1 отзыв оставили туристы

  1. Израиль
  2. Тель-Авив
  3. Экскурсии

Трансфер в/из Бен-Гурион Аэропорт из/в Тель-Авива

5
1 отзыв
Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi – Гид из Тель-Авива
Позаботьтесь о трансфере в незнакомой стране заблаговременно.

Помимо авиабилетов и отеля необходимо найти способ, как добраться из аэропорта.

Вызывая такси 🚕 на месте вы, как правило, серьёзно переплачиваете.

Разобраться в схеме общественного транспорта тоже достаточно проблематично.

Групповой туристический трансфер добавляет несколько часов ожидания группы.

Решите вопрос заранее, и в указанное время вас встретит водитель 🚗, который с комфортом довезёт прямо в отель 🏨.
Задать вопрос
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $75 за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер в/из Бен-Гурион Аэропорт из/в Тель-Авива
Отправляясь в путешествие, помимо авиабилетов и отеля нужно также позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля в незнакомой стране или городе. Взять такси 🚕 на месте или найти автобус? Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера.
Все намного проще, если вы заказываете трансфер заранее. Мы отлично решаем этот вопрос. Выберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты. В указанное время вас встретит водитель 🚗 и с комфортом довезет до места назначения.
Индивидуальное такси имеет также ряд важных преимуществ перед групповым трансфером в составе тура. Вам не придется часами ждать других туристов в аэропорту. Не придется ездить в автобусе 🚌, пока он не развезет всех туристов по отелям. Зачастую это занимает несколько часов утомительного ожидания. Заказывая индивидуальный трансфер, вы сразу отправляетесь в отель 🏨 отдыхать после дороги.
Индивидуальный трансфер, очевидно, намного комфортнее автобусного. Особенно если вы едете с детьми или большой компанией. При этом он не будет намного дороже, поскольку оплачивается за машину независимо от числа пассажиров.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Тель-Авиве

Полюбить настоящий Тель-Авив
От 75
2 часа
Полюбить настоящий Тель-Авив
76 отзывов
Вдохновляющая прогулка по атмосферным районам живого и многоликого города
Тель-Авив для своих
86
2.5 часа
Тель-Авив для своих
31 отзыв
Исследовать главные и секретные места солнечного города на дружеской прогулке
Вифлеем и Христианский Иерусалим (выезд из Тель-Авива)
$54
8 часов
Вифлеем и Христианский Иерусалим (выезд из Тель-Авива)
18 отзывов
Экскурсия на Мёртвое море, SPA «Эйн Геди» (без обеда). Выезд из Тель-Авива
$45
10 часов
Экскурсия на Мёртвое море, SPA «Эйн Геди» (без обеда). Выезд из Тель-Авива
13 отзывов
Иерусалим Христианский (выезд из Тель-Авива)
$54
6 часов
Иерусалим Христианский (выезд из Тель-Авива)
12 отзывов
Тайны старого Яффо
75
2 часа
Тайны старого Яффо
10 отзывов
Узнать историю 4000-летнего города, увидеть скалу, где спасли Андромеду, и первый еврейский квартал