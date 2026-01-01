Индивидуальная
до 6 чел.
Необыкновенная Доха: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дохи, исследуя её уникальные достопримечательности и культурные уголки. Насладитесь видами и традициями Катара
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, в любое время.
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: традиции, роскошь и современные чудеса
Начало: Ваше место пребывания в Дохе
Расписание: Ежедневно в 6:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия «На Северо-Запад Катара»
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, в любое время.
$480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний тур в Катаре
Насладитесь вечерней Дохой: лодка дау, острова Аль Маха и Жемчужина, стеклянный мост и шопинг в Вендом Молл ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, в любое время.
$480 за всё до 6 чел.
