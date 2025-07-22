Мои заказы

Влюбиться в Вену за 2,5 часа: фотопрогулка по прекрасному городу

Погрузитесь в атмосферу Вены и получите незабываемые фотографии. Узнайте больше о городе через объектив камеры и создайте памятные моменты
Фотопрогулка по Вене - это возможность не только увидеть город, но и сохранить его атмосферу на снимках.

В течение 2,5 часов вы пройдете по живописным улочкам, насладитесь видами Хофбурга и другими
достопримечательностями. Маршрут включает Альбертину, Бурггартен и другие знаковые места. Фотограф использует Sony Alpha 7 III, чтобы запечатлеть лучшие моменты. Всего будет сделано более 150 фотографий, часть из которых можно выбрать для ретуши. Это отличный способ увековечить ваше путешествие по Вене

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏰 Величественные дворцы
  • 🌳 Уютные парки
  • 🎨 Архитектурные шедевры
  • 🎻 Исторические места
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Альбертина
  • Бурггартен
  • Хофбург
  • Михаэлерплатц
  • Грабен
  • Собор Святого Петра
  • Штефансдом

Описание фото-прогулки

  • Панорамный открыточный вид на оперу
  • Возможность рассмотреть с разных сторон монументальный и величественный дворцовый комплекс Хофбург
  • Наслаждение архитектурой модерн, барокко, эклектикой
  • Вена со стороны как широких улиц, так и узких австрийских улочек
  • Зелёные цветочные парки и важные исторические памятники
  • Самый старый ресторан в Вене, где свой кабинет был у Моцарта

И многое другое!

Маршрут прогулки

Альбертина — Бурггартен (Дом бабочек, Хофбургская библиотека) — Площадь героев — Хофбург — внутренний двор Хофбурга — Михаэлерплатц (стоянка фиакров и парадный вход в Хофбург) — Грабен — Собор Святого Петра — Штефансдом

Организационные детали

  • Я снимаю на Sony Alpha 7 III
  • По желанию маршрут можно изменить — детали уточняйте в переписке
  • Время съёмки обсуждается при бронировании

Когда будут готовы снимки?

  • В течение 3–5 дней вы получите анонс: 15–20 фотографий
  • Всего вы получите не менее 150 снимков в цветокоррекции через 3–4 недели
  • Вы можете выбрать 20 фото для ретуши
  • Я пришлю вам готовые фотографии для печати, а также папку с уменьшенными фотографиями для публикации в интернете и пересылки

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Вене
Профессиональный свадебный и семейный фотограф в Вене и по Австрии. C 2013 года живу в Вене. Мои хобби — это история, архитектура, литература, живопись, театр. С удовольствием рассказываю своим клиентам
о Вене, о венской жизни, менталитете венцев, создаю тёплую и комфортную атмосферу во время прогулки, меня любят дети и со мной не скучно. Интересно, интеллигентно и с большой любовью к стране и городу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
Елена
22 июл 2025
Елена была моим гидом и фотографом и она - удивительная! Профессионал с большой буквы и очень милый и приятный человек и собеседник.
Экскурсия лёгкая и познавательная и однозначно подойдет тем, кто хочет совместить приятное с полезным!
С большим удовольствием рекомендую 🌸
Евгения
Евгения
31 мая 2025
Мы остались просто в восторге от фотопрогулки по центру Вены с Еленой. Душевно пообщались, насладились красотой красивого города и параллельно узнали много интересных исторических моментов - было увлекательно и наполняюще!
В Вене не в первый раз - но в этот день по новому взглянули на знакомые места и познакомились с новыми. Спасибо Елене, что вошла в наше положение и смогла встретиться в другое время - во второй половине дня. Фотографии получились волшебные - словно мы побывали в сказке - чувствуется опыт и профессионализм мастера!

Входит в следующие категории Вены

