Индивидуальная
до 4 чел.
Иволгинский дацан и стоянка Гэсэра с панорамным видом
Познакомиться с основами бурятского буддизма и прикоснуться к тайне бессмертия Хамбо-ламы Итигэлова
Начало: Центр города
21 мар в 08:00
22 мар в 08:00
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
9 мар в 10:30
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Степными дорогами Бурятии: из Улан-Удэ к Иволгинскому дацану
На джипах через степи и горы - к местам поклонения шаманов и буддийскому храму
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 мар в 07:00
9000 ₽ за человека
