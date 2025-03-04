Евгений — Организатор в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 85 туристов

Я Евгений, очень рад представлять экскурсии нашего агентства. Мне, хоть и не коренному петербуржцу, но всем сердцем нежно и пламенно любящем наш город, приятно работать не с какими-то безликими линейными экскурсиями, а с командой, которая даёт возможность вдохнуть весь Питер, всю его историю и сущность, настроение и душу… Я могу перечислять бесконечно, но лучше вы сами. Петербург ждёт вас:)