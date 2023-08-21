Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Летний портрет великого города Петербурга

5
3 отзыва
Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Петропавловская крепость, Царское село, Исаакиевский собор и многих других! Пройдете пешком по улицам, набережным и мостам, чтобы насладиться красотой металлического «кружева» знаменитых оград Северной столицы, посетите самый молодой парк города на острове Новая Голландия и самый глубокий, один из самых красивых метрополитенов мира.

Заезд в любой удобный день, экскурсионная программа привязана к дням недели, в день заезда экскурсионной программы нет.

Например, если вы приезжаете в воскресенье, то порядок экскурсий у вас будет как в программе, а если вы приезжаете в понедельник, то первая экскурсия будет на следующий день (программа вторника) и далее в порядке очередности дней.
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Казанский собор
Казанский собор
Одно из крупнейших культовых сооружений Петербурга, где находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери
Исаакиевский собор
Исаакиевский собор
Поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками
Кронштадт
Кронштадт
Познакомитесь с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты
Эрмитаж
Эрмитаж
Музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству
Петропавловский собор
Петропавловский собор
Уникальный памятник архитектуры города, позолоченный шпиль которого возвышается над городом
Петергоф
Петергоф
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов»

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Размещение в выбранной гостинице после 15:00.

Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается на стойке регистрации.

Заезд в любой удобный день, экскурсионная программа привязана к дням недели, в день заезда экскурсионной программы нет. Например, если вы приезжаете в воскресенье, то порядок экскурсий у вас будет как в программе, а если вы приезжаете в понедельник, то первая экскурсия будет на следующий день (программа вторника) и далее в порядке очередности дней.

2 день

Понедельник: экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепость

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек. Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская», не позднее 18:00.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Понедельник: экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепостьПонедельник: экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепостьПонедельник: экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепостьПонедельник: экскурсия по городу «Портрет Великого города», Петропавловская крепость
3 день

Вторник: Кронштадт, музейно-исторический парк «Остров фортов»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт. Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города. Посещение форта Константин.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Вторник: Кронштадт, музейно-исторический парк «Остров фортов»Вторник: Кронштадт, музейно-исторический парк «Остров фортов»Вторник: Кронштадт, музейно-исторический парк «Остров фортов»
4 день

Среда: экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Летний сад, Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…» Для того, чтобы насладиться красотой металлического «кружева» Петербурга, нужно не торопясь пройти по его улицам, набережным, мостам, внимательно присмотреться к его неповторимому облику. Экскурсия познакомит с историей самых знаменитых оград Северной столицы – изящными решетками Летнего сада, Михайловского сада, роскошными воротами Зимнего дворца и др.

Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы, разбитому всего через год после основания Петербурга. Задуманный, как личный сад Петра I, чуть позже он превратился в официальную парадную летнюю резиденцию, украшенную фонтанами, скульптурами и беседками.

Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.

Транспорт не предоставляется.

Среда: экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Летний сад, ЭрмитажСреда: экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Летний сад, ЭрмитажСреда: экскурсия «Твоих оград узор чугунный…», Летний сад, Эрмитаж
5 день

Четверг: Царское Село

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Четверг: Царское СелоЧетверг: Царское СелоЧетверг: Царское СелоЧетверг: Царское СелоЧетверг: Царское Село
6 день

Пятница: Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Достоевская».

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки.

Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга. Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта. Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый 18 век, разночинный 19, бунтарский 20! А начнется экскурсия с подъема на одну из самых высоких смотровых площадок города – Колокольню Владимирского собора. Отсюда Вы не только полюбуетесь на знаменитые петербургские крыши, но и вместе с гидом проложите маршрут своей экскурсии.

Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

Пятница: Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадкиПятница: Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадкиПятница: Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадкиПятница: Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадкиПятница: Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением смотровой площадки
7 день

Суббота: Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Адмиралтейская».

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор.

