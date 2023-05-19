По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу

Увидеть необычное рядом с популярными локациями города на Неве и полюбить его ещё больше

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Если вам хочется отойти от стандартных обзорных программ и отлично провести время, жду вас на своей экскурсии.

Мы прогуляемся по парадному Санкт-Петербургу, но мои истории о нём не будут похожи на фразы из путеводителей. Они помогут взглянуть на него с другого ракурса, ведь маршрут завершается на крыше жилого дома. Будет весело, неформально и неформатно!
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
По Питеру - нескучно! Обзорная экскурсия и подъём на крышу
Ближайшие даты:
19
мая
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогуляться по главным местам Санкт-Петербурга и услышать их историю так, что потом захочется поделиться с друзьями — стоит попробовать! Я проведу для вас обзорную экскурсию с посещением безопасной крыши. Будут увлекательные факты и легенды, захватывающие виды и потрясающие фотографии!

📸 Начнём прогулку на Дворцовой площади, где вам откроется величественный архитектурный ансамбль. Вы узнаете, чем прославился Зимний дворец, почему Эрмитаж сравнивают с Лувром, а также какова страховая стоимость самых известных шедевров.

📸 По набережной реки Мойки дойдём к Спасу на Крови и поговорим о загадках, связанных с его строительством.

📸Экскурсия продолжится вдоль канала Грибоедова. Мы выйдем к Невскому проспекту — главной магистрали города. Вы полюбуетесь величественным Казанским собором, узнаете историю башни Зингера и выясните, с чем жители любили сравнивать Исаакиевский собор.

📸Затем мы окажемся на площади Островского и обсудим историю одного из императорских театров, Александровского.

📸После этого мы поднимемся на безопасную крышу, где проведем около получаса. Оттуда перед вами откроется панорама города: вы увидите Лахта-центр, Исаакиевский, Троицкий и Смольный соборы.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, общая продолжительность маршрута около 3 км
  • Выход на крышу оплачивается отдельно, 500 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Спас на Крови
Популярные места
Крыши

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
926 отзывов
В тренде
Фотосессия на питерских улочках и крыше
Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе
на выходе из метро Адмиралтейская
Завтра
19 мая
20 мая
21 мая
41003 280 за всё до 4 чел.
На мотоцикле по необычному Питеру
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
30 минут
410 отзывов
На мотоцикле по необычному Питеру
Днем или ночью - проехать на комфортном мотоцикле с энтузиастом, влюблённым в свой город
Площадь Александра Невского
Сегодня
Завтра
19 мая
20 мая
1 950 за человека
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2.5 часа
928 отзывов
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Набережная Макарова дом 34
Сегодня
Завтра
20 мая
21 мая
от 1 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