5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сокровища двух святынь
Вы посетите самые значимые для христиан места в Иерусалиме и Вифлееме, чтобы собрать по фрагментам главную библейскую историю.
Важно знать до бронирования
Оплата наличными невозможна. 20% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте. После внесения предоплаты необходимо перевести оставшуюся часть на карту или PayPal (реквизиты мы вышлем в личном сообщении). Только после полной оплаты места будут забронированы за вами.
Как проходит экскурсия
Что входит в стоимость, а что — нет
Обратите внимание
Возьмите с собой неизраильские загранпаспорта (при посещении Вифлеема это необходимо).