Вас ждёт увлекательный день с коренным жителем Владивостока. Вы побываете на острове Русский и мысе Тобизина, полюбуетесь панорамой бухты Золотой Рог и посмотрите на зверей в сафари-парке. Осмотрите центр города и пройдёте сквозь форт Поспелова. Подышите морским воздухом, услышите увлекательные истории и сделаете множество фото на память!

за 1–5 человек или 5000 ₽ за человека, если вас больше

Сначала отправимся к Токаревскому маяку, построенному в 1913 году на живописной косе. Я расскажу вам интересные факты об этом месте и открою секрет названия косы.

Затем прокатимся через центр Владивостока:

вы полюбуетесь архитектурой и услышите историю города

увидите Корабельную набережную со штабом Тихоокеанского флота, военные корабли и подводную лодку — теперь в ней музей

на фуникулёре поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамой бухты Золотой Рог

Проедем по двум вантовым мостам и попадём на остров Русский. Пройдём с фонариками по форту Поспелова 1903 года, спустимся к Новосильцевской батарее, сфотографируемся на фоне моста и пушек.

Из окна автомобиля вы увидите ДВФУ — крупнейший ВУЗ региона. Я расскажу, почему его построили именно здесь и чем он отличается от других учебных заведений.

Наш путь лежит к бухте Карпинского, где мы оставим машину и пойдём на мыс Тобизина. Шум прибоя, белая пена волн и солёный ветер — это одно из самых красивых мест в окрестностях города.

Поедем в бухту Стеклянная. Прогуляемся по пляжу, рассмотрим цветные камушки. И поговорим, почему вместо гальки здесь лежат переливающиеся стекляшки.

В завершение заглянем в сафари-парк, известный на весь мир дружбой тигра Амура и козлика Тимура. Обитатели приморской тайги свободно гуляют по лесу, а люди смотрят на них сверху.

Примерный тайминг

9:00 — встреча на ул. Светланской

9:30 — Токаревский маяк

10:30 — Корабельная набережная

11:00 — фуникулёр

11:30 — выезд на о. Русский

12:00 — осмотр форта Поспелова и Новосильцевской батареи

13:00 — прибытие в бухту Карпинского, пешая прогулка на мыс Тобизина

15:00 — выезд из бухты Карпинского

16:00 — бухта Стеклянная

16:15 — выезд из бухты Стеклянной и едем в сафари-парк

17:15 — посещение сафари-парка

18:30 — выезд из сафари-парка

20:00 — возвращение во Владивосток

Организационные детали

Поедем на комфортабельном Toyota Noah, если нужно детское кресло — сообщите, пожалуйста, заранее

На мысе Тобизина несколько км нужно пройти пешком, справится любой человек с минимальной физподготовкой

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы