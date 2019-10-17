10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Визитные карточки и потайные закоулки Валенсии

Конечно, первое знакомство с Валенсией не обойдется без Кафедрального собора — именно здесь хранится привезенная из Ватикана чаша Святого Грааля, которую Да Винчи изобразил на фреске «Тайная вечеря». Затем вы осмотрите базилику Святой Девы и поймете, что расположение церквей в городе неслучайно. Мы поднимемся на балкон мэрии и вспомним легенду о летучий мыши — символе города. На пути вам встретятся башни Куарт, барочный дворец Маркиза де Дос Агуас и Шелковая биржа, где я расскажу о валенсийском производстве шёлка. Если захотите, мы заглянем на Центральный рынок и в колоритный район Кармен, посмотрим на церковь 13 века, развалины древнего римского города и обойдем самый узкий дом в Европе. А в завершение прогулки увидим здания, на которые валенсийских архитекторов вдохновил Гауди.

Местная гастрономия — от рынков до ресторанчиков

По пути мы поговорим не только о валенсийской истории и традициях: я расскажу о продуктах, которыми славится регион — местной рыбе, морепродуктах, овощах и фруктах, сырах и, конечно, вине. Только не спешите делать покупки по пути на центральных рынках — эти гастро-места мы оставим туристам. Я покажу и расскажу, где купить лучшие валенсийские деликатесы по приятным ценам, посоветую ресторан, где готовят настоящую паэлью и испанские закуски, и открою для вас несколько секретных заведений, куда ходят преимущественно местные жители. А в середине интенсивной прогулки мы обязательно сделаем перерыв на Agua de Valencia — знаменитый коктейль на основе кавы и апельсинового сока.

В качестве бонуса от меня вы узнаете что и где вкусно и относительно недорого едят местные жители. Я приготовила для вас гастрономическую карту Валенсии, которая, кстати, будет обновляться!