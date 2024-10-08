Вместе с гидом вы прогуляетесь по улицам старого города и поднимитесь на канатной дороге, чтобы
Описание экскурсии
Яркая столица Грузии
Наш авторский тур по столице Грузии начнётся у памятника её основателю — царю Вахтангу Горгасали, который возвышается на холме храма Метехи. Здесь вы сможете насладиться панорамой Старого города и узнать о подвигах этого выдающегося полководца.
Путешествие по Тбилиси
Далее мы направимся к единственному дворцу в Тбилиси, который принадлежал царице Дареджан. Здесь вы сможете сделать красочные фотографии с великолепными видами на Мтацминду. После неспешной прогулки по современному парку Рике мы прокатимся на канатной дороге, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета.
Мы также прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и увидим символ Тбилиси — Мать Грузию с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси с городской стены, а затем поднимемся по винтовой лестнице к Инжирному ущелью, где нас встретит живописный каньон с водопадом.
Серные бани и мост Любви
Следующим пунктом нашего маршрута станут серные бани, где вы узнаете о великих личностях, таких как Пушкин и Дюма, которые посещали эти места. Здесь у вас будет возможность исполнить ритуал на исполнение мечты на символичном мосту Любви.
Вы также пройдете по знаменитой площади Вахтанга Горгасали (также известной как Мейдан), которая является старейшим «шоппинг-центром» Тбилиси. Увидите известный театр кукол Габриадзе, а также самые маленькие часы в Тбилиси. Не забудьте сделать умопомрачительные фотографии на мосту Мира!
Древний город Мцхета
После насыщенной программы в Тбилиси мы отправимся в город Мцхету — древнюю столицу Грузии, расположенную на слиянии рек. Здесь вы сможете познакомиться с Кафедральным собором Светицховели (XI в.), который также известен как собор 12-ти апостолов. В его основании покоится Хитон Господень, и благодаря этой святыне Мцхету называют «вторым Иерусалимом».
По легенде, этот храм был воздвигнут над источавшим благовонное масло пнём кедра, под которым молилась просветительница Грузии Святая Нино. Мы поднимемся в монастырский храм «Джвари» (V в.), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Джвари гармонично вписывается в окружающую живописную природу, а внизу шумят реки Кура и Арагви.
Дерево желаний и традиционный обед
На ветреных склонах у Джвари растет Дерево желаний, на котором паломники завязывают ленточки, загадывая свои мечты. Внутреннее пространство Джвари очаровывает своей классической красотой, и именно этот храм увековечил в своей поэме «Мцыри» Михаил Лермонтов.
Кульминацией нашего дня станет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане (оплачивается отдельно). Здесь вы сможете насладиться вкуснейшими национальными блюдами и колоритной атмосферой под бокальчик белого или красного вина. После обеда мы вернемся в отель Тбилиси, полные впечатлений и новых знаний.
Каждый понедельник и суббота.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (11+)
|$40
|Детский (до 5 лет)
|$0
|Детский (с 6 до 11 лет)
|$30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Метехи
- Дворец царицы Дареджан
- Парк Рике
- Нарикала
- Инжирное ущелье
- Серные бани
- Площадь Вахтанга Горгасали
- Театр кукол Габриадзе
- Мост Мира
- Мцхета
- Слияние рек Арагви и Куры
- Кафедральный собор Светицховели
- Монастырский храм «Джвари»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед в национальном ресторане - 25$
- Канатная дорога Рике - Нарикала - 2$
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Дети до 5 лет включительно бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка нужно посадить на колени)
- При бронировании 2+1, ребенок до 11 лет допускается без оплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо Владлене за предоставление полной информации до поездки. Была всегда на связи и очень помогла с информацией и выбором отеля.
По самой экскурсии претензий нет. Прекрасная Мцхета, вкусный обед, отличная прогулка по Тбилиси.
Эка - крутой экскурсовод. Прекрасные рассказы об истории, шикарное застолье за обедом.
1000% рекомендую.