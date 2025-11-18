Мои заказы

Фотопрогулка по Калейчи - историческому району Антальи

Погрузитесь в атмосферу старого города, прогуливаясь по Калейчи. Уникальные кадры и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Фотопрогулка по Калейчи - это возможность окунуться в атмосферу исторического района Антальи. Пройдитесь по уютным улочкам, полюбуйтесь османскими особняками и захватите на память яркие кадры.

Ворота Адриана, смотровая площадка у башни Хыдырлык и старинные кафе станут отличными фонами для ваших фотографий.

Узнайте больше о культуре и истории этого уникального места, а также получите профессиональные снимки на память

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📷 Уникальные кадры на фоне исторических мест
  • 🏛 Погружение в атмосферу старого города
  • 🕌 Узнайте интересные факты о Калейчи
  • 📸 Профессиональные фотографии на память
  • ☕ Насладитесь атмосферой старинных кафе
Что можно увидеть

  • Ворота Адриана
  • Улочки Калейчи
  • Особняки в османском стиле
  • Смотровая площадка у башни Хыдырлык
  • Старинные кафе

Описание фото-прогулки

Ворота Адриана — символ античной Анталии. Начнём прогулку с этого памятника, построенного в честь визита римского императора. Арка с мраморными колоннами и резьбой станет эффектным началом фотосессии.

Улочки Калейчи — уютные и извилистые. С яркими ставнями, старинными дверями, балконами и фонарями. Каждый уголок — как открытка. Мы будем идти без спешки, ловить свет и искать уникальные кадры.

Особняки в османском стиле. Дома с деревянными эркерами и коваными деталями создают атмосферные фоны для портретных снимков.

Смотровая площадка у башни Хыдырлык. Отсюда открывается панорама на море, горы и гавань — отличное место для романтичных кадров на закате.

Старинные кафе и уличные сцены. Если захотите, сделаем несколько репортажных снимков — за чашкой турецкого кофе или на фоне витрины.

Я расскажу:

  • какие культуры и народы повлияли на облик района — от римлян и византийцев до османов
  • зачем император Адриан приезжал в Анталию и почему в его честь построили ворота
  • как жили люди в домах с деревянными эркерами и что скрывается за фасадами
  • как Калейчи стал местом притяжения художников, фотографов и путешественников со всего мира

Прогулка станет не только визуальным, но и культурным опытом — вы погрузитесь в атмосферу старой Антальи и унесёте с собой не только кадры, но и тёплые воспоминания.

Организационные детали

  • Маршрут пролегает по мощёным улочкам старого города, есть несложные подъёмы и спуски — прогулка подойдёт для путешественников с любой физической подготовкой
  • Выбирайте удобную обувь. Для фотосессии рекомендую одежду в светлых или нейтральных тонах, которые красиво смотрятся на фоне старинных домов
  • Я снимаю на Nikon D810 с объективами золотой серии N
  • Фотографии вы получите на следующий день через файлообменник по ссылке. Минимум 20 кадров +7 фотографий авторской с обработкой для каждого путешественника

ежедневно в 08:00, 09:15, 10:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Адриана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:15, 10:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Анталье
Привет! Меня зовут Максим, я профессиональный фотограф и живу в солнечной Анталье. Уже много лет я провожу фотосессии в самых красивых уголках города — от старинных улочек Калейчи до панорамных площадок с видом на море и горы.

