4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Оздоровление и релакс в источниках Эйн-Геди

Вы проведете день на современном пляже у Мертвого моря, обладателя богатейшего набора минералов и солей. При этом оздоровительная сила моря дополнится SPA-процедурами и горячими источниками Эйн-Геди, которые расположились в паре сотен метров от пляжа. Вас ждут 2 бассейна с природной серной водой, минеральные лечебные грязи, пресноводный бассейн под открытым небом. А также все необходимые удобства: от шезлонгов и душа до полноценной комнаты отдыха, ресторана и зоны для пикника.

А еще в SPA-комплексе вы сможете заглянуть в фирменный магазин всемирно известной фабрики «Ахава» за косметикой на основе минералов Мертвого моря.

Программа

5:40 — выезд из Герцлия, Форум

6:30 — выезд из Нетании

6:40 — выезд из Ришон ле-Цион

7:00 — выезд из Бат Ям

7:30 — выезд из Тель-Авива

9:00 — выезд из Иерусалима

10:00 — прибытие на Мертвое море в SPA-комплекс Эйн-Геди

17:00 — сбор группы, отправление

20:00 — возвращение в Тель-Авив