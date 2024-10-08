Эта экскурсия позволит вам познакомиться сразу с двумя столицами Грузии — современным Тбилиси и древней Мцхетой.Вместе с гидом вы прогуляетесь по улицам старого города и поднимитесь на канатной дороге, чтобы

увидеть тбилисские панорамы с высоты, сфотографируетесь у самых маленьких часов и загадаете желание на мосту Любви. В Мцхета вы увидите живописное слияние двух рек — Куры и Арагви, а также побываете в монастырском храме, увековеченном в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри».

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Описание экскурсии

Яркая столица Грузии

Наш авторский тур по столице Грузии начнётся у памятника её основателю — царю Вахтангу Горгасали, который возвышается на холме храма Метехи. Здесь вы сможете насладиться панорамой Старого города и узнать о подвигах этого выдающегося полководца.

Путешествие по Тбилиси

Далее мы направимся к единственному дворцу в Тбилиси, который принадлежал царице Дареджан. Здесь вы сможете сделать красочные фотографии с великолепными видами на Мтацминду. После неспешной прогулки по современному парку Рике мы прокатимся на канатной дороге, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета.

Мы также прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и увидим символ Тбилиси — Мать Грузию с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси с городской стены, а затем поднимемся по винтовой лестнице к Инжирному ущелью, где нас встретит живописный каньон с водопадом.

Серные бани и мост Любви

Следующим пунктом нашего маршрута станут серные бани, где вы узнаете о великих личностях, таких как Пушкин и Дюма, которые посещали эти места. Здесь у вас будет возможность исполнить ритуал на исполнение мечты на символичном мосту Любви.

Вы также пройдете по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (также известной как Мейдан), которая является старейшим «шоппинг-центром» Тбилиси. Увидите известный театр кукол Габриадзе, а также самые маленькие часы в Тбилиси. Не забудьте сделать умопомрачительные фотографии на мосту Мира!

Древний город Мцхета

После насыщенной программы в Тбилиси мы отправимся в город Мцхету — древнюю столицу Грузии, расположенную на слиянии рек. Здесь вы сможете познакомиться с Кафедральным собором Светицховели (XI в.), который также известен как собор 12-ти апостолов. В его основании покоится Хитон Господень, и благодаря этой святыне Мцхету называют «вторым Иерусалимом».

По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло пнём кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино. Мы поднимемся в монастырский храм «Джвари» (V в.), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари гармонично вписывается в окружающую живописную природу, а внизу шумят реки Кура и Арагви.

Дерево желаний и традиционный обед

На ветреных склонах у Джвари растет Дерево желаний, на котором паломники завязывают ленточки, загадывая свои мечты. Внутреннее пространство Джвари очаровывает своей классической красотой, и именно этот храм увековечил в своей поэме «Мцыри» Михаил Лермонтов.

Кульминацией нашего дня станет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане (оплачивается отдельно). Здесь вы сможете насладиться вкуснейшими национальными блюдами и колоритной атмосферой под бокальчик белого или красного вина. После обеда мы вернемся в отель Тбилиси, полные впечатлений и новых знаний.