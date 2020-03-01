Эрди проводит ещё 1 экскурсию

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Провести ночь у самого красивого вулкана Индонезии и полюбоваться голубым пламенем

Эрди
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Эрди – ваш гид
Провести ночь на дымящейся вершине вулкана Иджен — значит с головой погрузиться в природную магию Индонезии.

Оказавшись в сердце Явы, вы прогуляетесь среди ярко-желтых серных пород, увидите потоки светящейся синей лавы и встретите рассвет у кислотного озера.

А по пути услышите любопытные факты о балийцах и откроете природные секреты вулкана Иджен.
$150 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 10 человек
Встреча у вашего отеля
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Вулкан Иджен от заката до рассвета
Вулкан Иджен от заката до рассвета

Что вас ожидает

Путешествие к сердцу острова Ява
Серпантинная дорога, теряющаяся в джунглях, пышные кофейные плантации, самобытные деревушки и дымящиеся пики вулканов над зелеными долинами — такой перед вами предстанет сказочная Ява. Преодолев паромную переправу, мы отправимся к подножью вулкану Иджен. По пути я поделюсь малоизвестными фактами о балийской культуре, помогу вам понять местный быт и религию и, конечно, расскажу о природе Индонезии.

Подъем к жерлу вулкана
Следом вас ждет трекинг к уникальному озеру Кавах-Иджен: наш путь пройдет среди стратовулканов, кратеров и конусов, клубов дыма и ярко-желтых пород. Пара часов несложного подъема — и вы на берегу озера бирюзового цвета, наполненного 60-градусной серной кислотой. Вы увидите причудливые серные образования, узнаете о добыче серы местными жителями и поразитесь ландшафтам самого большого кислотного водоема в мире.

Ночные огни Иджена
Самые впечатляющие виды Иджена откроются вам с заходом солнца, когда жидкая сера вулкана начнет светиться в темноте неземными синими и голубыми оттенками. Вы понаблюдаете мистическое явление, которое называют «синей лавой», узнаете о его происхождении и сделаете фотографии, о которых мечтает каждый путешественник, оказавшийся на Яве.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят транспортные расходы (минивен или автобус с кондиционером, паром на остров Ява), билет на вулкан, питьевая вода. Дополнительно по желанию оплачивается только завтрак.

Как проходит экскурсия

  • Мы выезжаем из отеля около 17.00, дорога до подножия вулкана Иджен займет около 6 часов
  • Восхождение к жерлу вулкана начнется в 2 часа ночи и займет около 2,5 часов
  • Спускаемся обратно к подножью около 8 утра, возвращение на Бали около 15:00
Вулкан Иджен от заката до рассвета
Вулкан Иджен от заката до рассвета
Вулкан Иджен от заката до рассвета
Вулкан Иджен от заката до рассвета
Вулкан Иджен от заката до рассвета
Вулкан Иджен от заката до рассвета
Вулкан Иджен от заката до рассвета
Вулкан Иджен от заката до рассвета
Вулкан Иджен от заката до рассвета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эрди
Эрди
Дорогие путешественники! Меня зовут Эрди, я коренной балиец, отлично говорю по-русски и хорошо знаю культуру Бали. С радостью познакомлю вас с классическими достопримечательностями Бали и острова Ява, а также с необычными местами, куда не добирается большинство туристов.
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Эрди проводит ещё 1 экскурсию

Бали изнутриБали изнутриБали изнутри
$70 за экскурсию
9 часов
Колоритный Убуд и его живописные окрестности на авто-пешеходной экскурсии
Убуд — идеальное место для знакомства с настоящей жизнью и дикой природой острова. Вы увидите храмы и кофейные плантации, рисовые террасы и потухший вулкан, лес обезьян и термальные источники. Разберетесь с местными приметами и поверьями и узнаете самое важное о балийской культуре.

Экскурсии по пригородам Бали

Путешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный УбудПутешествие в аутентичный Убуд
скидка60%
$230
$92 за экскурсию
9 часов
184 отзыва
Посетить Лес обезьян, храм Батуан, рисовые террасы, кофейные плантации и вулкан Батур
Бали – это не только пляжный отдых! Это еще и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура. Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру острова, в город Убуд. Здесь вы посетите древний храм Батуан, увидите поражающие воображение рисовые ступенчатые террасы, прогуляетесь по Лесу обезьян и посмотрите на остров с вершины вулкана Батур. Все оттенки и краски Бали – в одном флаконе!
Убуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы БалиУбуд — город ремесел и заповедной природы Бали
$80 за экскурсию
9 часов
9 отзывов
Посетить самобытные балийские деревни, рисовые террасы, Лес обезьян и Слоновью пещеру
Колоритный Убуд — идеальное место для того, чтобы познакомиться с традиционными ремеслами Бали, погрузиться в аутентичную атмосферу острова и открыть сказочные уголки его природы. За один день вы побываете на изумрудных рисовых террасах и плантациях элитного кофе Лювак, посетите балийские деревушки, покормите приматов в Лесу обезьян, освежитесь в водопаде Теганунган и заглянете в таинственную Слоновью пещеру.
Джип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане БатурДжип-приключение на вулкане Батур
$130 за экскурсию
11 часов
131 отзыв
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Хотите разбавить пляжный отдых на Бали духом приключений? Идеальное место для авантюрного путешествия — вулкан Батур! Вы покорите дороги из застывшей лавы, проедете через лучшие фото-стопы, искупаетесь в горячих источниках с видом на сакральное озеро, заглянете на аутентичный рынок, увидите рисовые террасы и водопад с балийских открыток. Я обеспечу вам комфорт и безопасность и наполню день рассказами о традициях и природе Бали.
Восточная Нуса Пенида: день на заповедном островеВосточная Нуса Пенида: день на заповедном островеВосточная Нуса Пенида: день на заповедном острове
$102 за экскурсию
10 часов
4 отзыва
Исследовать красоты восточной части острова, отыскать дикие пляжи и лучшие ракурсы для фотографий
Всего 40 минут на скоростной лодке — и перед вами Нуса Пенида, один из самых живописных и уединённых островов Индонезии. Потрясающие безлюдные пляжи, равных которым нет даже на Бали, смотровые площадки с видами на океан, райские бухты в обрамлении скал — всё это ждет вас во время нашего путешествия. Приготовьтесь впитать красоты восточной части Нуса Пениды, сделать сотни атмосферных фотографий и почувствовать себя гостем на необитаемом острове.
К райским пляжам западной Нуса ПенидыК райским пляжам западной Нуса ПенидыК райским пляжам западной Нуса Пениды
$102 за экскурсию
6 часов
Провести день в бухте Кристал-Бей, изумрудном бассейне Билабонг и других инста-локациях острова
Вас ждет комфортная поездка к самым красивым и фотогеничным уголкам западной части Нуса Пениды! За день вы прогуляетесь по белоснежному песку Кристал-Бей, увидите каменную арку Брокен-Бич, искупаетесь в природном бассейне Ангел Билабонг и восхититесь панорамой с площадки Каранг Дава.
Традиции и обряды БалиТрадиции и обряды БалиТрадиции и обряды Бали
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8 часов
1 отзыв
Помедитировать в храме, подняться на вулкан Батур и пройти обряд очищения Мелукат
Это путешествие — дверь в мир балийских традиций и возможность ощутить энергетику острова. Вы начнете день с медитации в горном храме, прочувствуете магию природы у вулкана Батур, пройдете ритуал очищения в храме Гунунг Кави Себату и узнаете о балийской концепции жизни для счастья и благодарности.

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