Добавьте к этому невероятную красоту безлюдных бухт и обрывистых скал, сочные сезонные фрукты, шум прибоя и закаты, когда солнце садится
Описание тура
Организационные детали
Снаряжение для похода
● Рюкзак, баул или сумка для багажа (багаж надо будет поднимать,
чтобы донести до машины или места стоянки, поэтому лишними вещами
перегружать не стоит);
● Рюкзак маленький 20-30 л, чтобы положить самое необходимое для
однодневного трекинга;
● Палатка (есть в аренду);
● Трекинговые палки (есть в аренду);
● Спальный мешок на температуру +8 комфорт (есть в аренду);
● Пенка (коврик);
● Сидушка;
● Накидка-плащ от дождя;
● Фонарик налобный;
● Документы, деньги, билеты (загранпаспорт обязателен);
● Беруши, если вам мешает спать храп и другие звуки:)
Одежда:
● Куртка не продуваемая;
● Куртка утепленная или кофта;
● Штаны походные удобные;
● Шорты;
● Футболки (1-3 шт.);
● Нижнее белье;
● Трекинговые ботинки или кроссовки;
● Сандалии или шлепки;
● Флисовая кофта;
● Термобелье (верх, низ);
● Купальник;
● Головной убор (кепка, панамка).
Предметы личной гигиены:
● Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого,
шампунь;
● Туалетная бумага, гигиенические салфетки;
● Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
● Легкое небольшое полотенце.
Другое:
● Посуда пластиковая термостойкая или металлическая — кружка, ложка,
миска.
● Аптечка — у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но
обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных
особенностей организма;
● Бутылка для воды 1-1,5 л;
● Солнцезащитные очки;
● Солнцезащитный крем от 30SPF.
Проживание. Все ночёвки — в палатках. Место в палатке не входит в стоимость и оплачивается дополнительно.
Питание. На всём протяжении маршрута организовано полноценное питание участников (включая вегетарианское). Еду готовит инструктор, дежурств по кухне нет.
Уровень сложности. Тур подойдёт всем, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и пр.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее. Для участия в походе опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжёлых хронических заболеваний и нормальная физическая форма. От лагеря к лагерю мы будем идти налегке, взяв с собой только небольшие рюкзачки с необходимыми на день вещами (бутылка воды, перекус, ветровка и т. п.). Остальные вещи и снаряжение будут перевозиться внедорожником.
Программа тура по дням
Встреча, переезд до первой стоянки, обустройство лагеря, ужин
Встречаемся, садимся в автобус и едем в горы на первую видовую стоянку. По дороге полюбуемся горными пейзажами, в пути проведём около 3 часов. По приезде установим лагерь, познакомимся поближе и подробно обсудим предстоящий поход. Вечером поужинаем и насладимся красками заката над морем.
Треккинг до деревни Кабак, посещение водопада, размещение в кемпинге
Сегодня начнём наш поход по Ликийской тропе. Будем идти, любуясь морем и живописными видами с высоты. Зайдём на чистейшие водопады с прохладной водой и природной ванной для купания и спустимся на побережье. Дойдём до деревушки Кабак, название которой означает «кабачок» — тихого местечка с красивым пляжем. Остановимся здесь в кемпинге на берегу, где есть тёплый душ.
Всего за день пройдём 14 км, набор высоты — 300 м.
Радиальный выход до Райской бухты
В этот день совершим радиальный выход. Пройдём по узким тропинкам вдоль скал, насладимся панорамами бухт и гор. На обед остановимся недалеко от посёлка Чамьюва в Райской бухте, которая получила своё название благодаря необычному цвету воды и живописному сочетанию крутых скальных обрывов и хвойного леса, что её окружают. Вечером вернёмся в кемпинг.
Всего за день пройдём 8 км, набор высоты — 120 м.
Поход до бухты Бабочек
Позавтракав, отправимся в несложный треккинг вдоль моря. Будем проходить мимо гранатовых, апельсиновых и мандариновых деревьев — вы сможете попробовать их плоды. В обеденное время остановимся на пляже: если позволит погода, можно будет поплавать и понырять, пока готовится вкусный суп, или просто посидеть на брегу и насладиться видом водной глади и шумом прибоя.
Отдохнув и подкрепившись, по тенистым тропкам спустимся к деревне Фаралья и рядом со смотровой площадкой на знаменитую бухту Бабочек установим наш лагерь.
Всего за день пройдём 12 км, набор высоты — 240 м.
Переход до стоянки недалеко от Олюдениза
Сегодня вас ждёт переход до видовой стоянки неподалёку от курорта Олюдениз, знаменитого завораживающими пейзажами с многочисленными островками, лазурными бухтами и уютными пляжами. А вечером проводим закат и полюбуемся тем, как солнце садится прямо в море!
Всего за день пройдём 15 км, набор высоты — 340 м.
Переход до Олюдениза, отдых, отъезд
Время до отъезда проведём в посёлке Олюдениз. Можно прогуляться, поплавать в море, если оно будет тёплым.
А затем отправимся обратно в Анталью.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$400
Ответы на вопросы
Что включено
- Все передвижения по Турции в составе группы
- Ежедневная доставка рюкзаков на стоянку
- Плата за стоянки и заповедники
- Трёхразовое питание
- Групповая аптечка
- Работа опытного русскоговорящего гида и его сопровождение 24 часа в сутки
- Консультации перед походом и помощь в подготовке
- Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
- Тёплый душ в походе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Анталии и обратно
- Медицинская страховка
- Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры, форс-мажор)
- Место в палатке - 1200 руб
- Одноместное размещение в палатке - 1800 руб
- Аренда личного снаряжения:
- Рюкзак - 1500 руб
- Спальник - 1800 руб
- Коврик - 800 руб
- Треккинговые палки - 900 руб