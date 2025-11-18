Фотопрогулка по Калейчи - это возможность окунуться в атмосферу исторического района Антальи. Пройдитесь по уютным улочкам, полюбуйтесь османскими особняками и захватите на память яркие кадры. Ворота Адриана, смотровая площадка у башни Хыдырлык и старинные кафе станут отличными фонами для ваших фотографий. Узнайте больше о культуре и истории этого уникального места, а также получите профессиональные снимки на память

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание фото-прогулки

Ворота Адриана — символ античной Анталии. Начнём прогулку с этого памятника, построенного в честь визита римского императора. Арка с мраморными колоннами и резьбой станет эффектным началом фотосессии.

Улочки Калейчи — уютные и извилистые. С яркими ставнями, старинными дверями, балконами и фонарями. Каждый уголок — как открытка. Мы будем идти без спешки, ловить свет и искать уникальные кадры.

Особняки в османском стиле. Дома с деревянными эркерами и коваными деталями создают атмосферные фоны для портретных снимков.

Смотровая площадка у башни Хыдырлык. Отсюда открывается панорама на море, горы и гавань — отличное место для романтичных кадров на закате.

Старинные кафе и уличные сцены. Если захотите, сделаем несколько репортажных снимков — за чашкой турецкого кофе или на фоне витрины.

Я расскажу:

какие культуры и народы повлияли на облик района — от римлян и византийцев до османов

зачем император Адриан приезжал в Анталию и почему в его честь построили ворота

как жили люди в домах с деревянными эркерами и что скрывается за фасадами

как Калейчи стал местом притяжения художников, фотографов и путешественников со всего мира

Прогулка станет не только визуальным, но и культурным опытом — вы погрузитесь в атмосферу старой Антальи и унесёте с собой не только кадры, но и тёплые воспоминания.

Организационные детали