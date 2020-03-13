5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Иерусалим и Вифлеем: земной путь Христа

Прикоснуться к главным христианским святыням и восстановить ход таинственных библейских событий

Вера
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Вера – экскурсионное агентство
Автобусная экскурсия по христианскому Иерусалиму и Вифлеему откроет вам великие ценности религиозного мира.

Без истории Иисуса, описанной в Библии, человеческая цивилизация была бы другой.

Погрузитесь в события глубокой древности, взгляните на камни и стены, помнящие старину и мученические страдания.

Пещера, в которой родился Спаситель, Стена Плача, Голгофа и Крёстный путь к ней — всё это превратит путешествие из Иерусалима в Вифлеем и обратно в перемещение между мирами, даже если вы не слишком увлечены религией.
63 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 50 человек
Встреча у остановки Beit El-Al или Шиффман (бывшая Арлозоров)
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У этой экскурсии5 отзывов
4.2
Иерусалим и Вифлеем: земной путь Христа
Иерусалим и Вифлеем: земной путь Христа

Что вас ожидает

Сокровища двух святынь
Вы посетите самые значимые для христиан места в Иерусалиме и Вифлееме, чтобы собрать по фрагментам главную библейскую историю.

  • С горы Скопус вам откроется панорамный вид на древний город — вы сразу же ощутите размах и величие, казалось бы, небольшого клочка земли, сыгравшего огромную роль в мировой религии.
  • В самом Старом городе поговорим о «Дороге скорби», или Виа Долороса — Крестном пути Христа. Предельно точно воссозданное повествование позволит представить происходившее, и вы сами пройдёте часть тропы, по которой шёл Иисус на Голгофу.
  • Именно там, на Голгофе, вы рассмотрите Храм Гроба Господня, а после спуститесь к Камню миропомазания и узнаете его историю.
  • Отправившись в Вифлеем, вы посетите пещеру, в которой родился Христос. А прямо над ней увидите Вифлеемскую базилику Рождества с потрясающей древней мозаикой и другими разностилевыми деталями архитектурного убранства. Посетив это место, вы прикоснётесь к самым истокам христианской веры.
  • А по возвращении в Иерусалим вы встретитесь с Западной стеной — Стеной Плача, услышите историю утерянного Второго храма и сможете попросить Бога о самом сокровенном.

Организационные детали

Важно знать до бронирования
Оплата наличными невозможна. 20% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте. После внесения предоплаты необходимо перевести оставшуюся часть на карту или PayPal (реквизиты мы вышлем в личном сообщении). Только после полной оплаты места будут забронированы за вами.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды имеют лицензию министерства туризма Израиля)
  • Днем по программе у вас будет время для самостоятельного обеда

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт с кондиционером и входные билеты включены в стоимость
  • Страховка, личные расходы и питание не включены в стоимость

Обратите внимание
Возьмите с собой неизраильские загранпаспорта (при посещении Вифлеема это необходимо).

Иерусалим и Вифлеем: земной путь Христа
Иерусалим и Вифлеем: земной путь Христа
Иерусалим и Вифлеем: земной путь Христа

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура у остановки Beit El-Al или Шиффман (бывшая Арлозоров).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Вера
Вера
Наша команда специалистов по путешествиям предпримет максимальные усилия, чтобы найти для вас подходящий тур. От Иерусалима до Петры и Аммана, от традиционных туров до приключений, полных впечатлениями на всю жизнь — у нас есть то, что подойдет для каждого путешественника. И мы с гордостью можем сказать, что после 12-летнего опыта мы являемся лидерами на Ближнем Востоке.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Из плюсов только комфортабельный автобус. Гид практически ничего не рассказывал, непонятно было его присутствие. Выполнял роль сопровождающего и пересчитывающего туристов. Так ждали эту экскурсию, но в итоге разочарованы остались. Все сводилось к тому, что «а сейчас мы пройдём по кварталу, повернём налево, тут рынок, здесь кафе, через час встретимся, сейчас храм, вы идёте и через час встретимся и у входа, а сейчас к стене плача, мужчины туда, женщины сюда, встретимся через полчаса». БОльшую часть времени просто все стояли и ждали друг друга. Зря потраченные деньги. Лучше бы сами съездили, чем такая экскурсия
11 марта 2020
Были первый раз, основная задача была посмотреть Иерусалим. Вифлеем в последний момент закрыли на карантин. Агентство оперативно заменило нам тур на "Иерусалим - город трех религий". Было интересно и содержательно для первого знакомства с местностью.
22 декабря 2019
Очень интересная экскурсия, однозначно стоит посетить, тем более с таким замечательным гидом как Ариель)✌️
4 декабря 2019
Экскурсия была очень хорошо организована ( переезды, стыковки, время на обед), все продумано. Конечно, нам повезло, что уже был не сезон, и группа состояла из 16 человек ( а не 50 как в сезон). Так как экскурсия проводится без наушников, нам , 16 сел, было все хорошо слышно. Если бы группа была 50 чел.- без наушников проблематично. У нас был гид Ирина- прекрасно все рассказывала, отвечала на вопросы, да и вообще человек очень тактичный и интересный.
13 ноября 2019
Гид Михаил очень позитивный и очень интересно рассказывал. Спасибо! Всё как в описании, на обед нас сводили на шведский стол за 60 шекелей, можно и со своей едой.
Вифлеем как по мне можно и пропустить, храм рождества Христова не так интересен как Иерусалим, и кроме того там большая очередь.
Везла нас похоже целая тур компания с разными автобусами.

Вера проводит ещё 1 экскурсию

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