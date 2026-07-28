Если вам хочется отойти от стандартных обзорных программ и отлично провести время, жду вас на своей экскурсии.
Мы прогуляемся по парадному Санкт-Петербургу, но мои истории о нём не будут похожи на фразы из путеводителей. А завершится прогулка в неожиданном месте — на крыше исторического здания. Будет весело, неформально и неформатно!
Мы прогуляемся по парадному Санкт-Петербургу, но мои истории о нём не будут похожи на фразы из путеводителей. А завершится прогулка в неожиданном месте — на крыше исторического здания. Будет весело, неформально и неформатно!
Описание экскурсии
Прогуляться по главным местам Санкт-Петербурга и услышать их историю так, что потом захочется поделиться с друзьями — это стоит попробовать! Я проведу для вас обзорную экскурсию с посещением безопасной крыши. Будут увлекательные факты и легенды, захватывающие виды и потрясающие фотографии!
- Начнём прогулку на Дворцовой площади, где вам откроется величественный архитектурный ансамбль. Вы узнаете, чем прославился Зимний дворец, почему Эрмитаж сравнивают с Лувром, а также какова страховая стоимость самых известных шедевров
- Вы увидите необычные церкви, превращённые в кафе и даже бассейн, и удивитесь тому, что можно было купить в одном из самых дорогих магазинов страны
- По набережной реки Мойки дойдём к Спасу на Крови и поговорим о загадках, связанных с его строительством
- Экскурсия продолжится вдоль канала Грибоедова. Мы выйдем к Невскому проспекту — главной магистрали города. Вы полюбуетесь величественным Казанским собором, узнаете историю башни Зингера и выясните, с чем жители любили сравнивать Исаакиевский собор
- После этого мы поднимемся на безопасную крышу, где проведем около получаса. Оттуда вам откроется панорама города: вы увидите «Лахта-центр», Исаакиевский, Троицкий и Смольный соборы
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, общая продолжительность маршрута около 3 км
- Выход на крышу оплачивается дополнительно — 700 ₽ за чел.
- Если в выбранное время подъём на крышу будет невозможен, по согласованию с вами мы сдвинем начало экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Дети до 12 лет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1088 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В возрасте 24 лет я решила кардинально сменить сферу деятельности и выучилась на переводчика и экскурсовода. Теперь показываю вам удивительные места Северной столицы и погружаю в их историю. Буду рада стать вашим проводником в этом прекрасном городе!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия нам понравилась, и взрослые и дети (8 и 14 лет) узнали много интересных фактов, не было какого-то перегруза информацией, появилось желание после экскурсии получше изучить историю Петербурга. Отдельная благодарность
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К
Огромное спасибо Екатерине, за прекрасную экскурсию.
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М
потрясающая экскурсия с Екатериной, которая знает все все и отвечает на все все вопросы! 😁уже не первый раз на обзорных, но именно сегодня Питер открылся с новой стороны. и потрясающий маршрут с безопасным подъемом на крышу, где можно сделать классные фото! обязательно вернемся еще ❤️
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А
Шикарная экскурсия по любимому городу, интересно и насыщенно, спасибо большое
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Привезла в Питер родителей, сестру и племянников познакомиться с городом. Катя стала первой, с кем они познакомились. И это было прекрасное знакомство. Экскурсией остались довольны все, включая младших племянников (а
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М
Прекрасный экскурсовод-Екатерина.
Безумно приятно слушать слог человека, который так интересно рассказывает про Санкт-Петербург.
Мы в СПБ были много раз, решили разнообразить пребывание и взять обзорную экскурсию и не прогадали, особенно с выбором Екатерины!
Спасибо Вам!
Обязательно всех будем направлять к вам!
Интересный, душевный, красивый экскурсовод! 🌷
Безумно приятно слушать слог человека, который так интересно рассказывает про Санкт-Петербург.
Мы в СПБ были много раз, решили разнообразить пребывание и взять обзорную экскурсию и не прогадали, особенно с выбором Екатерины!
Спасибо Вам!
Обязательно всех будем направлять к вам!
Интересный, душевный, красивый экскурсовод! 🌷
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