В Вифлееме посещение Храма Рождества Христова, который является одной из старейших непрерывно действующих церквей мира. Он построен над пещерой, где, согласно легенде, родился Иисус из Назарета, потому для христиан всего мира церковь ⛪ Рождества является одной из величайших святынь.
Важнейшие святыни храма – чудотворная икона Радостной Богородицы, Вифлеемская 14-ти угольная звезда, ясли“, в которых лежал младенец Иисус, и «алтарь Волхвов».
Для проезда в Вифлеем (Палестинская автономия) необходим НЕ израильский загранпаспорт.
Иерусалим – святой город 🏙️ для христиан всего мира.
Важнейшие места христианства – Крестный путь, Храм Гроба Господня (посещение Кувуклии не гарантируется), Голгофа.
Стена Плача – часть внешней стены разрушенного Иерусалимского Храма, где, по существующей традиции, можно оставить записки со своими просьбами к Б-гу.
Что входит
транспорт
услуги гида
Что не входит
питание
Начало и место завершения
🚩 Тель-Авив, ул. Бен Иуда, д. 32; Ben Yehuda St 32
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.