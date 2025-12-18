Мои заказы

Море, маяки, мосты: знакомство с Владивостоком

Увидеть самые интересные места города и окрестностей за один день
Вас ждёт увлекательный день с коренным жителем Владивостока.

Вы побываете на острове Русский и мысе Тобизина, полюбуетесь панорамой бухты Золотой Рог и посмотрите на зверей в сафари-парке. Осмотрите центр города и пройдёте сквозь форт Поспелова. Подышите морским воздухом, услышите увлекательные истории и сделаете множество фото на память!
Описание экскурсии

Сначала отправимся к Токаревскому маяку, построенному в 1913 году на живописной косе. Я расскажу вам интересные факты об этом месте и открою секрет названия косы.

Затем прокатимся через центр Владивостока:

  • вы полюбуетесь архитектурой и услышите историю города
  • увидите Корабельную набережную со штабом Тихоокеанского флота, военные корабли и подводную лодку — теперь в ней музей
  • на фуникулёре поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамой бухты Золотой Рог

Проедем по двум вантовым мостам и попадём на остров Русский. Пройдём с фонариками по форту Поспелова 1903 года, спустимся к Новосильцевской батарее, сфотографируемся на фоне моста и пушек.

Из окна автомобиля вы увидите ДВФУ — крупнейший ВУЗ региона. Я расскажу, почему его построили именно здесь и чем он отличается от других учебных заведений.

Наш путь лежит к бухте Карпинского, где мы оставим машину и пойдём на мыс Тобизина. Шум прибоя, белая пена волн и солёный ветер — это одно из самых красивых мест в окрестностях города.

Поедем в бухту Стеклянная. Прогуляемся по пляжу, рассмотрим цветные камушки. И поговорим, почему вместо гальки здесь лежат переливающиеся стекляшки.

В завершение заглянем в сафари-парк, известный на весь мир дружбой тигра Амура и козлика Тимура. Обитатели приморской тайги свободно гуляют по лесу, а люди смотрят на них сверху.

Примерный тайминг

9:00 — встреча на ул. Светланской
9:30 — Токаревский маяк
10:30 — Корабельная набережная
11:00 — фуникулёр
11:30 — выезд на о. Русский
12:00 — осмотр форта Поспелова и Новосильцевской батареи
13:00 — прибытие в бухту Карпинского, пешая прогулка на мыс Тобизина
15:00 — выезд из бухты Карпинского
16:00 — бухта Стеклянная
16:15 — выезд из бухты Стеклянной и едем в сафари-парк
17:15 — посещение сафари-парка
18:30 — выезд из сафари-парка
20:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном Toyota Noah, если нужно детское кресло — сообщите, пожалуйста, заранее
  • На мысе Тобизина несколько км нужно пройти пешком, справится любой человек с минимальной физподготовкой
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Новосильцевская батарея: взрослые — 100 ₽, пенсионеры и дети — 50 ₽
  • Форт Поспелова: взрослые — 100 ₽, пенсионеры и дети — 50 ₽
  • Сафари-парк: взрослые — 800 ₽, пенсионеры и дети 4-13 лет — 500 ₽
  • Перекус — по желанию и по меню

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 928 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. Я и команда гидов с удовольствием покажем самые интересные места и поделимся нескучными историями.

