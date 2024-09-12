Приглашаем на прогулку по старинному Выборгу! Увидите шведский замок, средневековые дома и здания в стиле северный модерн. Узнайте историю и легенды города
Прогулка по старинному Выборгу предлагает уникальную возможность увидеть единственный шведский замок в России, прикоснуться к средневековым домам и зданиям в стиле северный модерн. Посетите дом Бюргера и Круглую башню, где когда-то находилась тюрьма. Узнайте историю и легенды города, его архитектурные и культурные особенности. Экскурсия проходит в теплой дружеской атмосфере и подходит для всех
Идея Это обзорная экскурсия-прогулка без беготни и суеты в теплой дружеской атмосфере с профессионалом по главным достопримечательностям Выборга. По сути, это ваше первое знакомство с Выборгом или более подробное знакомство для тех, кто уже приезжал, но не был на экскурсиях.
Маршрут 1. Круглая башня- образец средневековой шведской башни, которая была и башней, и бараньей тюрьмой, и складом, и, наконец, последние 100 лет здесь исторический ресторан 2. Чертова церковь- пример Финского национального романтизма (финского модерна) 3. Усадьба бюргера – чудом сохранившийся дом средневекового горожанина 4. Дом на скале- дом, построенный на скалах “Бараньи лбы“ 5. Дом рыцарей-еще один образец уникальной средневековой постройки 6. Гранитный дворец – шедевр гениального архитектора Уно Ульберга 1908 года постройки, в стиле финского национального романтизма 7. Старая ратушная площадь 8. Выборгский Замок – единственный в России средневековый рыцарский замок 9. Дом Берингов 10. Часовая башня XV века 11. Самый старый жилой дом в России 12. Памятник выборгскому трамваю
Темы Я расскажу о том, как в Выборге бок о бок жили четыре основные национальности. как они взаимодействовали. как переплелись их судьбы. и как это отразилось на облике города.
Факты и детали я делюсь историей и легендами города, его культурными и архитектурными особенностями
Целевая аудитория Экскурсия подходит всем
в будние дни в 10:00 и 11:00, в субботу и воскресенье в 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15 и 21:15
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Собора Петра и Павла
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00 и 11:00, в субботу и воскресенье в 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15 и 21:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 187 туристов
Меня зовут Александра, я родилась и живу в Выборге. Люблю и постоянно узнаю свой город. По образованию я учитель культурологии, преподаю детям в художественной школе историю искусств. Также я лицензированный гид и с радостью показываю Выборг путешественникам.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
12 сен 2024
Недавно я побывал на экскурсии по городу Выборг, и это было невероятно увлекательное путешествие в историю и культуру региона. Выборг — это город с богатым историческим наследием и удивительной архитектурой, читать дальше
что сразу стало очевидно уже с первых минут прогулки. Особенно запомнились старинные улочки центра города. Архитектура Выборга — это уникальное сочетание различных стилей и эпох, от средневекового до финского модерна. Каждое здание было словно отдельным произведением искусства, несущим в себе историю целого поколения.
Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до мелочей, благодаря Александре. Наш гид был великолепным рассказчиком, полным энтузиазма и знаний. Узнал много интересного о традициях и культуре местных жителей.
Я очень рекомендую экскурсию по Выборгу всем любителям истории и архитектуры. Это город, который оставляет неизгладимое впечатление и приглашает вернуться снова для дальнейшего исследования его тайн. А благодаря Александре, Вы обязательно влюбитесь в этот город.