Экскурсия «Пешеходный Иерусалим» предлагает уникальную возможность познакомиться с ключевыми святынями города.
Посетители смогут увидеть Сионскую гору, где произошла последняя трапеза Христа, и гробницу царя Давида. Прогулка по Старому городу позволит насладиться
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение святых мест
- 🕌 Погружение в историю
- 🕍 Уникальная архитектура
- 🌄 Живописные виды
- 🧭 Опытные гиды
Что можно увидеть
- Сионская гора
- Стена Плача
- Храм Гроба Господня
- Старый город
Описание экскурсии
- Сионская гора. Мы насладимся живописными видами и посетим места, связанные с последней трапезой Христа. В том числе горницу Тайной вечери и гробницу царя Давида
- Старый город. Прогуляемся по еврейским и христианским кварталам. Каждый уголок этого исторического района имеет неповторимый характер
- Храм Гроба Господня. Мы посетим храм Голгофы, храм Воскресения, а также монастыри и святилища различных религиозных сообществ
- Стена Плача. Важное место для еврейского народа. Окунёмся в его историю и воздадим дань памяти
На этой экскурсии вы познакомитесь с историей Иерусалима и его религиозным значением. Узнаете о событиях, происходивших на Сионской горе, в том числе — о последней трапезе Христа.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете 22% стоимости, а оставшуюся часть — не позднее чем за 1 день до экскурсии по ссылке. Оплата возможна с российских банковских карт. Также возможна оплата банковским переводом не менее, чем за 3 рабочих дня до экскурсии.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- Отдельно по желанию оплачивается комплексный обед — 110 шек с человека
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Сионских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Иерусалиме
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Юлия, и я представляю одну из крупнейших израильских туристических компаний. Наша специализация — русскоязычные экскурсии по стране. Мы успешно знакомим путешественников с Ближним Востоком более 10 лет и гарантируем интересные прогулки и туры в Израиле и Иордании.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 сен 2025
К сожалению, экскурсия началась раньше, чем было запланировано. При бронировании было написано в 11.00(когда выслали ваучер в 10.30) когда я спросила, мне ответили, что время по информации в ваучере могут
Юлия
Ответ организатора:
Благодарим за ваш отзыв! Сожалеем, что экскурсия оставила у вас не наилучшие впечатления. Время начала действительно может корректироваться при построении
Е
Екатерина
7 мая 2025
Экскурсия понравилась, но не хватило информации
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв!
Рады, что экскурсия в целом вам понравилась. Примем к сведению замечание по поводу информации — обязательно обсудим это с гидом и постараемся улучшить подачу материала в будущих поездках. Будем рады видеть вас снова!
