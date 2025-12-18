Вы побываете на острове Русский и мысе Тобизина, полюбуетесь панорамой бухты Золотой Рог и посмотрите на зверей в сафари-парке. Осмотрите центр города и пройдёте сквозь форт Поспелова. Подышите морским воздухом, услышите увлекательные истории и сделаете множество фото на память!
Описание экскурсии
Сначала отправимся к Токаревскому маяку, построенному в 1913 году на живописной косе. Я расскажу вам интересные факты об этом месте и открою секрет названия косы.
Затем прокатимся через центр Владивостока:
- вы полюбуетесь архитектурой и услышите историю города
- увидите Корабельную набережную со штабом Тихоокеанского флота, военные корабли и подводную лодку — теперь в ней музей
- на фуникулёре поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамой бухты Золотой Рог
Проедем по двум вантовым мостам и попадём на остров Русский. Пройдём с фонариками по форту Поспелова 1903 года, спустимся к Новосильцевской батарее, сфотографируемся на фоне моста и пушек.
Из окна автомобиля вы увидите ДВФУ — крупнейший ВУЗ региона. Я расскажу, почему его построили именно здесь и чем он отличается от других учебных заведений.
Наш путь лежит к бухте Карпинского, где мы оставим машину и пойдём на мыс Тобизина. Шум прибоя, белая пена волн и солёный ветер — это одно из самых красивых мест в окрестностях города.
Поедем в бухту Стеклянная. Прогуляемся по пляжу, рассмотрим цветные камушки. И поговорим, почему вместо гальки здесь лежат переливающиеся стекляшки.
В завершение заглянем в сафари-парк, известный на весь мир дружбой тигра Амура и козлика Тимура. Обитатели приморской тайги свободно гуляют по лесу, а люди смотрят на них сверху.
Примерный тайминг
9:00 — встреча на ул. Светланской
9:30 — Токаревский маяк
10:30 — Корабельная набережная
11:00 — фуникулёр
11:30 — выезд на о. Русский
12:00 — осмотр форта Поспелова и Новосильцевской батареи
13:00 — прибытие в бухту Карпинского, пешая прогулка на мыс Тобизина
15:00 — выезд из бухты Карпинского
16:00 — бухта Стеклянная
16:15 — выезд из бухты Стеклянной и едем в сафари-парк
17:15 — посещение сафари-парка
18:30 — выезд из сафари-парка
20:00 — возвращение во Владивосток
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Toyota Noah, если нужно детское кресло — сообщите, пожалуйста, заранее
- На мысе Тобизина несколько км нужно пройти пешком, справится любой человек с минимальной физподготовкой
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Новосильцевская батарея: взрослые — 100 ₽, пенсионеры и дети — 50 ₽
- Форт Поспелова: взрослые — 100 ₽, пенсионеры и дети — 50 ₽
- Сафари-парк: взрослые — 800 ₽, пенсионеры и дети 4-13 лет — 500 ₽
- Перекус — по желанию и по меню