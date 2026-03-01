Сейчас в Улан-Удэ в категории "Шаманский центр «Тэнгэри»" можно забронировать 3 экскурсии от 6700 до 17 900. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5