Это обзорная экскурсия для тех, кто приезжает в Каир впервые и хочет увидеть всё самое интересное за один день! Вы прокатитесь на верблюдах и полюбуетесь пирамидами. Пройдёте по колоритным улицам Каира и заглянете на восточный базар. Прокатитесь на лодке по Нилу. А я расскажу вам об истории Египта и особенностях страны.

Описание экскурсии

Пирамиды и пустыня

Наше небольшое путешествие начнётся с прогулки на верблюдах — в пути вы насладитесь прекрасным видом на пирамиды Хеопса, Микерина и Хефрена в тёплом вечернем свете. А затем поедем в пустыню, чтобы проводить закат.

Уголки Каира

Мы отправимся на рынок Хан эль-Халили, чтобы в полной мере оценить восточный колорит Каира. Погуляем по Аль-Муиз — одной из самых старых улиц старого города и полюбуемся прекрасными мечетями. И напоследок прокатимся по Нилу на лодке и посмотрим на Каир с воды!

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером

Прогулка на верблюдах — 40 минут, катание на лодке — 45 минут

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы