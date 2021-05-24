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Вифлеем и Христианский Иерусалим (выезд из Тель-Авива)

4.4
18 отзывов
Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Тель-Авива
Согласно легенде Иисус родился в Вифлееме в Пещере Рождества.

Сегодня это величайшая святыня для всех христиан.

А дальше мы поедем в Иерусалим — город 🏙️ трех религий.

Здесь расположен Храм Гроба Господня и Стена плача, где можно оставить свою записочку со своими желаниями
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $54 за человека

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Вифлеем и Христианский Иерусалим (выезд из Тель-Авива)
Вифлеем и Христианский Иерусалим (выезд из Тель-Авива)

Что вы увидите

  • Старый город в Иерусалиме
  • Масличная гора
  • Крёстный путь. Виа Долороса
  • Горница Тайной Вечери
  • Гефсиманский сад. Церковь Всех Наций
  • Вифлеем
  • Стена Плача
  • Храм Гроба Господня
  • Храм Рождества Христова
  • Церковь Успения Богородицы
  • Смотровая площадка на Елеонской горе
  • Голгофа
В Вифлееме посещение Храма Рождества Христова, который является одной из старейших непрерывно действующих церквей мира. Он построен над пещерой, где, согласно легенде, родился Иисус из Назарета, потому для христиан всего мира церковь ⛪ Рождества является одной из величайших святынь.
Важнейшие святыни храма – чудотворная икона Радостной Богородицы, Вифлеемская 14-ти угольная звезда, ясли“, в которых лежал младенец Иисус, и «алтарь Волхвов».
  • Для проезда в Вифлеем (Палестинская автономия) необходим НЕ израильский загранпаспорт.
  • Иерусалим – святой город 🏙️ для христиан всего мира.
  • Важнейшие места христианства – Крестный путь, Храм Гроба Господня (посещение Кувуклии не гарантируется), Голгофа.
  • Стена Плача – часть внешней стены разрушенного Иерусалимского Храма, где, по существующей традиции, можно оставить записки со своими просьбами к Б-гу.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Тель-Авив, ул. Бен Иуда, д. 32; Ben Yehuda St 32
Вифлеем и Христианский Иерусалим (выезд из Тель-Авива)
Вифлеем и Христианский Иерусалим (выезд из Тель-Авива)
Вифлеем и Христианский Иерусалим (выезд из Тель-Авива)
Вифлеем и Христианский Иерусалим (выезд из Тель-Авива)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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18 отзывов оставили туристы

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