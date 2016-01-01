  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

По Риму на автомобиле. От Колизея до Ватикана!

5
5 отзывов
Елена Г.
Елена Г. – Гид из Рима
Наша прогулка 👣 начнется у легендарного Колизея и у Римского Пантеона.

Вы узнаете, где был заложен Древний Рим и откуда началась его история 📖.

Вы узнаете об эпохе Республики, увидите Капитолийский холм и руины Римских форумов.

Вы побываете в сердце католического мира - на площади Святого Петра и насладитесь архитектурой знаменитого собора.

А со смотровых площадок вам откроется прекрасный вид на Римский форум.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €30 за экскурсию

    Заказать экскурсию
По Риму на автомобиле. От Колизея до Ватикана!
По Риму на автомобиле. От Колизея до Ватикана!

Что вы увидите

  • Колизей
  • арка Константина
  • Римский и Императорские форумы
  • Палатинский холм- дворцы императоров
  • Большой цирк -античный ипподром
  • Холм Авентин- апельсиновый сад, замочная скважина
  • Капиталийский холм- площадь Микеланджело
  • Античный театр Марчелло
  • Античный портик Октавии ( сестры первого, императора Рима Октавиана Августа)
  • Еврейский квартал с итальянскими
  • ресторанчиками и тавернами
  • фонтан Черепах
  • Ватикан
  • площадь Св. Петра
  • Замок Святого Ангела
  • площадь Навона
  • фонтан Четырех рек
В Рим ведут все дороги и конечно же этот город 🏙️ самый лакомый кусочек для каждого туриста!
Я предлагаю вам убедиться в этом, проехав на машине.
Моя экскурсия ⛳ — для романтичных, любознательных путешественников, готовых “объять необъятное” и впитать как можно больше интересного и увлекательного.
Мы начнем нашу прогулку 👣 от легендарного Колизея ! Вы узнаете, где был заложен Древний Рим и откуда началась его история 📖. Со смотровых площадок открывается прекрасный вид на Римский форум!
Вы сможете полюбоваться Аркой Константина и холмом Палатин, где сохранились величественные руины императорских дворцов и Большой цирк - античный ипподром.
Дальше наш путь пройдет на самый романтичный, фешенебельный и зеленый холм Авентин, с его апельсиновыми садами, террасами и незабываемыми видами на город. Это излюбленное место влюбленных пар, свадебных кортежей и всех, кому нравятся красота, гармония и спокойствие. Мы не пройдем с вами мимо “Святого отверстия”, сквозь которое можно увидеть сразу три государства.
По пути на Капитолийский холм вдоль руин Римских Форумов речь пойдет о прошлом центре жизни римлян и эпохе республики. На холме вас будут ждать новые впечатляющие виды и еще одна порция историй о достоянии Римской империи. Сейчас это знаменитая площадь Микеланджело .
Мы проедем по набережной Тибра и увидим главную Святыню христианского мира — площадь Святого Петра - ВАТИКАН! Вид на Папский дворец, из окна которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся на площади.
Поднимемся на холм Яникул - площадь Гарибальди с вершины которого насладимся великолепной панорамой города.
Мы отправимся к окутанному тайнами Замку Святого Ангела: либо вдоль пасетто — укреплённого коридора, соединяющего замок 🏰 с Ватикан, вас ждут рассказы как замок был официальной резиденции ряда римских пап и другие увлекательные страницы из жизни этого молчаливого свидетеля многовековой истории.
Нас будут ждать «королева» римских площадей -Навона с великолепным фонтаном "ЧЕТЫРЕХ РЕК" Бернини.
И античный храм всех богов Пантеон — вы ощутите его магнетизм
Наш маршрут мы откорректируем согласно пожеланиям.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО :
  • 60 евро - для 1-2 человек
  • 70 евро - для 3-х человек
  • 90 евро - от 4 - 5 человек
  • 105 евро - от 6 - 7 человек
Начало
🚩 Колизей (итал. Piazza Colosseo)
Место завершения
🏁 Пантеон
По Риму на автомобиле. От Колизея до Ватикана!
По Риму на автомобиле. От Колизея до Ватикана!
По Риму на автомобиле. От Колизея до Ватикана!
По Риму на автомобиле. От Колизея до Ватикана!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Г.
Елена Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

5 отзывов оставили туристы

Елена Г. проводит ещё 6 экскурсий

Вечный Рим и его легенды. Обзорная на автомобиле
30
2.5 часа
Вечный Рим и его легенды. Обзорная на автомобиле
60 отзывов
Романтика вечернего Рима на машине
30
2.5 часа
Романтика вечернего Рима на машине
33 отзыва
Весь Рим на машине за 1 день
115
5 часов
Весь Рим на машине за 1 день
13 отзывов
Весь Рим на автомобиле
55
3 часа
Весь Рим на автомобиле
10 отзывов
Тайны собора Святого Петра в Ватикане
30
2 часа
Тайны собора Святого Петра в Ватикане
10 отзывов
Вечерний Рим на автомобиле
30
2.5 часа
Вечерний Рим на автомобиле
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Риме

Музеи Ватикана и собор Святого Петра
60
3 часа
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
1411 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Колизей и Древний Рим
57
3 часа
Колизей и Древний Рим
522 отзыва
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
20
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
514 отзывов
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
65
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
386 отзывов
Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
Ежедневная прогулка по Риму
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Риму
300 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Все дороги ведут в Рим
130
3.5 часа
Все дороги ведут в Рим
267 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств