3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком

Вечерний променад по старинному району Берлина в компании Фаролеро и актёров

Мария
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Мария – ваш гид
Это не классическая экскурсия, это прогулка-спектакль, прогулка-сказка.

Старый фонарщик Фаролеро и его друзья-актёры шаг за шагом откроют для вас самые интересные места квартала и создадут своей игрой настоящую феерию.

Звуки, запахи, странные находки — всё это наполнит собой нашу таинственную авантюру!
39 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча В районе Александрплац
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком

Что вас ожидает

Нетрадиционная подача
Поздравляем! Вы почти выбрали крайне нестандартную экскурсию: она записана в форме сказки, как на детской пластинке. Голоса в наушниках расскажут вам неожиданные факты об историческом квартале и Берлине, а сопровождающие — фонарщик и другие персонажи — мимикой и жестами проиграют содержание этой сказочной прогулки.

Сумерки, Николаифиртель, нерассказанные истории
Вы погуляете по месту, где когда-то зародилась рыбацкая деревушка под названием Берлин и дала жизнь нынешней столице Германии. Не ждите классической программы, куда входят основные достопримечательности и рассказы о них. Прогулка с нашими героями откроет для вас легенды Николаифиртеля и страницы истории Берлина, о которых вы наверняка не слышали раньше. Где и при каких обстоятельствах родилась самая известная во всей Европе военная и одновременно антивоенная песня? Почему сплетни в Германии до сих пор называют «кофейной болтовнёй»? Разнообразные по темам факты, но одинаково любопытные точно увлекут вас, а антураж подарит нужное настроение!

Организационные детали

  • Прогулка обязательно состоится, если на нее записались минимум 2 человека. Если вы один и решили присоединиться к экскурсии, пожалуйста, уточните у гида запланирована ли прогулка на конкретный день.
  • В течение экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
  • О стоимости и времени индивидуальной или корпоративной экскурсии узнавайте по переписке с гидом
Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком
Николаифиртель: таинственная экскурсия-спектакль с фонарщиком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура В районе Александрплац.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Мария
Мария
Привет всем! В Берлине я оказалась случайно. И мне, как человеку, который неравнодушен ко всему итальянскому, поначалу было непросто к нему привыкнуть. Он казался слишком суровым и сдержанным на эмоции. Но как я ошибалась! Позже я поняла, что стала жертвой туристического стереотипа о Берлине — быть может, он и не блещет прекрасным архитектурным «фасадом», но как же он прекрасен внутри! Именно поэтому я рассказываю гостям только самое интересное об этом городе — то, что хотела бы узнать сама, если бы на знакомство с городом у меня был всего 1 день. P.S.: экскурсии — это мое хобби. А по основной профессии я журналист. Пока судьба не забросила меня в Берлин, я работала специальным корреспондентом газеты «Московский комсомолец». Сейчас я выпускающий редатор в нашем немецком еженедельнике. А еще делаю туристический портал для всех, кто хочет открыть для себя Берлин!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Денис
10 марта 2020
Отличная лёгкая сказочная экскурсия небольшой протяженностью, но очень интересная насыщением и атмосферой. Романтическая и волшебная. Получили большое удовольствие.
2 марта 2020
Были на экскурсии большой компанией с детками 7-11 лет. Нам очень понравилось.
Было интересно и детям и взрослым: неизбитая подача и нескучное проведение времени.
1. материал: подобран интересно и не из серии "год, место - историческое событие", а как то про те темы, что даже на обычных экскурсиях не услышишь о городе.
2. маршрут на мой взгляд оптимальный: и на месте не стояли и далеко не ходили. То, что невозможно было увидеть в этих местах, ребята неожиданно визуализировали диафильмами.
3. длительность в самый раз: устать и заскучать мы не успели
4. интересный и колоритный персонаж - наши детки прямо с сожалением с ним расставались.
Итого: если цель узнать именно про город со всей всей его историейи посмотреть на все здания/памятники и музеи, то эта экскурсия не про это, если же цель провести интересно время с забавными историями и в необычном окружении - то очень рекомендую.
Артем
2 февраля 2020
Были на экскурсии с подругой. Не смог отказать, хотя не особо люблю все эти «посмотрите налево - посмотрите направо», а тем более - отельную анимацию. Поэтому, поначалу, когда на всех надели плащи и когда появился Фаролеро, было стрёмно, настроился, что надо полтора часа потерпеть. Но как-то очень быстро увлёкся и втянулся. Экскурсия неспешная, очень хорошие голоса и всякие приятные нештяки по дороге. В наушниках города не слышно, идёшь в своём мирке, смотришь по сторонам, красиво и уютно. Это не экскурсия в обычном понимании, это такая прогулка с добрым дедушкой, который рассказывает интересные истории, как в детстве. В общем, мне понравилось. Для романтических пар - самое то. С детьми не сильно маленькими, мне кажется, тоже прикольно будет. В конце чуть не зашли в немецкий ресторан, жаль плотно наелись перед экскурсией. Надо будет в следующий раз зайти, уж больно вкусно рассказывают. Рекомендую, хорошо проведёте время.

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