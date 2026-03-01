Индивидуальная
до 4 чел.
Из Улан-Удэ - в Иволгинский дацан, шаманский центр и на плато Чингисхана
Посетить места силы, поучаствовать в обрядах и пообщаться с ламой
Начало: Центр города
21 мар в 08:00
22 мар в 08:00
17 900 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборШаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Познакомиться с культурой и традициями древней бурятской религии на авто-экскурсии в шаманский центр
Начало: Центр города
21 мар в 10:00
22 мар в 10:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Четыре религии Бурятии - из Улан-Удэ
Откройте для себя разнообразие религий Бурятии. Посетите уникальные религиозные центры и узнайте об их роли в жизни местных жителей
17 мар в 12:00
18 мар в 12:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
