В Вифлееме посещение Храма Рождества Христова, который является одной из старейших непрерывно действующих церквей мира. Он построен над пещерой, где, согласно легенде, родился Иисус из Назарета, потому для христиан всего мира церковь ⛪ Рождества является одной из величайших святынь.

Важнейшие святыни храма – чудотворная икона Радостной Богородицы, Вифлеемская 14-ти угольная звезда, ясли“, в которых лежал младенец Иисус, и «алтарь Волхвов».