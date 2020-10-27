Как добраться до Иу на самолёте
В Иу 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yiwu Airport» вам не избежать
Список аэропортов Иу
- Иу YIWYiwu Airport
- Железнодорожная станция Иу YIUне гражданскийYiwu Railway Station
Самые дешёвые билеты в Иу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇨🇳Пекина
|3 658
|2ч 25м
|17.10.2020
|из 🇨🇳Шаньтоу
|6 256
|1ч 30м
|23.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|7 529
|2ч
|23.10.2020
|из 🇨🇳Хэйхэ
|15 621
|22ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|17 585
|21ч 29м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|28 163
|17ч 55м (⇵1)
|01.08.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|35 122
|24ч (⇵1)
|10.06.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|41 001
|22ч 30м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|47 619
|48ч 10м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|53 771
|30ч 30м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|75 190
|18ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|82 042
|33ч (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|121 919
|34ч 25м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|138 329
|48ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Иу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Иу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Чунцин
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