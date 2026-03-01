Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Советов
15 мар в 15:00
16 мар в 06:00
12 880 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Улан-Удэ
Познакомьтесь с Улан-Удэ, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь его уникальной атмосферой
Начало: На площади Советов
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Улан-Удэ на авто
Познакомиться с историей и увидеть достопримечательности в особом свете
17 мар в 17:00
18 мар в 17:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
