В Рим ведут все дороги и конечно же этот город 🏙️ самый лакомый кусочек для каждого туриста!

Я предлагаю вам убедиться в этом, проехав на машине.

Моя экскурсия ⛳ — для романтичных, любознательных путешественников, готовых “объять необъятное” и впитать как можно больше интересного и увлекательного.

Мы начнем нашу прогулку 👣 от легендарного Колизея ! Вы узнаете, где был заложен Древний Рим и откуда началась его история 📖. Со смотровых площадок открывается прекрасный вид на Римский форум!

Вы сможете полюбоваться Аркой Константина и холмом Палатин, где сохранились величественные руины императорских дворцов и Большой цирк - античный ипподром.

Дальше наш путь пройдет на самый романтичный, фешенебельный и зеленый холм Авентин, с его апельсиновыми садами, террасами и незабываемыми видами на город. Это излюбленное место влюбленных пар, свадебных кортежей и всех, кому нравятся красота, гармония и спокойствие. Мы не пройдем с вами мимо “Святого отверстия”, сквозь которое можно увидеть сразу три государства.

По пути на Капитолийский холм вдоль руин Римских Форумов речь пойдет о прошлом центре жизни римлян и эпохе республики. На холме вас будут ждать новые впечатляющие виды и еще одна порция историй о достоянии Римской империи. Сейчас это знаменитая площадь Микеланджело .

Мы проедем по набережной Тибра и увидим главную Святыню христианского мира — площадь Святого Петра - ВАТИКАН! Вид на Папский дворец, из окна которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся на площади.

Поднимемся на холм Яникул - площадь Гарибальди с вершины которого насладимся великолепной панорамой города.

Мы отправимся к окутанному тайнами Замку Святого Ангела: либо вдоль пасетто — укреплённого коридора, соединяющего замок 🏰 с Ватикан, вас ждут рассказы как замок был официальной резиденции ряда римских пап и другие увлекательные страницы из жизни этого молчаливого свидетеля многовековой истории.

Нас будут ждать «королева» римских площадей -Навона с великолепным фонтаном "ЧЕТЫРЕХ РЕК" Бернини.

И античный храм всех богов Пантеон — вы ощутите его магнетизм

Наш маршрут мы откорректируем согласно пожеланиям.