Экскурсии на 1 день в Ираклионе

Найдено 38 экскурсий в категории «На весь день» в Ираклионе на русском языке, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Начало: По договорённости
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 365 за всё до 7 чел.
Все краски западного Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 385 за всё до 7 чел.
Атмосферная прогулка по Ираклиону
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 329 за всё до 7 чел.
Встреча с настоящим Критом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 375 за всё до 7 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
180 за всё до 4 чел.
Очарование Западного Крита
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
15 отзывов
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за человека
Сердце Крита и Кносский дворец
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Сердце Крита и Кносский дворец: экскурсия по Ираклиону
Посетите Кносский дворец и Ираклион на индивидуальной экскурсии. Узнайте о мифах, древней архитектуре и вкусах Крита
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 365 за всё до 7 чел.
Панорамы Крита
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Панорамы Крита: Экскурсия по восточному побережью и культурное наследие
Погрузитесь в красоту восточного Крита, открывая залив Мирабелло, остров Спиналонга и уникальные традиции оливкового масла
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 345 за всё до 7 чел.
Восточный Крит: большое путешествие
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
14 отзывов
Восточный Крит: путешествие по историческим и живописным местам
За 9 часов вы увидите как известные достопримечательности, так и скрытые сокровища Восточного Крита. Насладитесь культурой и природой острова
Начало: Ираклион и его пригороды
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120 за человека
Три пляжа и семь морей Крита
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 490 за всё до 5 чел.
Крит для любопытных
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
2 отзыва
Крит для любопытных: от монастыря до Агиос Николаос
Погрузитесь в атмосферу настоящего Крита: от исторических монастырей до живописных деревушек и береговой линии
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:30
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
90 за человека
Душевный Крит
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
4 отзыва
Экскурсия по Криту: монастыри, деревни и пляж Матала в Ираклионе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120 за человека
Православные святыни Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Экскурсия по православным святыням Крита: путешествие души в Ираклионе
Познайте сакральное сердце Крита, посетив его величественные монастыри и храмы в компании опытного гида
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Крит для детей или сказка на острове
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Крит для детей: сказка на острове Ираклион - путешествие в мир традиций
Приглашаем в увлекательное путешествие по Ираклиону, где вас ждут тайны критских пещер, вкусные блюда в тавернах и мастерство ремесленников
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 359 за всё до 7 чел.
Остров Крит - мозаика культур
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Остров Крит - мозаика культур: от монастыря Аркади до Ретимно
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита: от духовности монастыря Аркади до красоты Ретимно и ремесленного искусства Маргаритос
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 3 чел.
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Покорить самую высокую вершину Крита - Тимиос Ставрос: Путешествие и виды
Восхитительная экскурсия на вершину Тимиос Ставрос ждет тех, кто жаждет незабываемых впечатлений и панорамных видов Крита
Начало: ресепшн вашего отеля
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
299270 за человека
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
10 июня в 11:00
12 июня в 08:00
от 299270 за всё до 8 чел.
Билеты на паром на греческие острова Афины - Крит
🚢 На пароме
Мини-группа
9 часов
Паромное приключение по греческим островам: Афины, Крит, Миконос, Санторини
Погрузитесь в морское приключение, посещая живописные греческие острова. От Ираклиона до Санторини - каждый остров уникален
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья, Ираклион
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 52.50 за человека
Тур Православия. Восток
Индивидуальная
8 часов
Тур Православия Восток: духовное путешествие по святым местам Крита
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посещая древние монастыри и храмы Крита в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 228 за всё до 3 чел.
Природа шепчет
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Природа шепчет: озеро Курнас, водопады Аргируполи, пляж
Отдохните от городской суеты, насладитесь красотами Крита: озеро Курнас, водопады Аргируполи и белоснежный пляж ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 228 за всё до 3 чел.
Тур Православия. Запад
Индивидуальная
8 часов
Тур Православия Запад: уникальные святыни и монастыри Крита
Погрузитесь в мир духовности и красоты православных святынь Запада Крита. Уникальный день, полный открытий и вдохновения
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 228 за всё до 3 чел.
Бухта мечты
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Бухту Балос, Ираклион - приключение жизни
Приглашаем вас на экскурсию в Бухту Балос - жемчужину Крита, где природа поражает своей нетронутой красотой
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Экскурсия на юг Крита
Индивидуальная
9 часов
Живописное путешествие на юг Крита: от монастыря Превели до озера Курнас
Погрузитесь в красоту южного Крита: отражение гор в озере Курнас, прохлада водопадов Аргируполиса и дух истории в деревне Аргируполис
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
280 за всё до 3 чел.
Остров Хриси из района Ираклиона
Групповая
10 часов
Необитаемый остров Хриси: экскурсия с пляжами и древними кедрами
Погрузитесь в мир дикой природы на острове Хриси. Золотые пляжи, вековые кедры и море оттенков синего сделают ваш отдых незабываемым
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда, пятница, воскресенье (время зависит от отеля)
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
35 за человека
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Групповая
10 часов
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса: путешествие из Ираклиона
Погрузитесь в мир древней мифологии и истории Крита с экскурсией на Кносский дворец, плато Лассити и в пещеру Зевса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
11 июня в 07:30
18 июня в 07:30
55 за человека
Место слияния трех морей: поездка в лагуну Балос
Групповая
10 часов
Лагуна Балос и остров Грамвуса: уникальное слияние трех морей на Крите
Погрузитесь в мир кристально чистых вод и белоснежных пляжей лагуны Балос и исторического острова Грамвуса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)
13 июня в 06:00
17 июня в 06:00
60 за человека
Джип-сафари из района Ираклион
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
Джип-сафари на Крите: от Ираклиона к Ливийскому морю
