Историко-археологический парк 🌳 Кейсария - расположен между театром на юге и городом крестоносцев на севере. Он включает византийскую площадь, дворец на морском рифе, амфитеатр царя Ирода, систему улиц, баню и др. На территории Парка находятся многочисленные историко-археологические достопримечательности 🏛️. Парк расположился на берегу Средиземного моря 🌊, между устьями ручья Крокодилов и реки Хадера. Он расположен со стороны заливов и мелких полуостровов, которые использовались во все времена, как причалы для судов. Сохранились остатки римских и византийских улиц, водостоки, дома с мозаичными полами и греческими надписями. Археологические и реставрационные работы продолжаются по сегодняшний день.

Хайфа - столица ⭐️ севера страны.

В Хайфе расположен центр мировой религии бахаев - Бахайские (Персидские сады) - чудо света, созданное в конце ХХ века. Уникальный архитектурный комплекс, поражающий красотой и величием. Прекрасно спланированный ухоженный парк, украшенный причудливыми вазонами и светильниками, расположенный на склоне горы ⛰️ Кармель. Панорамный обзор с верхней и средней площадки (без спуска по ступенькам парка).