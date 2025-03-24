Воронежский государственный цирк – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Воронежский государственный цирк» в Воронеже, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
Пешая
На машине
На микроавтобусе
3 часа
124 отзыва
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу: знакомство с городом
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в историю Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Архитектурные шедевры, памятники и живописные уголки ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Из крепости в столицу Черноземья
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из крепости в столицу Черноземья: уникальная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Воронежу, открывая историю города от его основания до современности
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 10:00
4 мая в 15:00
4000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Воронежский государственный цирк»

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  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Площадь Ленина
  5. Театр оперы и балета
  6. Замок принцессы Ольденбургской
  7. Набережная
  8. Лысая гора
  9. Старый город
  10. Усадьба Веневитиновых
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в мае 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Воронежский государственный цирк" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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