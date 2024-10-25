Это обзорная экскурсия для тех, кто приезжает в Каир впервые и хочет увидеть всё самое интересное за один день! Вы прокатитесь на верблюдах и полюбуетесь пирамидами. Пройдёте по колоритным улицам Каира и заглянете на восточный базар. Прокатитесь на лодке по Нилу. А я расскажу вам об истории Египта и особенностях страны.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Пирамиды и пустыня
Наше небольшое путешествие начнётся с прогулки на верблюдах — в пути вы насладитесь прекрасным видом на пирамиды Хеопса, Микерина и Хефрена в тёплом вечернем свете. А затем поедем в пустыню, чтобы проводить закат.
Уголки Каира
Мы отправимся на рынок Хан эль-Халили, чтобы в полной мере оценить восточный колорит Каира. Погуляем по Аль-Муиз — одной из самых старых улиц старого города и полюбуемся прекрасными мечетями. И напоследок прокатимся по Нилу на лодке и посмотрим на Каир с воды!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Прогулка на верблюдах — 40 минут, катание на лодке — 45 минут
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 8) на микроавтобусе — $27
- Мы можем забрать вас от аэропорта или отвезти туда после экскурсии — €25
- Прогулка на верблюде — $30 за чел.
- Катание на лодке — $45 за 3 чел., если вас больше — $55
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каире или Гизе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 292 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов более 10 лет. С радостью покажем вам нашу страну!Задать вопрос
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