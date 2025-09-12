архитектурой еврейских и христианских кварталов. В храме Гроба Господня откроется история Голгофы и Воскресения. У Стены Плача можно ощутить дух еврейской истории. Эта экскурсия подходит для всех, кто хочет глубже понять религиозное значение Иерусалима

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Сионская гора . Мы насладимся живописными видами и посетим места, связанные с последней трапезой Христа. В том числе горницу Тайной вечери и гробницу царя Давида

Старый город . Прогуляемся по еврейским и христианским кварталам. Каждый уголок этого исторического района имеет неповторимый характер

Храм Гроба Господня . Мы посетим храм Голгофы, храм Воскресения, а также монастыри и святилища различных религиозных сообществ

Стена Плача. Важное место для еврейского народа. Окунёмся в его историю и воздадим дань памяти

На этой экскурсии вы познакомитесь с историей Иерусалима и его религиозным значением. Узнаете о событиях, происходивших на Сионской горе, в том числе — о последней трапезе Христа.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 22% стоимости, а оставшуюся часть — не позднее чем за 1 день до экскурсии по ссылке. Оплата возможна с российских банковских карт. Также возможна оплата банковским переводом не менее, чем за 3 рабочих дня до экскурсии.