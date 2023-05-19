Если вам хочется отойти от стандартных обзорных программ и отлично провести время, жду вас на своей экскурсии. Мы прогуляемся по парадному Санкт-Петербургу, но мои истории о нём не будут похожи на фразы из путеводителей. Они помогут взглянуть на него с другого ракурса, ведь маршрут завершается на крыше жилого дома. Будет весело, неформально и неформатно!

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Описание

Что вас ожидает

Прогуляться по главным местам Санкт-Петербурга и услышать их историю так, что потом захочется поделиться с друзьями — стоит попробовать! Я проведу для вас обзорную экскурсию с посещением безопасной крыши. Будут увлекательные факты и легенды, захватывающие виды и потрясающие фотографии!

📸 Начнём прогулку на Дворцовой площади, где вам откроется величественный архитектурный ансамбль. Вы узнаете, чем прославился Зимний дворец, почему Эрмитаж сравнивают с Лувром, а также какова страховая стоимость самых известных шедевров.

📸 По набережной реки Мойки дойдём к Спасу на Крови и поговорим о загадках, связанных с его строительством.

📸Экскурсия продолжится вдоль канала Грибоедова. Мы выйдем к Невскому проспекту — главной магистрали города. Вы полюбуетесь величественным Казанским собором, узнаете историю башни Зингера и выясните, с чем жители любили сравнивать Исаакиевский собор.

📸Затем мы окажемся на площади Островского и обсудим историю одного из императорских театров, Александровского.

📸После этого мы поднимемся на безопасную крышу, где проведем около получаса. Оттуда перед вами откроется панорама города: вы увидите Лахта-центр, Исаакиевский, Троицкий и Смольный соборы.

Организационные детали