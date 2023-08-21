Летний портрет великого города Петербурга
Заезд в любой удобный день, экскурсионная программа привязана к дням недели, в день заезда экскурсионной программы нет.
Например, если вы приезжаете в воскресенье, то порядок экскурсий у вас будет как в программе, а если вы приезжаете в понедельник, то первая экскурсия будет на следующий день (программа вторника) и далее в порядке очередности дней.
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Размещение в выбранной гостинице после 15:00.
Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается на стойке регистрации.
Заезд в любой удобный день, экскурсионная программа привязана к дням недели, в день заезда экскурсионной программы нет. Например, если вы приезжаете в воскресенье, то порядок экскурсий у вас будет как в программе, а если вы приезжаете в понедельник, то первая экскурсия будет на следующий день (программа вторника) и далее в порядке очередности дней.
Понедельник: экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепость
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек. Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская», не позднее 18:00.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Вторник: Кронштадт, музейно-исторический парк «Остров фортов»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт. Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города. Посещение форта Константин.
Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Среда: экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Летний сад, Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» Для того, чтобы насладиться красотой металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику. Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых оград Северной столицы – изящными решетками Летнего сада, Михайловского сада, роскошными воротами Зимнего дворца и др.
Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга. Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.
Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.
Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.
Транспорт не предоставляется.
Четверг: Царское Село
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.
Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Пятница: Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Достоевская».
Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки.
Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга. Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта. Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый 18 век, разночинный 19, бунтарский 20! А начнется экскурсия с подъема на одну из самых высоких смотровых площадок города – Колокольню Владимирского собора. Отсюда Вы не только полюбуетесь на знаменитые петербургские крыши, но и вместе с гидом проложите маршрут своей экскурсии.
Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
Суббота: Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Адмиралтейская».
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор.
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор. Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия». Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
Окончание экскурсии в Новой Голландии, не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
Воскресенье: Петергоф
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:
|Размещение
|Период
|8/7
|Доп. сутки (за номер)
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-14.07.24
|31810
|4455
|15.07-29.09.24
|29950
|3915
|1-местн. номер
|27.05-14.07.24
|44095
|3980
|15.07-29.09.24
|40345
|3440
|Доп. место
|27.05-14.07.24
|31810
|2225
|15.07-29.09.24
|29950
|1955
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-14.07.24
|33665
|4995
|15.07-29.09.24
|31810
|4455
|1-местн. номер
|27.05-14.07.24
|47840
|4520
|15.07-29.09.24
|44095
|3980
|Доп. место
|27.05-14.07.24
|33665
|2495
|15.07-29.09.24
|31810
|2225
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-14.07.24
|50660
|9940
|15.07-29.09.24
|41840
|7370
|1-местн. номер
|27.05-14.07.24
|75420
|8500
|15.07-29.09.24
|58380
|6050
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-14.07.24
|52145
|10370
|15.07-29.09.24
|43695
|7910
|1-местн. номер
|27.05-14.07.24
|79170
|9045
|15.07-29.09.24
|63255
|6750
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-14.07.24
|55305
|11285
|15.07-29.09.24
|44160
|8045
|1-местн. номер
|27.05-14.07.24
|83845
|9720
|15.07-29.09.24
|65140
|7020
|Доп. место
|27.05-14.07.24
|54045
|5400
|15.07-29.09.24
|42900
|3780
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*
Стандарт Двор, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-07.07.24
|48990
|9450
|08.07-25.08.24
|45275
|8370
|26.08-29.09.24
|41500
|7290
|1-местн. номер
|27.05-07.07.24
|82065
|9450
|08.07-25.08.24
|74570
|8370
|26.08-29.09.24
|67015
|7290
|Доп. место
|27.05-07.07.24
|37790
|2565
|08.07-25.08.24
|36875
|2565
|26.08-29.09.24
|35200
|2430
МОСКВА 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-30.06.24
|43880
|7965
|01.07-01.09.24
|38310
|6345
|02.09-29.09.24
|36450
|5805
|1-местн. номер
|27.05-30.06.24
|68925
|7560
|01.07-01.09.24
|57685
|5940
|02.09-29.09.24
|53935
|5400
|Доп. место
|27.05-30.06.24
|35830
|2430
|01.07-01.09.24
|34460
|2430
|02.09-29.09.24
|34000
|2430
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-11.08.24
|46665
|8775
|12.08-29.09.24
|42025
|7425
|1-местн. номер
|27.05-11.08.24
|69820
|7695
|12.08-29.09.24
|60455
|6345
|Доп. место
|27.05-11.08.24
|33015
|1755
|12.08-29.09.24
|31875
|1755
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Премиум, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-11.08.24
|53630
|10800
|12.08-29.09.24
|48990
|9450
|1-местн. номер
|27.05-11.08.24
|83870
|9720
|12.08-29.09.24
|74505
|8370
|Доп. место
|27.05-11.08.24
|34730
|1755
|12.08-29.09.24
|33590
|1750
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-11.08.24
|45735
|8505
|12.08-29.09.24
|41095
|7155
|1-местн. номер
|27.05-11.08.24
|67945
|7425
|12.08-29.09.24
|58580
|6075
|Доп. место
|27.05-11.08.24
|36285
|2430
|12.08-29.09.24
|35145
|2430
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-11.08.24
|52700
|10530
|12.08-29.09.24
|48060
|9180
|1-местн. номер
|27.05-11.08.24
|81995
|9450
|12.08-29.09.24
|72630
|8100
|Доп. место
|27.05-11.08.24
|38000
|2430
|12.08-29.09.24
|36860
|2430
Домина Пулково 4*
Апартаменты Стандарт, завтрак шведский стол
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-07.07.24
|49915
|9720
|08.07-01.09.24
|43415
|7830
|02.09-29.09.24
|38310
|6345
|1-местн. номер
|27.05-07.07.24
|78265
|8910
|08.07-01.09.24
|65150
|7020
|02.09-29.09.24
|60520
|6345
|Доп. место
|27.05-07.07.24
|33115
|1620
|08.07-01.09.24
|31515
|1620
|02.09-29.09.24
|30260
|1620
|Без проживания и питания
|16780
|-
|Скидка на ребенка до 14 лет
|2350
|-
В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Домина Пулково 4
Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.
Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.
Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.
Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице (размещение после 15:00, выезд до 12:00) (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток проживания (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу тура
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Индивидуальный трансфер – по запросу
- Дополнительные сутки в гостинице
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как проходит тур?
Программа экскурсий привязана к дням недели, возможен заезд в любой день. Первый день будет свободным для удобного размещения и отдыха, экскурсионная программа начинается со следующего дня. Например, если Вы выбрали заезд в понедельник, то тур начнется во вторник в соответствии с программой дня.
Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
В день заезда экскурсионная программа не предусмотрена. Туристы самостоятельно размещаются в гостинице и присоединяются к группе со 2-го дня программы.
Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.