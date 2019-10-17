10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обойти все ключевые места города и разобраться в валенсийской кухне на дружеской прогулке

Alexandra
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Alexandra – ваш гид
Готовы ближе познакомиться с красавицей-Валенсией, наполненной солнцем, старинными легендами и ароматами паэльи? Вы увидите спрятанные в закоулках достопримечательности, о которых не пишут в путеводителях, услышите местные предания и небанальные истории без сухих фактов и дат.

Пройдете по колоритному району Кармен и отыщете рестораны, до которых не добираются туристы.

После этой насыщенной прогулки вы сможете смело сказать, что видели и пробовали в Валенсии все!
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Plaza del Ayuntamiento
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У этой экскурсии10 отзывов
4.8
Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день

Что вас ожидает

Визитные карточки и потайные закоулки Валенсии
Конечно, первое знакомство с Валенсией не обойдется без Кафедрального собора — именно здесь хранится привезенная из Ватикана чаша Святого Грааля, которую Да Винчи изобразил на фреске «Тайная вечеря». Затем вы осмотрите базилику Святой Девы и поймете, что расположение церквей в городе неслучайно. Мы поднимемся на балкон мэрии и вспомним легенду о летучий мыши — символе города. На пути вам встретятся башни Куарт, барочный дворец Маркиза де Дос Агуас и Шелковая биржа, где я расскажу о валенсийском производстве шёлка. Если захотите, мы заглянем на Центральный рынок и в колоритный район Кармен, посмотрим на церковь 13 века, развалины древнего римского города и обойдем самый узкий дом в Европе. А в завершение прогулки увидим здания, на которые валенсийских архитекторов вдохновил Гауди.

Местная гастрономия — от рынков до ресторанчиков
По пути мы поговорим не только о валенсийской истории и традициях: я расскажу о продуктах, которыми славится регион — местной рыбе, морепродуктах, овощах и фруктах, сырах и, конечно, вине. Только не спешите делать покупки по пути на центральных рынках — эти гастро-места мы оставим туристам. Я покажу и расскажу, где купить лучшие валенсийские деликатесы по приятным ценам, посоветую ресторан, где готовят настоящую паэлью и испанские закуски, и открою для вас несколько секретных заведений, куда ходят преимущественно местные жители. А в середине интенсивной прогулки мы обязательно сделаем перерыв на Agua de Valencia — знаменитый коктейль на основе кавы и апельсинового сока.
В качестве бонуса от меня вы узнаете что и где вкусно и относительно недорого едят местные жители. Я приготовила для вас гастрономическую карту Валенсии, которая, кстати, будет обновляться!

Организационные детали

Еда, напитки и билеты в музей (по желанию) не включены в стоимость и оплачиваются на месте.

Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день
Влюбиться в Валенсию за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Plaza del Ayuntamiento.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexandra
Alexandra
Меня зовут Александра, и я исследователь испанской культуры, ее городов и в том числе Валенсии, где я живу, которую знаю и люблю с 2015 года. Я преподаватель испанского языка, у меня своя онлайн-школа, путешественница и инстаграм-блогер. Мне очень нравится в моих поездках по миру, когда мне показывают город не только профессиональные экскурсоводы — при всем уважении к ним, — а еще и люди разных профессий, которые живут в своих городах и по-настоящему знают и любят эти места. Я создавала мои маршруты в первую очередь для моих друзей и студентов, чтобы в непринужденной атмосфере прочувствовать Валенсию, подарить им самое лучшее и в первую очередь воспоминания, которые согревают и создают праздничное настроение. Приглашаю на прогулку и вас! ¿Vamos?
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 октября 2019
Экскурсия была отличная, нам все понравилось.
5 октября 2019
Спасибо Александре за интересную и содержательную экскурсию. Мы влюбились в Валенсию и обязательно приедем еще!
4 августа 2019
Александра - умничка! Дякуемо)
16 июля 2019
Очень рекомендую! У нас было всего несколько часов в Валенсии, мы очень приятно провели время, много узнали и много увидели. Спасибо Александра!))
10 июня 2019
Наш гид Александра очень профессионально и интересно провела экскурсию. Показала нам (3 человека) так Валенсию что нам хочется поехать ещё раз и конечно встретиться с Александрой. Мы ей очень благодарны. Инна.
23 апреля 2019
Супер!!! Многое зависит от личности гида, жаль, что экскурсия заканчивается...
17 апреля 2019
Задача выполнена- с помощью Александры влюбились в Валенсию за один день!
Хорошо составленный маршрут и интересные рассказы
Рекомендуем познакомиться с Валенсией с помощью Александры, и мы уже зотим вернуться туда еще раз!
8 апреля 2019
Экскурсия очень хорошая. Гид молодец.. Знание о городе очень хорошие. Рекомендую.
А Александре успехов.
Владимир.
19 марта 2019
Спасибо, Александра. Отличная экскурсия!
Игорь
13 февраля 2019
Александра - приятная и общительная девушка, на дополнительные вопросы отвечала с удовольствием, было видно что ей нравится страна, история и традиции. Если вам нужна неутомительная и приятная экскурсия по самому центру города - Вам сюда :-) После экскурсии получили вводные и ориентиры для дальнейшего самостоятельного осмотра достопримечательностей. Чем и воспользовались конечно же :-) Александра, спасибо, хорошо провели время !!!

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