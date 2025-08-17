Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Гагры - в сказочный мир горных озёр и водопадов
Путешествие по самым интересным абхазским достопримечательностям
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: во вторник в 09:15, в пятницу в 09:00, в воскресенье в 09:45
Сегодня в 09:15
12 дек в 09:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В Гагре
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр17 августа 2025Благодарен Раулю за экскурсию. Все прошло отлично и незабываемо. Поменяли маршрут, не было никаких возражении. Спасибо! Всем советую.
- ККира3 июля 2025Экскурсией это сложно назвать. Это целое путешествие. Порой было сложно на маршруте, но итог того стоил. Вся семья осталась довольна. И что самое главное, что это индивидуальная экскурсия и все время гида только для вас.
- ВВиктория13 июля 2024Экскурсия не для нежных барышень конечно!)) Джипинг, горные дороги, обрывы. . Но!) По нашей просьбе Рауль скорректировал маршрут и 2-х
- ННадежда25 ноября 2023Ездили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредил, что есть вероятность не
- ВВладислав12 сентября 2023Раул отлично знает все особенности культуры, а так же отлично поддерживает шарм поездки
- ААнастасия8 сентября 2023Великолепная экскурсия! Красоты необыкновенные! Рауль- замечательный гид и прекрасный водитель! Время пролетело совершенно незаметно!
- ВВячеслав16 сентября 2021Всё очень хорошо. Рауль молодчина. После таких поездок по Абхазии понимаешь, что мир прекрасен
и Абхазия это страна души. Я очень благодарен случаю, что позволил через Вашу фирму познакомиться с таким прекрасным водителем и гидом как Рауль. Я очень Вам благодарен!!!
- ММихаил17 августа 2021Невероятно красивая и интересная экскурсия. Рауль отличный гид.
- ИИлона10 августа 2021Прекрасный маршрут! Множество впечатлений! Наша группа в восторге, всем советуем!)
- ААлексей12 июля 2021Экскурсия очень интересная, дает возможность насладиться красотой природы Кавказа. За одну поездку можно увидеть весь маршрут до оз. Рица со
