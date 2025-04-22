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индивидуально. Я одна была с дегустацией марийской кухни и меня, как лондонскую королеву отвезли индивидуально в Трактир, Иван все рассказал про поданые блюда, все было вкусно и сытно, все не одолела и мне собрали с собой, что было супер приятно. По идее на этом все должно закончится, тк программа была выполнена на все 100. Но я попросила отвезти меня, после ресторана в определенное место и мне не было отказано, хотя Иван был занят, но организовал мою доставку. Спасибо огромное Валерию (экскурсоводу) и Ивану, который продолжил экскурсию в ресторане. Всем благодарна, так держать! Видно и понятно, что этим людям не все равно, какие отзывы люди будут оставлять. Да, и просто, приятно такое внимание к каждому. Всего Вам доброго, ребята!