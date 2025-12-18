Зима в Зеленоградске — особенное время, когда европейская архитектура превращается в сказочные домики с новогодних открыток. Мы пройдёмся улочками бывшего Кранца, подружимся с котиками, наполнимся атмосферой каникул и уюта.
Это будет не просто прогулка, но и познавательная встреча: вы узнаете о зимних развлечениях начала 20 века, праздновании Нового года и Рождества.
Описание экскурсии
- Знаменитый зеленоградский променад, с которого открываются великолепные виды на город, пирс и море.
- Кирха Святого Адальберта — образец неоготическом архитектуры 19 века.
- Универмаг Штернфельда — это не просто торговый дом, а настоящая жемчужина архитектуры начала 20 века, кусочек истории и символ надежды на возрождение и сохранение культурного наследия.
- Бывшая вилла Крелль, у которой мы встретим Щелкунчика.
- Главная площадь города с красавицей-ёлкой.
- Пешеходный Курортный проспект с домиками в стиле модерн.
- Новогодняя ярмарка, где продаются милые сувениры и где вы сможете согреться глинтвейном с ароматными брецелями.
Вы узнаете:
- о любимых зимних развлечениях в начале 20 века: катание на коньках в парке и на санках с горы, прогулки на лыжах и санных упряжках по лесным дорогам на Куршской косе.
- том, почему Рождество и Новый год были и остаются любимыми праздниками года у взрослых и детей.
- праздничных традициях в курортном Кранце и Восточной Пруссии.
Организационные детали
- Программа будет интересна и взрослым, и детям.
- Экскурсия проводится без наушников.
- Бонус: вам на почту придёт карта вкусных мест Калининградской области.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Еда и напитки не входят в стоимость.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тася — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 13337 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области.
