"стандартными" точками (Голубое озеро, висячие мосты и пр.) и совершить пеший трекинговый поход через лес и альпийские луга к очень красивому озеру. Поездка рекомендуется для любителей природы и красивых пейзажей не "облагороженных" большим количеством туристов. Обязательное требование к участнику -наличие хотя бы минимальной физической подготовки, так как протяженность пешего маршрута в обе стороны около 15 км. с существенными перепадами высот. Также строго необходимы кроссовки, в идеале треккинговые и удобная одежда спортивного стиля. То есть ни о каких сандалиях, сланцах, платьях и пр. не может быть и речи. Если Вы любите ходить, наслаждаетесь природой и не боитесь промочить/запачкать ноги то эта поездка для Вас. Гид великолепный проводник и профессионал в части внедорожного вождения.