3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нетрадиционная подача

Поздравляем! Вы почти выбрали крайне нестандартную экскурсию: она записана в форме сказки, как на детской пластинке. Голоса в наушниках расскажут вам неожиданные факты об историческом квартале и Берлине, а сопровождающие — фонарщик и другие персонажи — мимикой и жестами проиграют содержание этой сказочной прогулки.

Сумерки, Николаифиртель, нерассказанные истории

Вы погуляете по месту, где когда-то зародилась рыбацкая деревушка под названием Берлин и дала жизнь нынешней столице Германии. Не ждите классической программы, куда входят основные достопримечательности и рассказы о них. Прогулка с нашими героями откроет для вас легенды Николаифиртеля и страницы истории Берлина, о которых вы наверняка не слышали раньше. Где и при каких обстоятельствах родилась самая известная во всей Европе военная и одновременно антивоенная песня? Почему сплетни в Германии до сих пор называют «кофейной болтовнёй»? Разнообразные по темам факты, но одинаково любопытные точно увлекут вас, а антураж подарит нужное настроение!