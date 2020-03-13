5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сокровища двух святынь Вы посетите самые значимые для христиан места в Иерусалиме и Вифлееме, чтобы собрать по фрагментам главную библейскую историю.

Важно знать до бронирования

Оплата наличными невозможна. 20% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте. После внесения предоплаты необходимо перевести оставшуюся часть на карту или PayPal (реквизиты мы вышлем в личном сообщении). Только после полной оплаты места будут забронированы за вами.

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды имеют лицензию министерства туризма Израиля)

Днем по программе у вас будет время для самостоятельного обеда

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспорт с кондиционером и входные билеты включены в стоимость

Страховка, личные расходы и питание не включены в стоимость

Обратите внимание

Возьмите с собой неизраильские загранпаспорта (при посещении Вифлеема это необходимо).