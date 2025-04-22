Музей истории города Йошкар-Олы – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей истории города Йошкар-Олы» в Йошкар-Оле, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Прогулка по Йошкар-Оле
Пешая
2 часа
112 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле
Приглашаем на увлекательную прогулку по Йошкар-Оле, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Царьградский проспект 37
Расписание: Ежедневно в 11:30
4 мая в 14:30
5 мая в 14:30
1000 ₽ за человека
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Пешая
2 часа
112 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле: культура, история и гастрономия
Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии по Йошкар-Оле, где история и современность сочетаются с вкусом национальной кухни
Начало: Царьградский проспект 37
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
4 мая в 11:30
2500 ₽ за человека
Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
Пешая
2 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческая прогулка по Йошкар-Оле: путешествие во времени
Познайте дух Йошкар-Олы в комфортной прогулке по его знаковым местам с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
4 мая в 12:00
10 мая в 09:00
3500 ₽ за экскурсию
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
4 мая в 09:00
6 мая в 09:00
3800 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 апреля 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Экскурсия понравилась. Увидела всё, что было заявлено. Несмотря на то, что в группе было 3 человека, все было здорово, практически
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    индивидуально. Я одна была с дегустацией марийской кухни и меня, как лондонскую королеву отвезли индивидуально в Трактир, Иван все рассказал про поданые блюда, все было вкусно и сытно, все не одолела и мне собрали с собой, что было супер приятно. По идее на этом все должно закончится, тк программа была выполнена на все 100. Но я попросила отвезти меня, после ресторана в определенное место и мне не было отказано, хотя Иван был занят, но организовал мою доставку. Спасибо огромное Валерию (экскурсоводу) и Ивану, который продолжил экскурсию в ресторане. Всем благодарна, так держать! Видно и понятно, что этим людям не все равно, какие отзывы люди будут оставлять. Да, и просто, приятно такое внимание к каждому. Всего Вам доброго, ребята!

  • Е
    Евгения
    14 апреля 2025
    Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
    Для знакомства с городом мы забронировали экскурсию «Волшебная и удивительная Йошкар-Ола» 😍 Хоть с погодой нам не очень повезло, но мы
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    не испугались и прошли с экскурсоводом Ольгой по большинству достопримечательностей Йошкар-Олы за 2,5 часа: 😍Встретили дождь в 12:00, наблюдая за уникальными динамичными часами "Шествие 12 апостолов и Иисуса Христа". 😍Погуляли по набережной Брюгге, где находятся красивые «пряничные» домики. 😍В Царевококшайском кремле попробовали разной медовухи и на дереве желаний завязали ленточки ❤️ 😍На Площади Республики нашли дождевики и пошли дальше любоваться городом. 😍В кафе около скульптуры «Йошкина кошка» сделали остановку и узнали у гида самую важную информацию: где вкусно поесть и купить сувениры 😁 😍В конце экскурсии наблюдали за вторыми динамическими часами «Часы с осликом», а точнее это композиция «Явление иконы Божией Матери «Троеручица». 😍На память об экскурсии и городе Йошкар-Ола Ольга подарила нам открытки 🤩

  • Н
    Наташа
    12 апреля 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле
    Увидели прекрасную набережную, великолепные храмы, замечательных котов, кошек и котиков. Услышали удивительного экскурсовода Валерия Васильевича, который безгранично любит свою малую родину, своих друзей, свой город. Получше могла бы быть погода… Большое спасибо!!!
  • А
    Аделина
    6 апреля 2025
    Прогулка по Йошкар-Оле
    Замечательная экскурсия с местным гидом, который знает все локальные истории города и рассказывает их супер интересно! За эти несколько часов мы
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    посмотрели город и узнали множество интересных фактов, которые невозможно встретить в интернете. Можно сказать, что нам удалось услышать историю города с новой стороны, прочувствовать его дух и набраться впечатлений на долгое время. Очень порадовало внимательное отношение во всех планах: мы попутно задавали интересующие нас вопросы, а после экскурсии нам посоветовали местное заведение марийской кухни для ужина. В общем - просто восторг!

  • Н
    Надежда
    28 марта 2025
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Экскурсовод Анастасия нас "заводила"))))) Мы уже сами просили "Хватит"))) Всё, что мы планировали посмотреть-посмотрели! Нам очень понравилось! Очень вкусный обед.
  • Т
    Татьяна
    28 марта 2025
    Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
    Добрый день. Да все понравилось. Гид пришёл вовремя. Пунктуальность прежде всего. Экскурсия длилась 2,5 часа. Экскурсовод Елена провела очень познавательную
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    экскурсию. За что ей огромное спасибо. Единственное мне не понятно почему у меня оказалась индивидуальная экскурсия. Я бронировала группу на 10 человек. И было написано что экскурсия состоится при количестве 3 х. Хотя на это же время пришли ещё двое. Как то странно…

  • Р
    Руслан
    16 марта 2025
    Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
    Гид Екатерина очень интересно рассказала о достопримечательностях Йошкар-Олы. Нам понравилось.
  • И
    Ирина
    23 февраля 2025
    Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
    Большое спасибо Екатерине. Замечательный гид! Отличная подача информации! Грамотная речь! Большой лексикон! Приятное общение. Хочется отметить большую любовь гида к своей родине. Гида рекомендую однозначно!
  • Г
    Габедава
    14 февраля 2025
    Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
    Экскурсию проводила Ольга, очень профессионально рассказывала о своем крае, с большой любовью и теплотой говорила об истории края и современной
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    ЙошкарОле. В течение почти трёх часов мы ознакомились со всеми основными достопримечательностями, рассказала, что ещё стоит посмотреть в городе. Очень благодарны ей за жкскурсию

  • О
    Ольга
    27 января 2025
    Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
    Шикарный гад, спасибо огромное, все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Музей истории города Йошкар-Олы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прогулка по Йошкар-Оле
  2. Красивая и вкусная Йошкар-Ола
  3. Прогулки по Йошкар-Оле: из прошлого в настоящее
  4. Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная Брюгге
  2. Патриаршая площадь
  3. Самое главное
  4. Часы «12 апостолов»
  5. Набережная
  6. Воскресенская набережная
  7. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  8. Скульптура «Йошкин кот»
  9. Архангельская слобода
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в апреле 2025
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