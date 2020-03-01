Обзорные экскурсии в Тель-Авиве

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Прочитать «город весны» как увлекательную книгу в компании профессионального гида

Леон
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Леон – ваш гид
Вы погуляете по легендарному бульвару Ротшильда, цветущей улице Бялика и набережной, ощутите дух Востока на красочном рынке Кармель.

А я наполню эту прогулку рассказами о том, почему Тель-Авив называют «Белым городом», каковы его истоки и в чем особенности современной жизни.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Тель Авив
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О Тель-Авиве с любовью
О Тель-Авиве с любовью

Что Вас ожидает

Бульвар Ротшильда и культура городских кафе
Тель-Авив — это символ современного Израиля, его культурная столица и деловой центр. Вы услышите, когда и при каких обстоятельствах он был основан, погуляете по старейшей улице города и узнаете, почему она носит имя барона Ротшильда. Также, по желанию, выпьете ароматный холодный кофе в одном из симпатичных заведений. Я расскажу о своеобразной культуре местных кофеен — каждый угол центрального бульвара занят столиками и зонтами, везде сидят люди, едят, пьют и беспрестанно общаются. А вокруг солнце и море, сумасшедшая влажность в воздухе и бетон домов.

Рынок Кармель и улица Бялика
Вы исследуете яркий рынок Кармель и почувствуете колорит настоящего восточного базара. Я раскрою его историю и покажу, что и как едят израильтяне. Вы узнаете о любимых блюдах местных жителей и купите свежие экзотические фрукты. Следом отправимся на живописную улицу поэта Бялика. Ставший классиком ивритской литературы, он знаменит в Израиле, как Пушкин в России. Я расскажу о жизни и творчестве Бялика, покажу его дом и первую мэрию Тель-Авива. Экскурсия завершится на знаменитой набережной Тайелет — здесь мы подведем итоги и насладимся видом на город со стороны моря.

Организационные детали

По желанию, вы можете дополнительно посетить дом-музей Бялика — 20 шекелей взрослый билет, 10 шекелей детский.

О Тель-Авиве с любовью
О Тель-Авиве с любовью
О Тель-Авиве с любовью
О Тель-Авиве с любовью
О Тель-Авиве с любовью
О Тель-Авиве с любовью
О Тель-Авиве с любовью
О Тель-Авиве с любовью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Тель Авив.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леон
Леон
Здравствуйте. Меня зовут Леон. Мне 40 лет. Я дипломированный гид а так же историк по образованию. Я закончил с отличием израильский университет на факультетах истории и политологии. Для чего нужны мои услуги? Ведь страну можно посмотреть и с помощью путеводителя. Действительно, можно. Но если Вы хотите, чтоб Ваше путешествие стало не черно- белой картинкой из книги, а настоящим цветным изображением реальности с ароматом местного колорита, я к Вашим услугам. Я буду Вашим посредником и адвокатом. Я буду решать Ваши проблемы, и намечать Вам самые короткие и дешевые пути. Я объясню Вам местные обычаи и нравы. Я расскажу Вам, что можно, а чего нельзя. Восток в моих устах заговорит с Вами запахом ладана и мирта, вкусом вина и сахара. Я тот, кто будет Вашим тамплиером на святой земле. Верным охранником для путешественников и пилигримов. Ибо Ваша выгода - это моя польза. Буду рад сотрудничеству! Леон
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Обзорные экскурсии в Тель-Авиве

Ежедневная прогулка по Тель-АвивуЕжедневная прогулка по Тель-АвивуЕжедневная прогулка по Тель-Авиву
30 за человека
2 часа
27 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Город Тель-Авив—Яффо откроется вам с самой красивой и интересной стороны. Вы выберете один из двух познавательных маршрутов — отправитесь изучать Старый Яффо или удивляться современному Тель-Авиву. В компании профессионального гида узнаете об истоках города и поймете, как пустыня превратилась в мегаполис с садами и небоскребами. Многослойность истории, мифы, религиозные сюжеты, сегодняшние реалии и необычная архитектура — вы охватите все главное в Тель-Авиве.
Полюбить настоящий Тель-АвивПолюбить настоящий Тель-АвивПолюбить настоящий Тель-Авив
От 75 за экскурсию
2 часа
76 отзывов
Вдохновляющая прогулка по атмосферным районам живого и многоликого города
Мы погуляем по живому и молодому Тель-Авиву, пройдемся мимо его переполненных кафе, колоритных рынков, интересных интерьеров и красивых людей — посмотрим на город изнутри. Найдём самый дешевый фалафель на рынке, отыщем граффити местного Бэнкси, узнаем, почему Тель-Авив — пати/веган/стартап-столица Ближнего Востока, и заглянем в места, скрытые от глаз рядовых туристов.
Яффо — шкатулка с секретамиЯффо — шкатулка с секретамиЯффо — шкатулка с секретами
182 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Услышать удивительные истории и легенды, плутая в закоулках портового города
Яффо — город загадок: каждый раз, гуляя по его улочкам, вы можете обнаружить что-то новое. Я изучила его тайны и с радостью поделюсь с вами находками. Проведу по каменным лабиринтам, покажу необычные здания и места, познакомлю с традициями и расскажу о местной кухне в старом шумном порту.
От Старого Яффо к новому Тель-АвивуОт Старого Яффо к новому Тель-АвивуОт Старого Яффо к новому Тель-Авиву
180 за экскурсию
2.5 часа
9 отзывов
Тель-Авив от исторического центра до хипстерского квартала и неизведанные уголки древнего города
Пешая прогулка по Тель-Авиву и его родителю — Яффо — это лучший способ исследовать эти места. Я покажу туристические и секретные места двух городов и открою их истории. Вы узнаете, где находится американская колония и что делал русский барон в наших палестинах. Прочувствуете прошлое и современность израильской земли.
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокамВифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокамВифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
100 за человека
7 часов
25 отзывов
Групповая экскурсия по сакральным местам Святой земли
Вам предстоит увидеть знакомые по книгам и фильмам места, связанные со становлением и развитием одной из крупнейших мировых религий. Вы побываете у истоков христианской цивилизации, увидите знаменитую пещеру в Вифлееме, узнаете тайны подземного Иерусалима и Стены Плача и пройдете теми тропинками, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий и Иисус Христос.
Город, который никогда не спитГород, который никогда не спитГород, который никогда не спит
200 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Увидеть Тель-Авив во всей красе: восточные базары, великолепная архитектура и любимые места жителей
Тель-Авив — это 15 километров пляжей Средиземного моря и сотни музеев и галерей. Это улочки 4-тысячелетнего Яффо и современные высотные башни из стекла и бетона. Это город-памятник мировой архитектуры и теплые, радушные люди. Здесь каждый чувствует себя дома, ощутите это на себе. Восточные рынки и европейская кухня не позволят вам проголодаться, а многочисленные пабы и дискотеки не дадут соскучиться!

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