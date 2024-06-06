Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа

Приезд в Минск - это, в первую очередь, возможность получить массу ярких впечатлений. Берите с собой детей, друзей - и отправляйтесь в увлекательное путешествие по городу. За небольшой промежуток времени
5 причин купить эту экскурсию
- 🚐 Удобный трансфер на микроавтобусе
- 🕰 Всего 2,5 часа для насыщенной экскурсии
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏛 Увидите главные достопримечательности
- 🎁 Сувенир и перечень интересных мест в подарок
Что можно увидеть
- Проспект Независимости
- Ворота Минска
- Михайловский сквер
- Район граффити на Октябрьской
- Дворец Независимости
- Площадь Независимости
- Красный костёл
- Старейший фонтан города
- Театр Янки Купалы
- Площадь Победы
- Площадь Якуба Коласа
- Храм Всех Святых
- Проспект Победителей
- Минск-Арена
- Беларусьфильм
- Национальная библиотека
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вас ждёт 2.5 часа насыщенной обзорной экскурсии по городу на комфортабельном микроавтобусе с двумя остановками по 25 мин. Вы узнаете, как Минск возник и развивался, услышите о ключевых событиях и датах в истории города.
Мы посетим множество достопримечательностей — исторических, современных, неформальных. Вот главные из них:
- Проспект Независимости — самая длинная улица города (более 20 км), переименованная множество раз. Вдоль проспекта расположились архитектурные символы столицы и республики. Я расскажу о главных из них.
- Ворота Минска и парадный проезд вокзальной площади. Поговорим о строительстве вокзала — вы услышите удивительные факты об этом здании.
- Михайловский сквер, украшенный работами скульптора Жбанова.
- Район граффити на Октябрьской — самый неформальный и эксцентричный квартал Минска. Вы увидите арт-работы знаменитых бразильских художников и самое большое граффити мира на индустриальном здании.
- Дворец Независимости — официальная резиденция президента Республики Беларусь.
- Площадь Независимости — погуляем по ней, рассматривая купола подземного ТЦ «Столица», фонтан «Журавли» и главный корпус лучшего вуза страны БГУ. Позвоним в колокол мирного атома, посмотрим на Дом правительства и самого большого Ленина в стране.
- Красный костёл — по легенде, его повелела построить Божья Матерь. Вы осмотрите костёл снаружи, послушаете о белорусском католичестве и работе ксендзов.
- Старейший фонтан города и театр Янки Купалы. Поговорим о культурной жизни столицы.
- Площадь Победы. Посмотрим на Вечный огонь и стелу. Я расскажу, за что Минск получил геройскую звезду и как белорусы приблизили день Победы.
- Площадь Якуба Коласа. Вы познакомитесь со славным поэтом и писателем из народа, возглавлявшем академию наук. Послушаете о главных зданиях площади и персонажах произведений поэта.
- Храм Всех Святых (с посещением), построенный в память о жертвах, спасению Отечества послуживших. Одновременно вмещает до 1200 человек.
- Проспект Победителей, окружённый спортивными и военными сооружениями. Поговорим о спортивной жизни города и лучших местах отдыха.
- «Минск-Арена» — многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, состоящий из 4 объектов.
- Беларусьфильм и Национальная библиотека. Вы узнаете о здешнем киногородке и главной гордости читающей страны.
В конце поездки вы получите сувенир и перечень самых интересных мест страны, которые стоит увидеть, а также список всех белорусских праздников и фестивалей.
Организационные детали
- В стоимость входят: услуги гида, трансфер на новом комфортабельном микроавтобусе Volkswagen с вежливым и улыбчивым водителем
- Время начала поездки корректируется по вашему желанию
- По желанию можем организовать обед — оплачивается дополнительно
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 127 туристов
Я — Светлана, профессиональный гид по Минску и Беларуси. Я дизайнер, учёный, арт-менеджер, морской капитан и многое другое, но всё это о том, что я страстно люблю Беларусь, корабли, путешествияЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
6 июня 2024
Удобный формат экскурсии, основные достопримечательности Минска увидели из авто, к некоторым выходили. Мне подача материала показалась формальной, узнать что-то больше того, что Светлана заучила и показала, не получилось. Иногда не
Е
Елена
19 мая 2024
Экскурсия была отлично организована, получили полное представление об основных объектах города, потом самим было проще ориентироваться. От души рекомендуем.
Г
Галина
15 мая 2024
Впервые приехали в Минск. Давно мечтали увидеть Беларусь. Нам очень повезло, что нашим гидом оказалась Светлана, настолько интересно подаёт материал! Удивительно добрый, отзывчивый человек, знающий свое дело.
Т
Татьяна
15 мая 2024
Огромное, спасибо, Светлане. Замечательная экскурсия!!! Рекомендуем!
А
Алексей
12 мая 2024
Всё очень понравилось. Рекомендуем
С
Сергей
8 мая 2024
Информативно, интересно. Светлана душевный, хороший человечек!
И
Ирина
7 мая 2024
Светлана - прекрасный рассказчик, внимательный и очень доброжелательный человек. Мы остались довольны и гидом, и водителем, и экскурсией. Спасибо!
Г
Геннадий
30 апр 2024
Экскурсия в целом понравилась, Светлана замечательный рассказчик.
Ольга
24 апр 2024
Очень познавательная экскурсия. За 2.5 часа узнали и полюбили город. Светлана прекрасный гид, много полезной и интересной информации. Спасибо! Рекомендуем)
И
Ирина
20 апр 2024
Нам очень понравилось, экскурсовод Светлана профессионал, любит, знает и умеет рассказывать про свой город Минск.
Mariia
18 апр 2024
Отличная экскурсия. Экскурсовод Светлана молодец, договорились к какому времени нам удобно, она подстроилась под нас. На комфортном микроавтобусе проехали основные достопримечательности, и пешком прогулялись, все рассказала, показала, отвечала на все наши вопросы. Рекомендую!
Юлия
17 апр 2024
Замечательная экскурсия, 2,5 часа с таким эрудированным человеком, как Светлана, пролетели незаметно. Было много интересной и неизвестной нам информации, прекрасные локации. Любим теперь Минск, как любит его всем сердцем Светлана.
Марина
14 апр 2024
Экскурсия очень понравилась. Светлана знающий экскурсовод, рассказывает интересно. Забрали нас из отеля и вернули на место. Рекомендую.
Юлия
11 апр 2024
Светлана - гид, влюбленный в то, что делает. С душой, самоотдачей и энергией очень интересно и захватывающе уместила в экскурсию много разных вещей. Глубокие познания в истории и современной культуре, искусстве оставили очень приятные впечатления и виден уровень профессионализма.
И
Ирина
7 апр 2024
Светлана - человек, влюблённый в свой город и в свою профессию. Экскурсию провела на одном дыхании. Нам было очень интересно. Экскурсия по троена так, что ты получаешь массу информации., при
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