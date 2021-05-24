Иерусалим - святой город 🏙️ для трех основных мировых монотеистических религий.
Панорама исторической и современной части Иерусалима.
Старый город - обзорная экскурсия ⛳ по еврейскому, христианскому и армянскому кварталам Старого города.
Гора Сион находится к югу от Старого города Иерусалима. Во времена Спасителя Сион был в пределах городских стен. Гора упоминается в Ветхом Завете как место избранное Богом. Именно здесь, на Сионе, царь Давид, завоевав город Иевус, воздвиг дворец, куда перенес Ковчег Завета. Здесь находится могила царя Давида, который был признан пророком трех религий:
Иудаизма, Христианства и Ислама; древняя синагога имени Давида; Мечеть Наби-Дауд.
Трагический путь - путь Скорби.
Храм Гроба Господня - одна из величайших святынь в Христианстве.
Стена Плача - самое священное место в Иудаизме. Для еврейского народа это воспоминания и моления о Первом и Втором Храмах и мечта о Третьем Храме.
Что входит
транспорт и услуги гида
Что не входит
обед
Начало и место завершения
🚩 Тель-Авив, ул. Бен Иуда, д. 32; Ben Yehuda St 32
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.