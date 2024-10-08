Знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты

Эта экскурсия позволит вам познакомиться сразу с двумя столицами Грузии — современным Тбилиси и древней Мцхетой.

Вместе с гидом вы прогуляетесь по улицам старого города и поднимитесь на канатной дороге, чтобы
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увидеть тбилисские панорамы с высоты, сфотографируетесь у самых маленьких часов и загадаете желание на мосту Любви. В Мцхета вы увидите живописное слияние двух рек — Куры и Арагви, а также побываете в монастырском храме, увековеченном в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри».

4.5
2 отзыва
Знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты
Знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты
Знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты
Ближайшие даты:
17
фев22
фев24
фев1
мар3
мар8
мар10
мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Яркая столица Грузии

Наш авторский тур по столице Грузии начнётся у памятника её основателю — царю Вахтангу Горгасали, который возвышается на холме храма Метехи. Здесь вы сможете насладиться панорамой Старого города и узнать о подвигах этого выдающегося полководца.

Путешествие по Тбилиси

Далее мы направимся к единственному дворцу в Тбилиси, который принадлежал царице Дареджан. Здесь вы сможете сделать красочные фотографии с великолепными видами на Мтацминду. После неспешной прогулки по современному парку Рике мы прокатимся на канатной дороге, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета.

Мы также прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и увидим символ Тбилиси — Мать Грузию с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси с городской стены, а затем поднимемся по винтовой лестнице к Инжирному ущелью, где нас встретит живописный каньон с водопадом.

Серные бани и мост Любви

Следующим пунктом нашего маршрута станут серные бани, где вы узнаете о великих личностях, таких как Пушкин и Дюма, которые посещали эти места. Здесь у вас будет возможность исполнить ритуал на исполнение мечты на символичном мосту Любви.

Вы также пройдете по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (также известной как Мейдан), которая является старейшим «шоппинг-центром» Тбилиси. Увидите известный театр кукол Габриадзе, а также самые маленькие часы в Тбилиси. Не забудьте сделать умопомрачительные фотографии на мосту Мира!

Древний город Мцхета

После насыщенной программы в Тбилиси мы отправимся в город Мцхету — древнюю столицу Грузии, расположенную на слиянии рек. Здесь вы сможете познакомиться с Кафедральным собором Светицховели (XI в.), который также известен как собор 12-ти апостолов. В его основании покоится Хитон Господень, и благодаря этой святыне Мцхету называют «вторым Иерусалимом».

По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло пнём кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино. Мы поднимемся в монастырский храм «Джвари» (V в.), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари гармонично вписывается в окружающую живописную природу, а внизу шумят реки Кура и Арагви.

Дерево желаний и традиционный обед

На ветреных склонах у Джвари растет Дерево желаний, на котором паломники завязывают ленточки, загадывая свои мечты. Внутреннее пространство Джвари очаровывает своей классической красотой, и именно этот храм увековечил в своей поэме «Мцыри» Михаил Лермонтов.

Кульминацией нашего дня станет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане (оплачивается отдельно). Здесь вы сможете насладиться вкуснейшими национальными блюдами и колоритной атмосферой под бокальчик белого или красного вина. После обеда мы вернемся в отель Тбилиси, полные впечатлений и новых знаний.

Каждый понедельник и суббота.

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (11+)$40
Детский (до 5 лет)$0
Детский (с 6 до 11 лет)$30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Метехи
  • Дворец царицы Дареджан
  • Парк Рике
  • Нарикала
  • Инжирное ущелье
  • Серные бани
  • Площадь Вахтанга Горгасали
  • Театр кукол Габриадзе
  • Мост Мира
  • Мцхета
  • Слияние рек Арагви и Куры
  • Кафедральный собор Светицховели
  • Монастырский храм «Джвари»
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Обед в национальном ресторане - 25$
  • Канатная дорога Рике - Нарикала - 2$
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник и суббота.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Дети до 5 лет включительно бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка нужно посадить на колени)
  • При бронировании 2+1, ребенок до 11 лет допускается без оплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
E
8 окт 2024
Экскурсия была очень интересной и познавательной, за исключением ресторана. Еда была не вкусной, не разнообразной и очень скудный выбор
Д
7 июн 2024
Грузия как всегда прекрасна.
Спасибо Владлене за предоставление полной информации до поездки. Была всегда на связи и очень помогла с информацией и выбором отеля.
По самой экскурсии претензий нет. Прекрасная Мцхета, вкусный обед, отличная прогулка по Тбилиси.
Эка - крутой экскурсовод. Прекрасные рассказы об истории, шикарное застолье за обедом.
1000% рекомендую.

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