Пешеходный Иерусалим

Откройте для себя Иерусалим, его святыни и культуру. Прогулка по Сионской горе и Старому городу подарит незабываемые впечатления
Экскурсия «Пешеходный Иерусалим» предлагает уникальную возможность познакомиться с ключевыми святынями города.

Посетители смогут увидеть Сионскую гору, где произошла последняя трапеза Христа, и гробницу царя Давида. Прогулка по Старому городу позволит насладиться
архитектурой еврейских и христианских кварталов. В храме Гроба Господня откроется история Голгофы и Воскресения. У Стены Плача можно ощутить дух еврейской истории. Эта экскурсия подходит для всех, кто хочет глубже понять религиозное значение Иерусалима

3
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение святых мест
  • 🕌 Погружение в историю
  • 🕍 Уникальная архитектура
  • 🌄 Живописные виды
  • 🧭 Опытные гиды
Пешеходный Иерусалим© Юлия
Пешеходный Иерусалим© Юлия
Пешеходный Иерусалим© Юлия
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя15
ноя18
ноя20
ноя22
ноя25
ноя
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Сионская гора
  • Стена Плача
  • Храм Гроба Господня
  • Старый город

Описание экскурсии

  • Сионская гора. Мы насладимся живописными видами и посетим места, связанные с последней трапезой Христа. В том числе горницу Тайной вечери и гробницу царя Давида
  • Старый город. Прогуляемся по еврейским и христианским кварталам. Каждый уголок этого исторического района имеет неповторимый характер
  • Храм Гроба Господня. Мы посетим храм Голгофы, храм Воскресения, а также монастыри и святилища различных религиозных сообществ
  • Стена Плача. Важное место для еврейского народа. Окунёмся в его историю и воздадим дань памяти

На этой экскурсии вы познакомитесь с историей Иерусалима и его религиозным значением. Узнаете о событиях, происходивших на Сионской горе, в том числе — о последней трапезе Христа.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 22% стоимости, а оставшуюся часть — не позднее чем за 1 день до экскурсии по ссылке. Оплата возможна с российских банковских карт. Также возможна оплата банковским переводом не менее, чем за 3 рабочих дня до экскурсии.

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
  • Отдельно по желанию оплачивается комплексный обед — 110 шек с человека
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Сионских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Иерусалиме
Провела экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Юлия, и я представляю одну из крупнейших израильских туристических компаний. Наша специализация — русскоязычные экскурсии по стране. Мы успешно знакомим путешественников с Ближним Востоком более 10 лет и гарантируем интересные прогулки и туры в Израиле и Иордании.
Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
2
1
М
Марина
12 сен 2025
К сожалению, экскурсия началась раньше, чем было запланировано. При бронировании было написано в 11.00(когда выслали ваучер в 10.30) когда я спросила, мне ответили, что время по информации в ваучере могут
изменить. Я прилетала ночью, и физически очень сложно было успеть…. дальше, когда мы 10.35 искали гида и пытались присоединиться к экскурсии, оказалось, что мы присоединяемся к группе (а они приехали ранее на автобусе) и уже прошли Гефсиманский сад… таким образом, один из важных для нас мест посещения мы не посетили… А после экскурсии было уже очень жарко, и мы не дошли. Мне кажется, что если идет присоединение к группе, то условия нужно обсуждать до оплаты.

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Благодарим за ваш отзыв! Сожалеем, что экскурсия оставила у вас не наилучшие впечатления. Время начала действительно может корректироваться при построении
маршрута логистами, обо всех подобных изменениях мы обязательно заблоговременно сообщаем накануне экскурсии. Относительно посещения Гефсиманского Сада, то он не заявляется в программе заказанной вами экскурсии, и входит в более расширенную программу под названием "Иерусалим Христианский", которая начинается раньше, включает больше объектов и соответственно стоит дороже. Сожалеем, что у вас возникли сложности со встречей с гидом. Мы приложим максимум усилий, чтобы облегчить данный процесс в последующем. Благодарим, что выбрали нас. Надеемся, что ваши дальнейшие экскурсии с нами пройдут идеально.

Е
Екатерина
7 мая 2025
Экскурсия понравилась, но не хватило информации
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв!
Рады, что экскурсия в целом вам понравилась. Примем к сведению замечание по поводу информации — обязательно обсудим это с гидом и постараемся улучшить подачу материала в будущих поездках. Будем рады видеть вас снова!

