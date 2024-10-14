Оказаться в тёплом и солнечном климате приятно в любое время года.Добавьте к этому невероятную красоту безлюдных бухт и обрывистых скал, сочные сезонные фрукты, шум прибоя и закаты, когда солнце садится

прямо в море, многочисленные стоянки на берегу — и получится наш поход. Маршрут пройдёт по знаменитой Ликийской тропе и захватит побережье Фетхийского залива. Вещи нести не придётся: пока мы будем гулять налегке, тяжёлые рюкзаки будет перевозить автотранспорт.

Описание тура

Организационные детали

Снаряжение для похода

● Рюкзак, баул или сумка для багажа (багаж надо будет поднимать,

чтобы донести до машины или места стоянки, поэтому лишними вещами

перегружать не стоит);

● Рюкзак маленький 20-30 л, чтобы положить самое необходимое для

однодневного трекинга;

● Палатка (есть в аренду);

● Трекинговые палки (есть в аренду);

● Спальный мешок на температуру +8 комфорт (есть в аренду);

● Пенка (коврик);

● Сидушка;

● Накидка-плащ от дождя;

● Фонарик налобный;

● Документы, деньги, билеты (загранпаспорт обязателен);

● Беруши, если вам мешает спать храп и другие звуки:)

Одежда:

● Куртка не продуваемая;

● Куртка утепленная или кофта;

● Штаны походные удобные;

● Шорты;

● Футболки (1-3 шт.);

● Нижнее белье;

● Трекинговые ботинки или кроссовки;

● Сандалии или шлепки;

● Флисовая кофта;

● Термобелье (верх, низ);

● Купальник;

● Головной убор (кепка, панамка).

Предметы личной гигиены:

● Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого,

шампунь;

● Туалетная бумага, гигиенические салфетки;

● Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);

● Легкое небольшое полотенце.

Другое:

● Посуда пластиковая термостойкая или металлическая — кружка, ложка,

миска.

● Аптечка — у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но

обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных

особенностей организма;

● Бутылка для воды 1-1,5 л;

● Солнцезащитные очки;

● Солнцезащитный крем от 30SPF.