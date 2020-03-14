4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Оздоровление и релакс в источниках Эйн-Геди
Вы проведете день на современном пляже у Мертвого моря, обладателя богатейшего набора минералов и солей. При этом оздоровительная сила моря дополнится SPA-процедурами и горячими источниками Эйн-Геди, которые расположились в паре сотен метров от пляжа. Вас ждут 2 бассейна с природной серной водой, минеральные лечебные грязи, пресноводный бассейн под открытым небом. А также все необходимые удобства: от шезлонгов и душа до полноценной комнаты отдыха, ресторана и зоны для пикника.
А еще в SPA-комплексе вы сможете заглянуть в фирменный магазин всемирно известной фабрики «Ахава» за косметикой на основе минералов Мертвого моря.
Программа
5:40 — выезд из Герцлия, Форум
6:30 — выезд из Нетании
6:40 — выезд из Ришон ле-Цион
7:00 — выезд из Бат Ям
7:30 — выезд из Тель-Авива
9:00 — выезд из Иерусалима
10:00 — прибытие на Мертвое море в SPA-комплекс Эйн-Геди
17:00 — сбор группы, отправление
20:00 — возвращение в Тель-Авив
Как проходит поездка
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