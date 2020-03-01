Обзорные экскурсии в Тель-Авиве

Что Вас ожидает

Бульвар Ротшильда и культура городских кафе

Тель-Авив — это символ современного Израиля, его культурная столица и деловой центр. Вы услышите, когда и при каких обстоятельствах он был основан, погуляете по старейшей улице города и узнаете, почему она носит имя барона Ротшильда. Также, по желанию, выпьете ароматный холодный кофе в одном из симпатичных заведений. Я расскажу о своеобразной культуре местных кофеен — каждый угол центрального бульвара занят столиками и зонтами, везде сидят люди, едят, пьют и беспрестанно общаются. А вокруг солнце и море, сумасшедшая влажность в воздухе и бетон домов.

Рынок Кармель и улица Бялика

Вы исследуете яркий рынок Кармель и почувствуете колорит настоящего восточного базара. Я раскрою его историю и покажу, что и как едят израильтяне. Вы узнаете о любимых блюдах местных жителей и купите свежие экзотические фрукты. Следом отправимся на живописную улицу поэта Бялика. Ставший классиком ивритской литературы, он знаменит в Израиле, как Пушкин в России. Я расскажу о жизни и творчестве Бялика, покажу его дом и первую мэрию Тель-Авива. Экскурсия завершится на знаменитой набережной Тайелет — здесь мы подведем итоги и насладимся видом на город со стороны моря.