Вас ждет незабываемое путешествие на джипах по Криту, от северных берегов до Ливийского моря, с обедом на свежем воздухе
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
80 за человека
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион
Групповая
6 часов
Остров Спиналонга и залив Мирабелло: историческое путешествие с обедом
Погрузитесь в удивительный мир истории и природы, посетив остров Спиналонга и залив Мирабелло в компании новых друзей
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, среда и суббота (время зависит от расположения от отеля)
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
55 за человека
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Групповая
6 часов
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Лёгкая и содержательная экскурсия, знакомящая с минойской цивилизацией и историей Крита. Посетите Кносский дворец и Археологический музей Ираклиона
Начало: У отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
45 за человека
Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона
Групповая
16 часов
Путешествие по Самарийскому ущелью: от Ираклиона к Агия Румели
Пройдите по дну самого длинного ущелья Европы, наслаждаясь красотами природы и свежим воздухом. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: В этом сезоне больше не проводится 2023
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
65 за человека
Православные святыни Крита в мини-группе из района Ираклион
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Православные святыни Крита: эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Окунитесь в мир греческой православной культуры, посещая древние монастыри и храмы Крита в уютной атмосфере мини-группы
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
95 за человека
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
Групповая
12 часов
Западный Крит: Ханья, Ретимно и озеро Курнас - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир венецианской архитектуры и природных чудес Крита, посетив Ханью, Ретимно и озеро Курнас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
16 июня в 07:00
23 июня в 07:00
55 за человека
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
Групповая
13 часов
Западный Крит: исторические и природные красоты из Ираклиона
Погрузитесь в мир критской культуры и природы: от величественного монастыря до живописного города Ханья и озера Курнас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
95 за человека
Аквапарк Water City из области Ираклион
Групповая
8 часов
Аквапарк Water City: семейные водные приключения в сердце Крита
Проведите незабываемый день в аквапарке Water City, где вас ждут захватывающие горки, расслабляющие зоны и веселье для детей
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: Ежедневно (время выезда зависит от расположения отеля)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50 за человека
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Индивидуальная
10 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Ждем вас на индивидуальной экскурсии по лучшим пляжам Крита! Побывайте на озере Курнас, пляже Элафониси с розовым песком и пляжах Фаласарны
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
280 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по топ-местам восточного Крита
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
Фотопрогулка по живописным местам восточного Крита
Погрузитесь в красоту восточного Крита: уникальные пейзажи, аутентичные деревни и профессиональные фото
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
430 за всё до 4 чел.
Тайны западного Крита: от загадочных пещер до венецианских улочек
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 380 за всё до 5 чел.
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис в Ираклионе
Отправляйтесь на восток Крита и покорите живописное ущелье Рихтис. Увидите гигантские платаны, услышите голоса птиц и почувствуете мощь водопада
Начало: У ресепшена вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    8 мая 2024
    Очарование Западного Крита
    Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
    Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
  • А
    Андрей
    26 апреля 2024
    Восточный Крит: большое путешествие
    Планирование и проведение экскурсии - на высшем уровне. Глубина и разносторонность знаний гида, ее мастерство в передаче этих знаний поистине впечатляет.
  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Все краски западного Крита
    Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
  • А
    Андрей
    23 апреля 2024
    Душа Крита
    Очень хорошо спланированная и проведенная экскурсия, замечательные гид и водитель. День, который надолго оставит прекрасные воспоминания.
  • Л
    Лииаи
    4 ноября 2023
    Сердце Крита и Кносский дворец
    Огромное Спасибо за экскурсию с Еленией. Это было великолепно!
  • L
    Lev
    15 октября 2023
    Сердце Крита и Кносский дворец
    Очень интересно. Великолепный экскурсовод.
  • О
    Ольга
    11 октября 2023
    Восточный Крит: большое путешествие
    Очень интересная экскурсия. Мы побывали во многих местах и услышали богатую историю Крита. Экскурсовода Лену благодарю от всего сердца. Скучно нам не было❤️
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Замечательная прогулка с Анной! Я с мужем и детьми-подростками просто в восторге. Не хотелось, чтобы заканчивался день. После экскурсии мы
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    захотели вернуться на Крит следующим летом, так как поняли, что осталось много всего неохваченного. Обо всех этих местах рассказывает Анна, чувствуется, как она любит остров, и эта любовь к острову передается и путешественникам. Экскурсия очень грамотно построена, но, если вам не все интересно, Анна всегда готова поменять маршрут и показать что-то другое. Отдельно хотелось бы поблагодарить ее мужа, который мастерски провозит вас на машине по любым горным дорогам. Желаю, чтобы каждый оказавшийся на Крите, проделал бы этот маршрут с Анной и ее мужем. Еще раз благодарим за великолепный показ и рассказ о Крите.

  • В
    Владимир
    29 августа 2023
    Душа Крита
    Я с Женой были в первые в Греции на острове Крите. И нам очень понравилась экскурсия Душа Крита которую проводила
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    Анна со своим супругом. Мы посетили красивые места. Мы в восхищение от организации экскурсии. Спасибо за доставленные удовольствие. Все было организованно замечательно. Успехов и процветания вам Анна. С уважением Владимир и Татьяна

  • Н
    Наталья
    27 августа 2023
    Очарование Западного Крита
    Всё на высшем уровне. Александр замечательный экскурсовод! Однозначно будем рекомендовать друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «На весь день»

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  1. Душа Крита
  2. Все краски западного Крита
  3. Атмосферная прогулка по Ираклиону
  4. Встреча с настоящим Критом
  5. Археологическое путешествие по острову Крит
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "На весь день" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 35 до 490 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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