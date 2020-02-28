3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Античные постройки царя Ирода, бахайский храм и следы тамплиеров

Вера
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Вера – экскурсионное агентство
Израильские города на побережье Средиземного моря — настоящий клондайк, археологические раскопки здесь ведутся без остановки, обнаруживая все новые данные из мира древности.

Тысячелетние поселения встречали на своем пути финикийцев, римлян, крестоносцев, османов, англичан — и это далеко не полный перечень завоевателей, повлиявших на историю портовых городов.

В Кейсарии вас ждет античный театр и надпись, подтвердившая существование Понтия Пилата.

В Хайфе — великолепные Бахайские сады.

А в Акко — крепостные стены тамплиеров и оживленные восточные базары.
64 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 55 человек
Встреча у остановки Beit El-Al или Шиффман (бывшая Арлозоров)
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
На север Израиля — Кейсария, Хайфа, Акко
На север Израиля — Кейсария, Хайфа, Акко

Что вас ожидает

Кейсария — город Ирода Великого
В 50 километрах от Тель-Авива, на побережье Средиземного моря, находится исторический заповедник — остатки древней Кейсарии. Два тысячелетия назад Ирод Великий превратил небольшое финикийское поселение в великолепный порт. Построенный в честь римского императора, город изобиловал передовыми архитектурными и инженерными решениями. Сейчас от величественных проектов остались руины, а на территории постоянно ведутся раскопки. Вы увидите хорошо сохранившийся античный театр — это первая постройка такого типа в восточном Средиземноморье и самый старый обнаруженный театр в Израиле. Осмотрите остатки византийской крепостной стены, ипподром и дворец на рифе. И отдельно мы поговорим о надписи на мраморной плите, найденной в 1961 году итальянскими археологами при раскопках театра в Кейсарии. Именно она стала уникальным подтверждением реального существования прокуратора Иудеи Понтия Пилата.

Бахайские сады в Хайфе
В третьем по величине городе Израиля и крупнейшем современном морском порту в центре внимания будет главная достопримечательность Хайфы — Бахайские сады. Великолепный парк расположен на библейской горе Кармель, на которой жил пророк Илия. Территория храма представляет собой каскад террас с потрясающе красивым ландшафтным дизайном, а на вершине находится Усыпальница Баба, основателя веры, из которой возникла бахаи. На экскурсии вы познакомитесь с философией этой молодой религии и узнаете об основных идеях, заложенных в строительство комплекса.

Атмосфера древности в Акко
Одно из старейших поселений мира, датируемое 1500 г. до н.э., Акко интересно насыщенной историей и многогранной архитектурой. Город захватывал Александр Македонский, египтяне, крестоносцы, турки, британцы — и каждый завоеватель привносил в облик порта что-то свое. Здесь вы встретите крупнейшую мечеть в Израиле за пределами Иерусалима — Ахмеда эль-Джаззара, здания 12 века, бани, шумные базары, внушительную цитадель и крепостные стены, с которых открывается красивый вид на море. Гуляя по улицам Акко, вы узнаете о наиболее значительных периодах его истории, услышите о таинственном туннеле тамплиеров, пройдете по рядам восточного базара и, при желании, отведаете в многочисленных местных лавках натуральные свежевыжатые соки.

Организационные детали

Важно знать до бронирования
Оплата наличными невозможна. 20% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте. После внесения предоплаты необходимо перевести оставшуюся часть на карту или PayPal (реквизиты мы вышлем в личном сообщении). Только после полной оплаты места будут забронированы за вами.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды имеют лицензию министерства туризма Израиля)
  • Днем по программе у вас будет время для самостоятельного обеда

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт с кондиционером и входные билеты включены в стоимость
  • Не включено: страховка, личные расходы и питание
На север Израиля — Кейсария, Хайфа, Акко
На север Израиля — Кейсария, Хайфа, Акко
На север Израиля — Кейсария, Хайфа, Акко
На север Израиля — Кейсария, Хайфа, Акко

Экскурсия проводится во вторник, среду, субботу и воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Местов встречи для начала тура у остановки Beit El-Al или Шиффман (бывшая Арлозоров).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Вера
Вера
Наша команда специалистов по путешествиям предпримет максимальные усилия, чтобы найти для вас подходящий тур. От Иерусалима до Петры и Аммана, от традиционных туров до приключений, полных впечатлениями на всю жизнь — у нас есть то, что подойдет для каждого путешественника. И мы с гордостью можем сказать, что после 12-летнего опыта мы являемся лидерами на Ближнем Востоке.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Всё очень понравилось, экскурсовод замечательный. Спасибо!
6 ноября 2019
Экскурсия сама по себе хорошая, гид Галина замечательная, прекрасно владела материалом, но вместо 50 максимально заявленных человек, в автобусе было 55, из за этого было очень тесно, не было ни одного свободного места, а когда сидишь сзади, это важно, автобус был старый и многие кресла сломаны, сидели в последнем ряду, и так тесно, ещё и на коленях у нас лежал ряд перед тем нами((, и ещё на заднем стекле были занавески, которые были все в плесени и воняли на весь автобус ((((
18 августа 2019
С самой экскурсией все ОК, что-то больше интересно, что-то меньше. Не понравилась организация трансфера. Ещё до покупки Экскурсии обсуждали место, куда приезжает автобус. Сказали один адрес, в ваучере после покупки написан другой. Учитывая, что была суббота и общественный транспорт не ходит, это было очень неприятно. 1,5 км и 3,5 это большая разница. Решили все равно ехать. Вечером перед от’ездом позвонили из агентства, сказали, что время переносится на 40 мин позже. ОК, нам же позже вставать ( первоначальное время трансфера 6.25). Автобус опаздал минут на 40. На обратном пути нас высадили около заправки, сказали, что автобус приедет через 30-40 минут (?!). Автобус приехал через 1,5 часа. При этом всю экскурсию мы бежали, как на пожар опаздывали.

Вера проводит ещё 1 экскурсию

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