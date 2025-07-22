Фотопрогулка по Вене - это возможность не только увидеть город, но и сохранить его атмосферу на снимках.
В течение 2,5 часов вы пройдете по живописным улочкам, насладитесь видами Хофбурга и другими
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏰 Величественные дворцы
- 🌳 Уютные парки
- 🎨 Архитектурные шедевры
- 🎻 Исторические места
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Альбертина
- Бурггартен
- Хофбург
- Михаэлерплатц
- Грабен
- Собор Святого Петра
- Штефансдом
Описание фото-прогулки
- Панорамный открыточный вид на оперу
- Возможность рассмотреть с разных сторон монументальный и величественный дворцовый комплекс Хофбург
- Наслаждение архитектурой модерн, барокко, эклектикой
- Вена со стороны как широких улиц, так и узких австрийских улочек
- Зелёные цветочные парки и важные исторические памятники
- Самый старый ресторан в Вене, где свой кабинет был у Моцарта
И многое другое!
Маршрут прогулки
Альбертина — Бурггартен (Дом бабочек, Хофбургская библиотека) — Площадь героев — Хофбург — внутренний двор Хофбурга — Михаэлерплатц (стоянка фиакров и парадный вход в Хофбург) — Грабен — Собор Святого Петра — Штефансдом
Организационные детали
- Я снимаю на Sony Alpha 7 III
- По желанию маршрут можно изменить — детали уточняйте в переписке
- Время съёмки обсуждается при бронировании
Когда будут готовы снимки?
- В течение 3–5 дней вы получите анонс: 15–20 фотографий
- Всего вы получите не менее 150 снимков в цветокоррекции через 3–4 недели
- Вы можете выбрать 20 фото для ретуши
- Я пришлю вам готовые фотографии для печати, а также папку с уменьшенными фотографиями для публикации в интернете и пересылки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Вене
Профессиональный свадебный и семейный фотограф в Вене и по Австрии. C 2013 года живу в Вене. Мои хобби — это история, архитектура, литература, живопись, театр. С удовольствием рассказываю своим клиентам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Елена
22 июл 2025
Елена была моим гидом и фотографом и она - удивительная! Профессионал с большой буквы и очень милый и приятный человек и собеседник.
Экскурсия лёгкая и познавательная и однозначно подойдет тем, кто хочет совместить приятное с полезным!
С большим удовольствием рекомендую 🌸
Евгения
31 мая 2025
Мы остались просто в восторге от фотопрогулки по центру Вены с Еленой. Душевно пообщались, насладились красотой красивого города и параллельно узнали много интересных исторических моментов - было увлекательно и наполняюще!
Входит в следующие категории Вены
