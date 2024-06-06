Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа

Приезд в Минск - это, в первую очередь, возможность получить массу ярких впечатлений. Берите с собой детей, друзей - и отправляйтесь в увлекательное путешествие по городу. За небольшой промежуток времени

вы успеете увидеть главные символы столицы и нетуристические места. Узнаете о Минске столько, сколько не поместится ни в один путеводитель! Вас ждёт 2,5 часа насыщенной обзорной экскурсии по городу на комфортабельном микроавтобусе с двумя остановками по 25 мин. Вы узнаете, как Минск возник и развивался, услышите о ключевых событиях и датах в истории города. В конце поездки получите сувенир и перечень самых интересных мест страны, которые стоит увидеть, а также список всех белорусских праздников и фестивалей

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вас ждёт 2.5 часа насыщенной обзорной экскурсии по городу на комфортабельном микроавтобусе с двумя остановками по 25 мин. Вы узнаете, как Минск возник и развивался, услышите о ключевых событиях и датах в истории города.

Мы посетим множество достопримечательностей — исторических, современных, неформальных. Вот главные из них:

Проспект Независимости — самая длинная улица города (более 20 км), переименованная множество раз. Вдоль проспекта расположились архитектурные символы столицы и республики. Я расскажу о главных из них.

— самая длинная улица города (более 20 км), переименованная множество раз. Вдоль проспекта расположились архитектурные символы столицы и республики. Я расскажу о главных из них. Ворота Минска и парадный проезд вокзальной площади. Поговорим о строительстве вокзала — вы услышите удивительные факты об этом здании.

и парадный проезд вокзальной площади. Поговорим о строительстве вокзала — вы услышите удивительные факты об этом здании. Михайловский сквер , украшенный работами скульптора Жбанова.

, украшенный работами скульптора Жбанова. Район граффити на Октябрьской — самый неформальный и эксцентричный квартал Минска. Вы увидите арт-работы знаменитых бразильских художников и самое большое граффити мира на индустриальном здании.

на Октябрьской — самый неформальный и эксцентричный квартал Минска. Вы увидите арт-работы знаменитых бразильских художников и самое большое граффити мира на индустриальном здании. Дворец Независимости — официальная резиденция президента Республики Беларусь.

— официальная резиденция президента Республики Беларусь. Площадь Независимости — погуляем по ней, рассматривая купола подземного ТЦ «Столица», фонтан «Журавли» и главный корпус лучшего вуза страны БГУ. Позвоним в колокол мирного атома, посмотрим на Дом правительства и самого большого Ленина в стране.

— погуляем по ней, рассматривая купола подземного ТЦ «Столица», фонтан «Журавли» и главный корпус лучшего вуза страны БГУ. Позвоним в колокол мирного атома, посмотрим на Дом правительства и самого большого Ленина в стране. Красный костёл — по легенде, его повелела построить Божья Матерь. Вы осмотрите костёл снаружи, послушаете о белорусском католичестве и работе ксендзов.

— по легенде, его повелела построить Божья Матерь. Вы осмотрите костёл снаружи, послушаете о белорусском католичестве и работе ксендзов. Старейший фонтан города и театр Янки Купалы. Поговорим о культурной жизни столицы.

Поговорим о культурной жизни столицы. Площадь Победы. Посмотрим на Вечный огонь и стелу. Я расскажу, за что Минск получил геройскую звезду и как белорусы приблизили день Победы.

Посмотрим на Вечный огонь и стелу. Я расскажу, за что Минск получил геройскую звезду и как белорусы приблизили день Победы. Площадь Якуба Коласа. Вы познакомитесь со славным поэтом и писателем из народа, возглавлявшем академию наук. Послушаете о главных зданиях площади и персонажах произведений поэта.

Вы познакомитесь со славным поэтом и писателем из народа, возглавлявшем академию наук. Послушаете о главных зданиях площади и персонажах произведений поэта. Храм Всех Святых (с посещением), построенный в память о жертвах, спасению Отечества послуживших. Одновременно вмещает до 1200 человек.

(с посещением), построенный в память о жертвах, спасению Отечества послуживших. Одновременно вмещает до 1200 человек. Проспект Победителей , окружённый спортивными и военными сооружениями. Поговорим о спортивной жизни города и лучших местах отдыха.

, окружённый спортивными и военными сооружениями. Поговорим о спортивной жизни города и лучших местах отдыха. «Минск-Арена» — многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, состоящий из 4 объектов.

— многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, состоящий из 4 объектов. Беларусьфильм и Национальная библиотека. Вы узнаете о здешнем киногородке и главной гордости читающей страны.

В конце поездки вы получите сувенир и перечень самых интересных мест страны, которые стоит увидеть, а также список всех белорусских праздников и фестивалей.

Организационные детали