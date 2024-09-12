Влюбиться в Выборг за 2 часа. Групповая экскурсия

Приглашаем на прогулку по старинному Выборгу! Увидите шведский замок, средневековые дома и здания в стиле северный модерн. Узнайте историю и легенды города
Прогулка по старинному Выборгу предлагает уникальную возможность увидеть единственный шведский замок в России, прикоснуться к средневековым домам и зданиям в стиле северный модерн. Посетите дом Бюргера и Круглую башню, где когда-то находилась тюрьма. Узнайте историю и легенды города, его архитектурные и культурные особенности. Экскурсия проходит в теплой дружеской атмосфере и подходит для всех
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Единственный шведский замок в России
  • 🏛 Средневековые дома и здания
  • 📜 Легенды и истории города
  • 🌟 Архитектурные шедевры
  • 👥 Дружеская атмосфера
    • Влюбиться в Выборг за 2 часа. Групповая экскурсия
    Влюбиться в Выборг за 2 часа. Групповая экскурсия
    Влюбиться в Выборг за 2 часа. Групповая экскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 11:00, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15

    Что можно увидеть

  • Круглая башня
  • Чертова церковь
  • Усадьба бюргера
  • Дом на скале
  • Дом рыцарей
  • Гранитный дворец
  • Старая ратушная площадь
  • Выборгский замок
  • Дом Берингов
  • Часовая башня
  • Самый старый жилой дом в России
  • Памятник выборгскому трамваю

    • Описание экскурсии

    Идея
    Это обзорная экскурсия-прогулка без беготни и суеты в теплой дружеской атмосфере с профессионалом по главным достопримечательностям Выборга. По сути, это ваше первое знакомство с Выборгом или более подробное знакомство для тех, кто уже приезжал, но не был на экскурсиях.

    Маршрут
    1. Круглая башня- образец средневековой шведской башни, которая была и башней, и бараньей тюрьмой, и складом, и, наконец, последние 100 лет здесь исторический ресторан
    2. Чертова церковь- пример Финского национального романтизма (финского модерна)
    3. Усадьба бюргера – чудом сохранившийся дом средневекового горожанина
    4. Дом на скале- дом, построенный на скалах “Бараньи лбы“
    5. Дом рыцарей-еще один образец уникальной средневековой постройки
    6. Гранитный дворец – шедевр гениального архитектора Уно Ульберга 1908 года постройки, в стиле финского национального романтизма
    7. Старая ратушная площадь
    8. Выборгский Замок – единственный в России средневековый рыцарский замок
    9. Дом Берингов
    10. Часовая башня XV века
    11. Самый старый жилой дом в России
    12. Памятник выборгскому трамваю

    Темы
    Я расскажу о том, как в Выборге бок о бок жили четыре основные национальности. как они взаимодействовали. как переплелись их судьбы. и как это отразилось на облике города.

    Факты и детали
    я делюсь историей и легендами города, его культурными и архитектурными особенностями

    Целевая аудитория
    Экскурсия подходит всем

    в будние дни в 10:00 и 11:00, в субботу и воскресенье в 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15 и 21:15

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет4 700 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Около Собора Петра и Павла
    Когда и сколько длится?
    Когда: в будние дни в 10:00 и 11:00, в субботу и воскресенье в 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15 и 21:15
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Ю
    12 сен 2024
    Недавно я побывал на экскурсии по городу Выборг, и это было невероятно увлекательное путешествие в историю и культуру региона. Выборг — это город с богатым историческим наследием и удивительной архитектурой,
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    что сразу стало очевидно уже с первых минут прогулки.
    Особенно запомнились старинные улочки центра города. Архитектура Выборга — это уникальное сочетание различных стилей и эпох, от средневекового до финского модерна. Каждое здание было словно отдельным произведением искусства, несущим в себе историю целого поколения.

    Экскурсия была прекрасно организована, маршрут продуман до мелочей, благодаря Александре. Наш гид был великолепным рассказчиком, полным энтузиазма и знаний. Узнал много интересного о традициях и культуре местных жителей.

    Я очень рекомендую экскурсию по Выборгу всем любителям истории и архитектуры. Это город, который оставляет неизгладимое впечатление и приглашает вернуться снова для дальнейшего исследования его тайн.
    А благодаря Александре, Вы обязательно влюбитесь в этот город.

    Входит в следующие категории Выборга

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