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор. Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия». Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

Окончание экскурсии в Новой Голландии, не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

Суббота: Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»Суббота: Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»Суббота: Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»Суббота: Исаакиевский собор, остров «Новая Голландия»
8 день

Воскресенье: Петергоф

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Воскресенье: ПетергофВоскресенье: ПетергофВоскресенье: ПетергофВоскресенье: Петергоф

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от размещения:

РазмещениеПериод8/7Доп. сутки (за номер)

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-14.07.24318104455
15.07-29.09.24299503915
1-местн. номер27.05-14.07.24440953980
15.07-29.09.24403453440
Доп. место27.05-14.07.24318102225
15.07-29.09.24299501955

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-14.07.24336654995
15.07-29.09.24318104455
1-местн. номер27.05-14.07.24478404520
15.07-29.09.24440953980
Доп. место27.05-14.07.24336652495
15.07-29.09.24318102225

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-14.07.24506609940
15.07-29.09.24418407370
1-местн. номер27.05-14.07.24754208500
15.07-29.09.24583806050

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-14.07.245214510370
15.07-29.09.24436957910
1-местн. номер27.05-14.07.24791709045
15.07-29.09.24632556750

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-14.07.245530511285
15.07-29.09.24441608045
1-местн. номер27.05-14.07.24838459720
15.07-29.09.24651407020
Доп. место27.05-14.07.24540455400
15.07-29.09.24429003780

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*

Стандарт Двор, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-07.07.24489909450
08.07-25.08.24452758370
26.08-29.09.24415007290
1-местн. номер27.05-07.07.24820659450
08.07-25.08.24745708370
26.08-29.09.24670157290
Доп. место27.05-07.07.24377902565
08.07-25.08.24368752565
26.08-29.09.24352002430

МОСКВА 4*

Стандарт, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-30.06.24438807965
01.07-01.09.24383106345
02.09-29.09.24364505805
1-местн. номер27.05-30.06.24689257560
01.07-01.09.24576855940
02.09-29.09.24539355400
Доп. место27.05-30.06.24358302430
01.07-01.09.24344602430
02.09-29.09.24340002430

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-11.08.24466658775
12.08-29.09.24420257425
1-местн. номер27.05-11.08.24698207695
12.08-29.09.24604556345
Доп. место27.05-11.08.24330151755
12.08-29.09.24318751755

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-11.08.245363010800
12.08-29.09.24489909450
1-местн. номер27.05-11.08.24838709720
12.08-29.09.24745058370
Доп. место27.05-11.08.24347301755
12.08-29.09.24335901750

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-11.08.24457358505
12.08-29.09.24410957155
1-местн. номер27.05-11.08.24679457425
12.08-29.09.24585806075
Доп. место27.05-11.08.24362852430
12.08-29.09.24351452430

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-11.08.245270010530
12.08-29.09.24480609180
1-местн. номер27.05-11.08.24819959450
12.08-29.09.24726308100
Доп. место27.05-11.08.24380002430
12.08-29.09.24368602430

Домина Пулково 4*

Апартаменты Стандарт, завтрак шведский стол

На 1 чел.

в 2-местн. номере

27.05-07.07.24499159720
08.07-01.09.24434157830
02.09-29.09.24383106345
1-местн. номер27.05-07.07.24782658910
08.07-01.09.24651507020
02.09-29.09.24605206345
Доп. место27.05-07.07.24331151620
08.07-01.09.24315151620
02.09-29.09.24302601620
Без проживания и питания16780-
Скидка на ребенка до 14 лет2350-

В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

7 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4

7 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Санкт-Петербург» 4

7 ночей

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4

Отель «Достоевский» 4

7 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Театральная площадь 4

7 ночей

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4

Экспресс Садовая 4

7 ночей

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

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Домина Пулково 4

7 ночей

Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.

Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.

Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.

Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице (размещение после 15:00, выезд до 12:00) (при выборе тарифа с проживанием)
  • Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток проживания (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу тура
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Индивидуальный трансфер – по запросу
  • Дополнительные сутки в гостинице
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как проходит тур?

Программа экскурсий привязана к дням недели, возможен заезд в любой день. Первый день будет свободным для удобного размещения и отдыха, экскурсионная программа начинается со следующего дня. Например, если Вы выбрали заезд в понедельник, то тур начнется во вторник в соответствии с программой дня.

Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация

В день заезда экскурсионная программа не предусмотрена. Туристы самостоятельно размещаются в гостинице и присоединяются к группе со 2-го дня программы.

Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
21 авг 2023
Тур отличный, интересные, динамичные экскурсии с превосходным гидом в комфортабельных автобусах.
а
16 авг 2023
все понравилось.
Ж
20 июля 2023
Спасибо Большое! Поездка в Санкт-Петербург очень понравилась. Все было замечательно, насладились по полной программе. Хорошая гостиница, хорошие экскурсии, хорошие автобусы, замечательный экскурсовод.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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