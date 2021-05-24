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Путешествие в прошлое по древней Галилее (выезд из Тель-Авива)

4.9
7 отзывов
Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Тель-Авива
Мы совершим незабываемую экспедицию по древней Галилее, отправимся по следам детства и юности Иисуса Христа, увидим святые воды реки Иордан, посмотрим на Гору Блаженств, и узнаем интересные факты о последней битве между силами Добра и Зла в долине Армагеддон.

Именно Галилея заняла особое место в жизни Иисуса Христа и людей из его ближайшего окружения.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $42 за человека

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Путешествие в прошлое по древней Галилее (выезд из Тель-Авива)
Путешествие в прошлое по древней Галилее (выезд из Тель-Авива)

Что вы увидите

  • Река Иордан – место Крещения
  • Назарет
  • Долина Армагеддон
  • Гора Блаженств
  • Храм Благовещения
  • Комплекс "Ярденит"
  • Храм Двенадцати Апостолов (Православный Капернаум)
  • Озеро Кинерет
Не даром бытует мнение, что Израиль – это мост, соединяющий прошлое, настоящее и будущее. Земля, насчитывающая многовековую история 📖, сохранила бессмертные памятники исторического наследия и уникальность до наших дней, протянув их сквозь века. Посещая святой уголок нашей планеты, мы прикасаемся к неразгаданным тайнам священных писаний, ощущая особенную энергетику этих мест.
Мы предлагаем вам совершить незабываемую экспедицию по древней Галилее, отправиться во времена Иисуса Христа и пройти по следам его детства и юности, окунуться в святые воды реки Иордан и узнать о последней битве между силами Добра и Зла в Долине Армагеддон.
Галилея – это древняя территория на границе с Ливаном на севере Израиля, на западе ограничена Средиземным морем, Изреельской и Иорданской долинами на юге и востоке.
Наша первая остановка в Галилее – Назарет, третий по значимости городом для христиан после Иерусалима и Вифлеема, где прошли детство и юность Иисуса Христа. По одной из версий свое название Назарет получил от еврейского слова «нецер», что означает ветвь.
В древности сельскохозяйственное поселение, служащее домом всего для десятка семей, среди которых было святое семейство. Значимая христианская святыня в Назарете – это несомненно грот Благовещения, над которым возведен Храм. В окрестностях города находятся: национальный парк 🌳 Сепфорис – родительский дом Марии, руины крепости крестоносцев и другие археологические достопримечательности 🏛️ из-за этого Иисуса называют «hа-Ноцри», что означает – назарянин. Если посещать Назарет во время зимних праздников, можно приятно удивиться рождественской ярмаркой и величественной елкой, прямо напротив Храма Благовещения.
Храм Благовещения. Благодаря римскому императору Константину Великому и его матери Елене на территории Святой Земли было построены церкви, отмечающие главные евангельские события: Храм Рождества Христова в Вифлееме, Храм Гроба Господня в Иерусалиме и Храм Благовещения в Назарете.
Современная церковь ⛪ воздвигнута в 1969 году и является крупнейшей католической церковью на всем ближнем востоке.
На нижнем уровне церкви есть грот, где по приданию находилась Дева Мария во время благовещения. Следует обратить внимание на фрески, дошедшие до нас из прошлого и чудом сохранившие почти первозданный вид.
Еще одной уникальной особенностью являются фрески, иконы и изображения святых, поднесенные в дар храму почти со всех уголков мира.
Долина Армагеддон. Не стоит пугаться названия, это еще не конец света. Хотя если ему и суждено случится, то согласно христианской традиции произойдет это событие у подножия горы ⛰️ Тель-Мегидо. Последняя битва между сынами Добра и Зла, которые сойдутся в яростной схватке.
В древности будучи стратегически важным торговым и военным поселением Меггидо занимал пост господствующего города-государства в Нижней Галилее.
Река Иордан. Самые священные воды всего христианства западного и восточного, в которых Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя.
Иордан протяженностью в 232 км. берет начало у подножия горы Хермон, протекает через озеро Кинерет и впадает в Мертвое Море 🌊. Удивительно, что когда-то долина реки утопала в тропических лесах, а в прибрежных заводях водились гиппопотамы. Неоднократно упоминается в Ветхом и Новом заветах. Некогда река отделяла территорию Земли обетованной, куда Иисус Навин привел странствовавших после 40 лет по пустыне иудеев.
Ныне река разграничивает Израиль и Иорданию. Паломники и туристы с каждого уголка планеты съезжаются к реке, чтобы совершить омовение в священных водах. Со стороны Израиля обряд крещения можно совершить в комплексе Ярденит.
Табха церковь умножения хлебов.
Церковь умножение хлебов и рыб – католическая церковь, воздвигнутая на месте, где согласно христианской традиции произошло чудо умножения хлебов и рыб Иисусом Христом. Современная церковь стоит, где когда-то существовали две исторические церкви. В комплексе церкви сохранилась уникальная мозаика раннего христианства, поэтому убранство и интерьер сделаны в достаточно скромном стиле, чтобы не скрывать красота памятника истории.
Озеро Кинерет – источник пресной воды Израиля и природное водохранилище страны, известно так же под названиями «Галилейское море», местное население часто шутит, что Израиль омывается четырьмя морями.
Удивительный факт, что озеро Кинерет является одним из самых низких точек на Земле (213 метров ниже уровня моря) и самым низким пресноводным озером на всей планете.
Любителям живописных уголков планеты придется по душе это умиротворенное и спокойное место, где голубая гладь воды соприкасается с холмистым бежевым плато Голанских высот.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Тель-Авив, ул. Бен Иуда, д. 32
Путешествие в прошлое по древней Галилее (выезд из Тель-Авива)
Путешествие в прошлое по древней Галилее (выезд из Тель-Авива)
Путешествие в прошлое по древней Галилее (выезд из Тель-Авива)
Путешествие в прошлое по древней Галилее (выезд из Тель-Авива)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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7 отзывов оставили туристы

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