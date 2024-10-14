Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках

Насладиться видами средиземноморского побережья, погреться на солнышке и отдохнуть в тихих бухтах
Оказаться в тёплом и солнечном климате приятно в любое время года.

Добавьте к этому невероятную красоту безлюдных бухт и обрывистых скал, сочные сезонные фрукты, шум прибоя и закаты, когда солнце садится
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прямо в море, многочисленные стоянки на берегу — и получится наш поход. Маршрут пройдёт по знаменитой Ликийской тропе и захватит побережье Фетхийского залива.

Вещи нести не придётся: пока мы будем гулять налегке, тяжёлые рюкзаки будет перевозить автотранспорт.

Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках
Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках
Поход налегке по западной части Ликийской тропы с ночёвками в палатках
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Снаряжение для похода
● Рюкзак, баул или сумка для багажа (багаж надо будет поднимать,
чтобы донести до машины или места стоянки, поэтому лишними вещами
перегружать не стоит);
● Рюкзак маленький 20-30 л, чтобы положить самое необходимое для
однодневного трекинга;
● Палатка (есть в аренду);
● Трекинговые палки (есть в аренду);
● Спальный мешок на температуру +8 комфорт (есть в аренду);
● Пенка (коврик);

● Сидушка;
● Накидка-плащ от дождя;
● Фонарик налобный;
● Документы, деньги, билеты (загранпаспорт обязателен);
● Беруши, если вам мешает спать храп и другие звуки:)
Одежда:
● Куртка не продуваемая;
● Куртка утепленная или кофта;
● Штаны походные удобные;
● Шорты;
● Футболки (1-3 шт.);
● Нижнее белье;
● Трекинговые ботинки или кроссовки;
● Сандалии или шлепки;
● Флисовая кофта;
● Термобелье (верх, низ);
● Купальник;
● Головной убор (кепка, панамка).
Предметы личной гигиены:
● Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого,
шампунь;
● Туалетная бумага, гигиенические салфетки;
● Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
● Легкое небольшое полотенце.
Другое:
● Посуда пластиковая термостойкая или металлическая — кружка, ложка,
миска.
● Аптечка — у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но
обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных
особенностей организма;
● Бутылка для воды 1-1,5 л;
● Солнцезащитные очки;
● Солнцезащитный крем от 30SPF.

Проживание. Все ночёвки — в палатках. Место в палатке не входит в стоимость и оплачивается дополнительно.

Питание. На всём протяжении маршрута организовано полноценное питание участников (включая вегетарианское). Еду готовит инструктор, дежурств по кухне нет.

Уровень сложности. Тур подойдёт всем, кто несколько раз в неделю занимается спортом (бег, фитнес и пр.). Ведущие менее активный образ жизни смогут пройти маршрут, но будет сложнее. Для участия в походе опыт в туризме не обязателен. Необходимо отсутствие тяжёлых хронических заболеваний и нормальная физическая форма. От лагеря к лагерю мы будем идти налегке, взяв с собой только небольшие рюкзачки с необходимыми на день вещами (бутылка воды, перекус, ветровка и т. п.). Остальные вещи и снаряжение будут перевозиться внедорожником.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд до первой стоянки, обустройство лагеря, ужин

Встречаемся, садимся в автобус и едем в горы на первую видовую стоянку. По дороге полюбуемся горными пейзажами, в пути проведём около 3 часов. По приезде установим лагерь, познакомимся поближе и подробно обсудим предстоящий поход. Вечером поужинаем и насладимся красками заката над морем.

Встреча, переезд до первой стоянки, обустройство лагеря, ужинВстреча, переезд до первой стоянки, обустройство лагеря, ужинВстреча, переезд до первой стоянки, обустройство лагеря, ужинВстреча, переезд до первой стоянки, обустройство лагеря, ужин
2 день

Треккинг до деревни Кабак, посещение водопада, размещение в кемпинге

Сегодня начнём наш поход по Ликийской тропе. Будем идти, любуясь морем и живописными видами с высоты. Зайдём на чистейшие водопады с прохладной водой и природной ванной для купания и спустимся на побережье. Дойдём до деревушки Кабак, название которой означает «кабачок» — тихого местечка с красивым пляжем. Остановимся здесь в кемпинге на берегу, где есть тёплый душ.

