Онлайн экскурсии и вебинары Дохи

Найдено 4 экскурсии в категории «Онлайн» в Дохе на русском языке, цены от $380. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Необыкновенная Доха: обзорная экскурсия
На верблюдах
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в атмосферу Дохи, исследуя её уникальные достопримечательности и культурные уголки. Насладитесь видами и традициями Катара
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, в любое время.
$400 за всё до 6 чел.
Доха: традиции, роскошь и современные чудеса
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Ваше место пребывания в Дохе
Расписание: Ежедневно в 6:00
$380 за всё до 6 чел.
Экскурсия «На Северо-Запад Катара»
На машине
На верблюдах
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, в любое время.
$480 за всё до 6 чел.
Вечерний тур в Катаре
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Насладитесь вечерней Дохой: лодка дау, острова Аль Маха и Жемчужина, стеклянный мост и шопинг в Вендом Молл ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, в любое время.
$480 за всё до 6 чел.

