Прогулка по старинному Выборгу предлагает уникальную возможность увидеть единственный шведский замок в России, прикоснуться к средневековым домам и зданиям в стиле северный модерн. Посетите дом Бюргера и Круглую башню, где когда-то находилась тюрьма. Узнайте историю и легенды города, его архитектурные и культурные особенности. Экскурсия проходит в теплой дружеской атмосфере и подходит для всех

Описание экскурсии

Идея

Это обзорная экскурсия-прогулка без беготни и суеты в теплой дружеской атмосфере с профессионалом по главным достопримечательностям Выборга. По сути, это ваше первое знакомство с Выборгом или более подробное знакомство для тех, кто уже приезжал, но не был на экскурсиях.

Маршрут

1. Круглая башня- образец средневековой шведской башни, которая была и башней, и бараньей тюрьмой, и складом, и, наконец, последние 100 лет здесь исторический ресторан

2. Чертова церковь- пример Финского национального романтизма (финского модерна)

3. Усадьба бюргера – чудом сохранившийся дом средневекового горожанина

4. Дом на скале- дом, построенный на скалах “Бараньи лбы“

5. Дом рыцарей-еще один образец уникальной средневековой постройки

6. Гранитный дворец – шедевр гениального архитектора Уно Ульберга 1908 года постройки, в стиле финского национального романтизма

7. Старая ратушная площадь

8. Выборгский Замок – единственный в России средневековый рыцарский замок

9. Дом Берингов

10. Часовая башня XV века

11. Самый старый жилой дом в России

12. Памятник выборгскому трамваю

Темы

Я расскажу о том, как в Выборге бок о бок жили четыре основные национальности. как они взаимодействовали. как переплелись их судьбы. и как это отразилось на облике города.

Факты и детали

я делюсь историей и легендами города, его культурными и архитектурными особенностями

Целевая аудитория

Экскурсия подходит всем