Всего за день пройдём 14 км, набор высоты — 300 м.

Треккинг до деревни Кабак, посещение водопада, размещение в кемпингеТреккинг до деревни Кабак, посещение водопада, размещение в кемпингеТреккинг до деревни Кабак, посещение водопада, размещение в кемпингеТреккинг до деревни Кабак, посещение водопада, размещение в кемпинге
3 день

Радиальный выход до Райской бухты

В этот день совершим радиальный выход. Пройдём по узким тропинкам вдоль скал, насладимся панорамами бухт и гор. На обед остановимся недалеко от посёлка Чамьюва в Райской бухте, которая получила своё название благодаря необычному цвету воды и живописному сочетанию крутых скальных обрывов и хвойного леса, что её окружают. Вечером вернёмся в кемпинг.

Всего за день пройдём 8 км, набор высоты — 120 м.

Радиальный выход до Райской бухтыРадиальный выход до Райской бухтыРадиальный выход до Райской бухтыРадиальный выход до Райской бухты
4 день

Поход до бухты Бабочек

Позавтракав, отправимся в несложный треккинг вдоль моря. Будем проходить мимо гранатовых, апельсиновых и мандариновых деревьев — вы сможете попробовать их плоды. В обеденное время остановимся на пляже: если позволит погода, можно будет поплавать и понырять, пока готовится вкусный суп, или просто посидеть на брегу и насладиться видом водной глади и шумом прибоя.

Отдохнув и подкрепившись, по тенистым тропкам спустимся к деревне Фаралья и рядом со смотровой площадкой на знаменитую бухту Бабочек установим наш лагерь.

Всего за день пройдём 12 км, набор высоты — 240 м.

Поход до бухты БабочекПоход до бухты БабочекПоход до бухты БабочекПоход до бухты Бабочек
5 день

Переход до стоянки недалеко от Олюдениза

Сегодня вас ждёт переход до видовой стоянки неподалёку от курорта Олюдениз, знаменитого завораживающими пейзажами с многочисленными островками, лазурными бухтами и уютными пляжами. А вечером проводим закат и полюбуемся тем, как солнце садится прямо в море!

Всего за день пройдём 15 км, набор высоты — 340 м.

Переход до стоянки недалеко от ОлюденизаПереход до стоянки недалеко от ОлюденизаПереход до стоянки недалеко от ОлюденизаПереход до стоянки недалеко от Олюдениза
6 день

Переход до Олюдениза, отдых, отъезд

Время до отъезда проведём в посёлке Олюдениз. Можно прогуляться, поплавать в море, если оно будет тёплым.
А затем отправимся обратно в Анталью.

Переход до Олюдениза, отдых, отъездПереход до Олюдениза, отдых, отъездПереход до Олюдениза, отдых, отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все передвижения по Турции в составе группы
  • Ежедневная доставка рюкзаков на стоянку
  • Плата за стоянки и заповедники
  • Трёхразовое питание
  • Групповая аптечка
  • Работа опытного русскоговорящего гида и его сопровождение 24 часа в сутки
  • Консультации перед походом и помощь в подготовке
  • Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
  • Тёплый душ в походе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Анталии и обратно
  • Медицинская страховка
  • Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры, форс-мажор)
  • Место в палатке - 1200 руб
  • Одноместное размещение в палатке - 1800 руб
  • Аренда личного снаряжения:
  • Рюкзак - 1500 руб
  • Спальник - 1800 руб
  • Коврик - 800 руб
  • Треккинговые палки - 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00
Завершение: Анталья, вторая половина дня. Позаботьтесь о том, чтобы купить билет на вечерний рейс и обойтись без спешки. Но если это невозможно, лучше заранее предупредить инструктора, чтобы он мог правильно спланировать время для всей группы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

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