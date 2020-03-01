Эрди проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие к сердцу острова Ява

Серпантинная дорога, теряющаяся в джунглях, пышные кофейные плантации, самобытные деревушки и дымящиеся пики вулканов над зелеными долинами — такой перед вами предстанет сказочная Ява. Преодолев паромную переправу, мы отправимся к подножью вулкану Иджен. По пути я поделюсь малоизвестными фактами о балийской культуре, помогу вам понять местный быт и религию и, конечно, расскажу о природе Индонезии.

Подъем к жерлу вулкана

Следом вас ждет трекинг к уникальному озеру Кавах-Иджен: наш путь пройдет среди стратовулканов, кратеров и конусов, клубов дыма и ярко-желтых пород. Пара часов несложного подъема — и вы на берегу озера бирюзового цвета, наполненного 60-градусной серной кислотой. Вы увидите причудливые серные образования, узнаете о добыче серы местными жителями и поразитесь ландшафтам самого большого кислотного водоема в мире.

Ночные огни Иджена

Самые впечатляющие виды Иджена откроются вам с заходом солнца, когда жидкая сера вулкана начнет светиться в темноте неземными синими и голубыми оттенками. Вы понаблюдаете мистическое явление, которое называют «синей лавой», узнаете о его происхождении и сделаете фотографии, о которых мечтает каждый путешественник, оказавшийся на Яве.