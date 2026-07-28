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им угодить весьма трудно).

Катя рассказывала легко, интересно и с юмором. С вниманием к нашим вопросам и к потребностям детей.

Отдельное спасибо за множество общих фотографий с легкой Катиной руки. Мне кажется, у нас за всю жизнь столько не накопилось, сколько за одну эту экскурсию.

Подъем на крышу безопасен, на крыше очень красиво и уютно и удобно фотографироваться.

Очень рекомендую для первого знакомства с городом и не только!

Лично я осталась очень довольна, а я повидала много экскурсий.

Кате большое спасибо и пожеланий процветания и хороших клиентов 🙏