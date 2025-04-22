Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле
Приглашаем на увлекательную прогулку по Йошкар-Оле, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Царьградский проспект 37
Расписание: Ежедневно в 11:30
4 мая в 14:30
5 мая в 14:30
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле: культура, история и гастрономия
Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии по Йошкар-Оле, где история и современность сочетаются с вкусом национальной кухни
Начало: Царьградский проспект 37
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
4 мая в 11:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческая прогулка по Йошкар-Оле: путешествие во времени
Познайте дух Йошкар-Олы в комфортной прогулке по его знаковым местам с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
4 мая в 12:00
10 мая в 09:00
3500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
4 мая в 09:00
6 мая в 09:00
3800 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 апреля 2025Экскурсия понравилась. Увидела всё, что было заявлено. Несмотря на то, что в группе было 3 человека, все было здорово, практически
- ЕЕвгения14 апреля 2025Для знакомства с городом мы забронировали экскурсию «Волшебная и удивительная Йошкар-Ола» 😍 Хоть с погодой нам не очень повезло, но мы
- ННаташа12 апреля 2025Увидели прекрасную набережную, великолепные храмы, замечательных котов, кошек и котиков. Услышали удивительного экскурсовода Валерия Васильевича, который безгранично любит свою малую родину, своих друзей, свой город. Получше могла бы быть погода… Большое спасибо!!!
- ААделина6 апреля 2025Замечательная экскурсия с местным гидом, который знает все локальные истории города и рассказывает их супер интересно! За эти несколько часов мы
- ННадежда28 марта 2025Экскурсовод Анастасия нас "заводила"))))) Мы уже сами просили "Хватит"))) Всё, что мы планировали посмотреть-посмотрели! Нам очень понравилось! Очень вкусный обед.
- ТТатьяна28 марта 2025Добрый день. Да все понравилось. Гид пришёл вовремя. Пунктуальность прежде всего. Экскурсия длилась 2,5 часа. Экскурсовод Елена провела очень познавательную
- РРуслан16 марта 2025Гид Екатерина очень интересно рассказала о достопримечательностях Йошкар-Олы. Нам понравилось.
- ИИрина23 февраля 2025Большое спасибо Екатерине. Замечательный гид! Отличная подача информации! Грамотная речь! Большой лексикон! Приятное общение. Хочется отметить большую любовь гида к своей родине. Гида рекомендую однозначно!
- ГГабедава14 февраля 2025Экскурсию проводила Ольга, очень профессионально рассказывала о своем крае, с большой любовью и теплотой говорила об истории края и современной
- ООльга27 января 2025Шикарный гад, спасибо огромное, все очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Музей истории города Йошкар-Олы»
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