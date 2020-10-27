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Как добраться до Иу на самолёте

В Иу 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yiwu Airport» вам не избежать

Список аэропортов Иу

  1. Иу YIW
    Yiwu Airport
  2. Железнодорожная станция Иу YIUне гражданский
    Yiwu Railway Station

Самые дешёвые билеты в Иу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇨🇳Пекина3 6582ч 25м
17.10.2020из 🇨🇳Шаньтоу6 2561ч 30м
23.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу7 529
23.10.2020из 🇨🇳Хэйхэ15 62122ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура17 58521ч 29м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Иркутска28 16317ч 55м (⇵1)
01.08.2021из 🇷🇺Новосибирска35 12224ч (⇵1)
10.06.2021из 🇷🇺Красноярска41 00122ч 30м (⇵2)
04.11.2020из 🇦🇪Дубая47 61948ч 10м (⇵2)
04.01.2021из 🇺🇸Нью-Йорка53 77130ч 30м (⇵2)
01.12.2020из 🇰🇿Алматы75 19018ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇾Минска82 04233ч (⇵1)
01.12.2020из 🇺🇿Ташкента121 91934ч 25м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Москвы138 32948ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Иу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Чунцин

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