4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Тель-Авива и других городов — в СПА у Мертвого моря

День красоты и релакса на морском пляже и в горячих природных источниках

Дани
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Дани – экскурсионное агентство
Приготовьтесь открыть рецепт красоты, молодости и отличного самочувствия.

Вы проведете день на берегу Мертвого моря, наслаждаясь его энергией, теплой водой и невероятным комплексом солей и минералов.

А после погрузитесь в горячие серные источники Эйн-Геди, сделаете маску из лечебной грязи и оцените расслабляющие спа-процедуры.
49 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча в Тель-Авиве, недалеко от ж/д станции «Арлозоров»
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У этой экскурсии4 отзыва
4
Из Тель-Авива и других городов — в СПА у Мертвого моря
Из Тель-Авива и других городов — в СПА у Мертвого моря

Что вас ожидает

Оздоровление и релакс в источниках Эйн-Геди
Вы проведете день на современном пляже у Мертвого моря, обладателя богатейшего набора минералов и солей. При этом оздоровительная сила моря дополнится SPA-процедурами и горячими источниками Эйн-Геди, которые расположились в паре сотен метров от пляжа. Вас ждут 2 бассейна с природной серной водой, минеральные лечебные грязи, пресноводный бассейн под открытым небом. А также все необходимые удобства: от шезлонгов и душа до полноценной комнаты отдыха, ресторана и зоны для пикника.

А еще в SPA-комплексе вы сможете заглянуть в фирменный магазин всемирно известной фабрики «Ахава» за косметикой на основе минералов Мертвого моря.

Программа
5:40 — выезд из Герцлия, Форум
6:30 — выезд из Нетании
6:40 — выезд из Ришон ле-Цион
7:00 — выезд из Бат Ям
7:30 — выезд из Тель-Авива
9:00 — выезд из Иерусалима
10:00 — прибытие на Мертвое море в SPA-комплекс Эйн-Геди
17:00 — сбор группы, отправление
20:00 — возвращение в Тель-Авив

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Экскурсия пройдет на комфортабельном автобусе. Дорога до SPA Эйн-Геди займет 2,5 — 3 часа
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • Также возможен выезд из Нетании, Бат Ям, Ришон ле-Цион, Герцлии (без доплаты) и из Иерусалима (доплата 15 долларов)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены переезды по программе и вход в SPA Эйн-Геди
  • Отдельно оплачивается трансфер из гостиницы (при необходимости)
  • Дополнительные расходы в SPA Эйн-Геди (по желанию): камера хранения — 18 шекелей (залог — 150 шекелей), полотенце — 18 шекелей, халаты — 99 шекелей
  • Перед экскурсией не забудьте ознакомиться с противопоказаниями к посещению Мертвого моря
Из Тель-Авива и других городов — в СПА у Мертвого моря
Из Тель-Авива и других городов — в СПА у Мертвого моря
Из Тель-Авива и других городов — в СПА у Мертвого моря
Из Тель-Авива и других городов — в СПА у Мертвого моря

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура в Тель-Авиве, недалеко от ж/д станции «Арлозоров».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дани
Дани
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных гидов, организующая экскурсии по всему Израилю. С радостью покажем все самые знаменитые места страны: святой вечный город Иерусалим, современный Тель-Авив и курортный Эйлат. А еще — Хайфу, Нетанию, Мертвое море и зеленые Голанские высоты. До скорой встречи!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Хочу предостеречь туристов от выбора экскурсий с данным гидом. Правда гида по имени Дани мы не видели и не слышали. Насколько мы поняли это просто посредники ( агенты). Мы ездили с ними на две экскурсии: Иерусалим и Мертвое море. Поездку в Иерусалим они организовали через компанию Атлантис, поэтому все прошло благополучно. Советуем все экскурсии в Израиле брать через компанию Атлантис, т.к. Это и дешевле (без посредников) и есть кому претензии предъявлять если что-то пойдёт не так. А на мертвое море "гид Дани" в лице Елены отправил нас с какой то непонятной компанией, вместо spa эй- геди нас привезли к мертвому морю без крыши над головой, никаких spa, бассейнов, душа, раздевалки и оставили под проливным дождём до вечера. На наш вопрос: что это значит? Нам ответили, что в связи с дождями spa не работает. Мы пребываем просто в ужасе, почему не предупредили об этом в тель-Авиве? Как можно так относиться к людям ? Будьте осторожны, чтобы не испортить себе настроение так, как получилось у нас.
13 марта 2020
Экскурсия хорошая, повезло с гидом-водителем, по пути мы проезжали несколько городов. Гид рассказывал истории города и горожан, некоторые исторические факты, и другую информацию, которую не найдёшь в путеводителе. И все это легко, интересно, с юмором. Поездка туда-обратно была быстрой и комфортной. В СПА Эйн-Геди раздевалки с туалетами и душевыми, из них выход к сероводородным ваннам. На улице бассейн с лежаками, чуть дальше ящики с грязями и там же душ с сероводородами и второй с пресной водой. До мертвого моря тракторон каждые 20 минут. У моря зонты и стулья пластиковые, лежаков нет. Вход в море удобный, есть канат и поручни. С собой надо взять полотенце, коралловые тапки для входа в море, питьевую воду, обед. Если не взяли - все можно купить на территории комплекса. Есть платная камера хранения.
16 февраля 2020
Поездка на Мертвое море была для нас впервые, поэтому интересно было все, от рассказа водителя, (гид на этом туре не планировался, так как был просто отдых) , до посещения сероводородных ванн, отдыха на море, хорошей погоды, все было тихо, спокойно, полный релакс. Понравилась косметика для лица и тела, которая производится только в этом месте. Обратная дорога была немного длиннее из за вечернего трафика выходного дня, но группа была дружной, все воспринималось с улыбкой. Спасибо за хорошую поездку!
5 января 2020
Рекомендую, особенно в субботу, когда все закрыто и ничего не работает. Курорт Ейн Геди непритязательный, но есть чем зацепить: колоритный транспорт до моря, сернистые ванны и грязи, косметика и спа процедуры. Посетителей в этот период не много, купаться можно и нужно!

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