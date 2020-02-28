3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кейсария — город Ирода Великого

В 50 километрах от Тель-Авива, на побережье Средиземного моря, находится исторический заповедник — остатки древней Кейсарии. Два тысячелетия назад Ирод Великий превратил небольшое финикийское поселение в великолепный порт. Построенный в честь римского императора, город изобиловал передовыми архитектурными и инженерными решениями. Сейчас от величественных проектов остались руины, а на территории постоянно ведутся раскопки. Вы увидите хорошо сохранившийся античный театр — это первая постройка такого типа в восточном Средиземноморье и самый старый обнаруженный театр в Израиле. Осмотрите остатки византийской крепостной стены, ипподром и дворец на рифе. И отдельно мы поговорим о надписи на мраморной плите, найденной в 1961 году итальянскими археологами при раскопках театра в Кейсарии. Именно она стала уникальным подтверждением реального существования прокуратора Иудеи Понтия Пилата.

Бахайские сады в Хайфе

В третьем по величине городе Израиля и крупнейшем современном морском порту в центре внимания будет главная достопримечательность Хайфы — Бахайские сады. Великолепный парк расположен на библейской горе Кармель, на которой жил пророк Илия. Территория храма представляет собой каскад террас с потрясающе красивым ландшафтным дизайном, а на вершине находится Усыпальница Баба, основателя веры, из которой возникла бахаи. На экскурсии вы познакомитесь с философией этой молодой религии и узнаете об основных идеях, заложенных в строительство комплекса.

Атмосфера древности в Акко

Одно из старейших поселений мира, датируемое 1500 г. до н.э., Акко интересно насыщенной историей и многогранной архитектурой. Город захватывал Александр Македонский, египтяне, крестоносцы, турки, британцы — и каждый завоеватель привносил в облик порта что-то свое. Здесь вы встретите крупнейшую мечеть в Израиле за пределами Иерусалима — Ахмеда эль-Джаззара, здания 12 века, бани, шумные базары, внушительную цитадель и крепостные стены, с которых открывается красивый вид на море. Гуляя по улицам Акко, вы узнаете о наиболее значительных периодах его истории, услышите о таинственном туннеле тамплиеров, пройдете по рядам восточного базара и, при желании, отведаете в многочисленных местных лавках натуральные свежевыжатые соки.