15175
|21570
|28340
|35725
|41835
|47215
|4940
|29.08-25.09
|14390
|20390
|26765
|33760
|39475
|44460
|4550
|Доп. место
|30.05-03.07
|10275
|14070
|18240
|23030
|26530
|29310
|9100
|04.07-28.08
|9825
|13395
|17340
|21900
|25185
|27740
|7280
|29.08-25.09
|9730
|13250
|17145
|21660
|24895
|27400
|6890
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможен заезд в любой день недели на любое количество дней!
ВНИМАНИЕ! В день заезда экскурсионная программа не предусмотрена. Туристы самостоятельно размещаются в гостинице и присоединяются к группе со 2-го дня программы. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.