Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше
Мы прогуляемся по парадному Санкт-Петербургу, но мои истории о нём не будут похожи на фразы из путеводителей. Они помогут взглянуть на него с другого ракурса, ведь маршрут завершается на крыше жилого дома. Будет весело, неформально и неформатно!
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Описание
Что вас ожидает
Прогуляться по главным местам Санкт-Петербурга и услышать их историю так, что потом захочется поделиться с друзьями — стоит попробовать! Я проведу для вас обзорную экскурсию с посещением безопасной крыши. Будут увлекательные факты и легенды, захватывающие виды и потрясающие фотографии!
📸 Начнём прогулку на Дворцовой площади, где вам откроется величественный архитектурный ансамбль. Вы узнаете, чем прославился Зимний дворец, почему Эрмитаж сравнивают с Лувром, а также какова страховая стоимость самых известных шедевров.
📸 По набережной реки Мойки дойдём к Спасу на Крови и поговорим о загадках, связанных с его строительством.
📸Экскурсия продолжится вдоль канала Грибоедова. Мы выйдем к Невскому проспекту — главной магистрали города. Вы полюбуетесь величественным Казанским собором, узнаете историю башни Зингера и выясните, с чем жители любили сравнивать Исаакиевский собор.
📸Затем мы окажемся на площади Островского и обсудим историю одного из императорских театров, Александровского.
📸После этого мы поднимемся на безопасную крышу, где проведем около получаса. Оттуда перед вами откроется панорама города: вы увидите Лахта-центр, Исаакиевский, Троицкий и Смольный соборы.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, общая продолжительность маршрута около 3 км
- Выход на крышу оплачивается отдельно, 500 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Дворцовой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.