На ретроавтобусе - по центру Петербурга

Погрузитесь в атмосферу прошлого на ретроавтобусе, путешествуя по центру Санкт-Петербурга. Откройте для себя уникальные исторические места города
Участники экскурсии на ретроавтобусе смогут насладиться уникальной атмосферой Санкт-Петербурга.

Тур охватывает ключевые достопримечательности, такие как Петропавловская крепость, Дворцовая площадь и крейсер «Аврора».

Путешественники узнают интересные факты о городе, включая историю сфинксов из Египта и секреты золотых таблеток для царской семьи.

Комфортная поездка обеспечивается отапливаемым салоном и возможностью выбора между живым гидом и аудиогидом на разных языках
4.17
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Уникальный ретроавтобус
  • 🏰 Знаковые достопримечательности
  • 🎧 Многоязычный аудиогид
  • 🔥 Комфорт в любую погоду
  • ⏳ Погружение в историю
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
На ретроавтобусе - по центру Петербурга
На ретроавтобусе - по центру Петербурга
На ретроавтобусе - по центру Петербурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Петропавловская крепость
  • Дворцовая площадь
  • Крейсер «Аврора»
  • Инженерный замок
  • Памятник Петру I

Описание экскурсии

Вы рассмотрите Петропавловскую крепость, Дворцовую площадь и крейсер «Аврора», что находится на вечной стоянке у Петроградской набережной. Взглянете на Инженерный замок, который когда-то был императорским дворцом, и памятник Петру I на Сенатской площади. И узнаете:

  • Какой собор никогда не прекращал службу, даже в годы блокады
  • Кто выпускал золотые таблетки для царской семьи
  • Как сфинксы из Египта попали в Петербург

Организационные детали

  • В автобусе будет живой гид или аудиогид (это зависит от занятости наших сотрудников). Аудиогид можно слушать на разных языках
  • Поездка будет комфортной в любую погоду — салон отапливается
  • Возможны задержки отправления автобуса до 20 минут в зависимости от дорожной ситуации и других условий
Остались вопросы?

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1300 ₽
Дети до 14 лет600 ₽
Пенсионеры1100 ₽
Студенты1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
4 мар 2025
Ну во первых место начала экскурсии - Исаакиевский собор и сам автобус уже огромные впечатления. Ездили семьей, экскурсию вел аудиогид, но водитель подсказывал куда смотреть. Громкость хорошая, слышно отлично, материал интересный. В автобусе тепло и уютно, маршрут увлекательный. Для общего, начального ознакомления с городом на Неве то что надо! Рекомендую.
Ну во первых место начала экскурсии - Исаакиевский собор и сам автобус уже огромные впечатления. ЕздилиНу во первых место начала экскурсии - Исаакиевский собор и сам автобус уже огромные впечатления. ЕздилиНу во первых место начала экскурсии - Исаакиевский собор и сам автобус уже огромные впечатления. ЕздилиНу во первых место начала экскурсии - Исаакиевский собор и сам автобус уже огромные впечатления. Ездили
Ю
20 янв 2025
Все понравилось. Рекомендую.
Д
6 янв 2025
Отлично
Е
5 янв 2025
Сама экскурсия отличная, к экскурсоводу никаких претензий. Единственным минусом стало лишь то, что приехав на место, мы узнали, что автобус отправляется не в 10:00, а набирает людей по ситуации и
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только потом отправляется. В итоге мы ждали ещё 40 минут пока наберется полный автобус. На сайте нигде это не сказано, никто нас по этому поводу не проинформировал. Имейте ввиду. Сама экскурсия замечательная)

Сама экскурсия отличная, к экскурсоводу никаких претензий. Единственным минусом стало лишь то, что приехав на место,Сама экскурсия отличная, к экскурсоводу никаких претензий. Единственным минусом стало лишь то, что приехав на место,Сама экскурсия отличная, к экскурсоводу никаких претензий. Единственным минусом стало лишь то, что приехав на место,
Юлия
2 янв 2025
Экскурсия очень понравилась! Конечно, красивые кадры сделать сложно ввиду вечернего времени и запотевших стекол, но увидеть новогодний Санкт-Петербург - это того стоит! Интересный автобус, очень познавательная экскурсия! Отлично!
Экскурсия очень понравилась! Конечно, красивые кадры сделать сложно ввиду вечернего времени и запотевших стекол, но увидетьЭкскурсия очень понравилась! Конечно, красивые кадры сделать сложно ввиду вечернего времени и запотевших стекол, но увидетьЭкскурсия очень понравилась! Конечно, красивые кадры сделать сложно ввиду вечернего времени и запотевших стекол, но увидетьЭкскурсия очень понравилась! Конечно, красивые кадры сделать сложно ввиду вечернего времени и запотевших стекол, но увидеть
Н
20 ноя 2024
Забронировали экскурсию на 17ч, фактически отьехали в 18ч. Администратор в автобусе отказывался признавать, что внесена предоплата. Экскурсовод говорит с паузами, запинками. Звук из колонок плохого качества, очень тяжело воспринимать информацию на слух.
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда. От лица компании приношу искренние извинения. Очень жаль, что Ваш выезд задержали, к сожалению в некоторых случаях такое
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имеет место быть: на отправление может влиять дорожная и даже метеорологическая обстановка Петербурга. В следующий раз все администраторы будут предупреждены о гостях из Трипстера. И конечно, мы проверим аудио систему в автобусе того рейса. Будем рады снова Вас видеть!

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