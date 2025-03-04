Участники экскурсии на ретроавтобусе смогут насладиться уникальной атмосферой Санкт-Петербурга.
Тур охватывает ключевые достопримечательности, такие как Петропавловская крепость, Дворцовая площадь и крейсер «Аврора».
Путешественники узнают интересные факты о городе, включая историю сфинксов из Египта и секреты золотых таблеток для царской семьи.
Комфортная поездка обеспечивается отапливаемым салоном и возможностью выбора между живым гидом и аудиогидом на разных языках
Тур охватывает ключевые достопримечательности, такие как Петропавловская крепость, Дворцовая площадь и крейсер «Аврора».
Путешественники узнают интересные факты о городе, включая историю сфинксов из Египта и секреты золотых таблеток для царской семьи.
Комфортная поездка обеспечивается отапливаемым салоном и возможностью выбора между живым гидом и аудиогидом на разных языках
6 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Уникальный ретроавтобус
- 🏰 Знаковые достопримечательности
- 🎧 Многоязычный аудиогид
- 🔥 Комфорт в любую погоду
- ⏳ Погружение в историю
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Петропавловская крепость
- Дворцовая площадь
- Крейсер «Аврора»
- Инженерный замок
- Памятник Петру I
Описание экскурсии
Вы рассмотрите Петропавловскую крепость, Дворцовую площадь и крейсер «Аврора», что находится на вечной стоянке у Петроградской набережной. Взглянете на Инженерный замок, который когда-то был императорским дворцом, и памятник Петру I на Сенатской площади. И узнаете:
- Какой собор никогда не прекращал службу, даже в годы блокады
- Кто выпускал золотые таблетки для царской семьи
- Как сфинксы из Египта попали в Петербург
Организационные детали
- В автобусе будет живой гид или аудиогид (это зависит от занятости наших сотрудников). Аудиогид можно слушать на разных языках
- Поездка будет комфортной в любую погоду — салон отапливается
- Возможны задержки отправления автобуса до 20 минут в зависимости от дорожной ситуации и других условий
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 14 лет
|600 ₽
|Пенсионеры
|1100 ₽
|Студенты
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 85 туристов
Я Евгений, очень рад представлять экскурсии нашего агентства. Мне, хоть и не коренному петербуржцу, но всем сердцем нежно и пламенно любящем наш город, приятно работать не с какими-то безликими линейными экскурсиями, а с командой, которая даёт возможность вдохнуть весь Питер, всю его историю и сущность, настроение и душу… Я могу перечислять бесконечно, но лучше вы сами. Петербург ждёт вас:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
4 мар 2025
Ну во первых место начала экскурсии - Исаакиевский собор и сам автобус уже огромные впечатления. Ездили семьей, экскурсию вел аудиогид, но водитель подсказывал куда смотреть. Громкость хорошая, слышно отлично, материал интересный. В автобусе тепло и уютно, маршрут увлекательный. Для общего, начального ознакомления с городом на Неве то что надо! Рекомендую.
Ю
Юлия
20 янв 2025
Все понравилось. Рекомендую.
Д
Денис
6 янв 2025
Отлично
Е
Елена
5 янв 2025
Сама экскурсия отличная, к экскурсоводу никаких претензий. Единственным минусом стало лишь то, что приехав на место, мы узнали, что автобус отправляется не в 10:00, а набирает людей по ситуации и
Юлия
2 янв 2025
Экскурсия очень понравилась! Конечно, красивые кадры сделать сложно ввиду вечернего времени и запотевших стекол, но увидеть новогодний Санкт-Петербург - это того стоит! Интересный автобус, очень познавательная экскурсия! Отлично!
Н
Надежда
20 ноя 2024
Забронировали экскурсию на 17ч, фактически отьехали в 18ч. Администратор в автобусе отказывался признавать, что внесена предоплата. Экскурсовод говорит с паузами, запинками. Звук из колонок плохого качества, очень тяжело воспринимать информацию на слух.
Евгений
Ответ организатора:
Здравствуйте, Надежда. От лица компании приношу искренние извинения. Очень жаль, что Ваш выезд задержали, к сожалению в некоторых случаях такое
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