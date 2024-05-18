Экскурсии на 1 день в Лимасоле

Найдено 42 экскурсии в категории «На весь день» в Лимасоле на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по Кипру на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
295 за всё до 4 чел.
Тур гурмана из любого города острова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Тур гурмана в Лимасоле: путешествие по кулинарным традициям Кипра
Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Путь паломника на Кипре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
295 за всё до 4 чел.
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
По следам Афродиты: культурное путешествие с мифами Кипра
Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Лимассола)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Сокровище Кипра - мыс Греко: Индивидуальный тур из Лимасола
Познавательное путешествие к мысу Греко с личным гидом, уникальными маршрутами и фото сессиями
Начало: У Вашего места проживания
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
279 за всё до 4 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Тайны горного Кипра: уникальное путешествие из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу кипрских гор, их историю и культуру в увлекательной экскурсии из Лимасола
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
245 за всё до 7 чел.
Виноделие Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Виноделие Кипра: индивидуальная экскурсия по винодельческим деревням Троодоса
Погрузитесь в мир кипрского виноделия! Дегустации десятков вин, посещение виноградников и виноделен, знакомство с традициями и секретами виноделия
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Большая триада Троодоса
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра
Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
195 за всё до 5 чел.
Путешествие из Лимассола в Пафос
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие из Лимассола в Пафос: руины Куриона, замок Колосси, пляжи
Откройте для себя Лимассол и Пафос с их удивительными местами: руины Куриона, замок Колосси, место рождения Афродиты и многое другое
Начало: у вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
360 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Кипру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
260 за всё до 5 чел.
Кипр - страна, где обожают детей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Кипр для маленьких путешественников: сказка и приключения
Ваш ребёнок станет героем настоящего приключения: верёвочный парк, восхождение на Олимп и волшебство шоколада
Начало: 9:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
360 за всё до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Кипр за день: история, мифы, гастрономия - эксклюзивный тур из Лимасола
Восемь часов открытий и впечатлений: от бухты Афродиты до гор Олимпа, от монастырей до кипрской кухни
Начало: В лобби вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Путешествие в Средневековье из любого города острова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Незабываемое путешествие по Никосии, Лефкаре и монастырю Святого Мины
Уникальная экскурсия по Лимасолу, включающая посещение Никосии, Лефкары, монастырей и виноделен. Погрузитесь в историю и культуру Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, насладитесь кипрской кухней и узнайте больше о культуре острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Индивидуальная
8 часов
Кирения - «Горький лимон»: индивидуальная экскурсия по Кипру
Увлекательное путешествие по Кирении, Никосии и другим историческим местам Кипра. Узнайте больше о богатой истории острова и насладитесь потрясающими видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115 за человека
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия-приключение «В мире животных» в Лимасоле
Подарите детям незабываемый день в Лимасоле! В программе: ослиная ферма, рыбацкая деревня и парк верблюдов. Увлекательные приключения ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за человека
Пафос - от мифов до древней столицы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные деревни, монастыри и винодельни. Попробуйте уникальные сладости и наслаждайтесь обедом в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115 за человека
Гурмэ-вояж по Кипру
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Погрузитесь в атмосферу Кипра через его традиционную кухню, мясные деликатесы, сладости и вино в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
130 за человека
Нектар Диониса
Индивидуальная
8 часов
Винная экскурсия Нектар Диониса: уникальные вина и красоты Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия с экскурсией Нектар Диониса. Откройте великолепие вин Кипра, его культуру и необычайные пейзажи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Наследие древней Византии
Индивидуальная
8 часов
Наследие древней Византии: экскурсия по храмам Лимасола
Путешествие по древним церквям Троодоса, включённым в список ЮНЕСКО. Откройте для себя уникальное наследие Византии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115 за человека
На квадроциклах по Троодосу
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
8 часов
На квадроциклах по Троодосу: уникальное приключение в горах Кипра
Погрузитесь в мир Троодоса на квадроциклах и откройте для себя уникальные деревни и живописные пейзажи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
165 за человека
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Индивидуальная
6 часов
Магические фонтаны (с мая по октябрь) - индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Погрузитесь в волшебство Лимасола, исследуя уникальные природные и культурные достопримечательности на индивидуальной экскурсии «Магические фонтаны»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за человека
Экскурсия по вашему маршруту
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия по вашему маршруту в Лимасоле: планируйте сами
Уважаемые гости острова! Спланируйте индивидуальную экскурсию по Лимасолу, учитывая все ваши пожелания и интересы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за человека
Чудеса Святого Исцеления
Индивидуальная
8 часов
Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
115 за человека
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Индивидуальная
6 часов
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона приглашает на экскурсию по лучшим пляжам Кипра. Уникальный маршрут, профессиональные гиды и возможность купания ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за человека
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Троодоса, где вас ждут монастыри, древние деревушки и уникальные культурные памятники
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115 за человека
Приключения спартанцев
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Путешествие по горам Троодос, шоколадная мастерская, верёвочный парк и обед в ресторане. Отличный выбор для семейного отдыха
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за человека
Разделённая столица и её окрестности
Индивидуальная
7 часов
Разделённая столица и её окрестности: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Никосии и её окрестностям. Посетите церковь, зоопарк и уникальный город, разделённый на две части
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
130 за человека
Пять Святынь
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по святыням Лимасола: Храм Лазаря, монастыри и церкви
Погрузитесь в духовные традиции Кипра, посетив Храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы, церковь Святых Киприана и Иустины, Царский монастырь Киккос
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115 за человека
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Насладитесь увлекательной рыбалкой на басса с профессиональным гидом в Лимасоле! Поймайте трофейную рыбу в живописных водоемах Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
200 за человека
Покоряя море и горы
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Начните день с SUP-прогулки, насладитесь обедом в горной таверне и исследуйте аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
135 за человека
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки Лимасола: путешествие в сердце Кипра
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень с экскурсией по горам Троодоса. Уникальные традиции и неповторимая архитектура ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 300 за всё до 4 чел.
Национальный парк Акамас
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Национальному парку Акамас в Лимасоле
Погрузитесь в мир дикой природы и древних легенд на индивидуальной экскурсии по Национальному парку Акамас
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 300 за всё до 4 чел.
Православное наследие Кипра
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: от храмов до монастырей в Лимасоле
Погрузитесь в историю Православия на Кипре, посещая древние святыни и монастыри, хранящие уникальные реликвии и иконы
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 300 за всё до 4 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
280 за всё до 5 чел.
Колорит Кипра
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: путешествие по уникальным местам Лимасола
Погрузитесь в атмосферу настоящего Кипра: от горных деревушек до дегустации вина, с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    18 мая 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Мы съездили в замечательное путешествие по горам Троодос с Еленой. Ездили и любовались красивой природой, аутентичными деревнями, древним м более молодым
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    монастырями, пробовали на вкус местные сладости, вино и еду, дышали чудесными запахами роз и трав. И это благодаря замечательной Елене! Программа экскурсии сама по себе отличная, но, так как у нас были свои предпочтения, мы попросили кое-что изменить: Елена пошла нам на встречу и сумела сделать так, что мы посмотрели даже больше, чем ожидали. С ней интересно, познавательно, по-человечески приятно и комфортно. Очень рекомендуем и собираемся в следующий раз заказать у нее и другую экскурсию. Спасибо вам еще раз!

  • К
    Ксения
    17 мая 2024
    По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
    Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность. Многое узнали о богине любви и побывали в нетуристисючнских местах
    Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
    Замечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давно живет на Кипре, хорошо
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    знает его историю и интересно доносит эти знания до слушателя. Экскурсии проводилась в формате дружеского общения, что тоже приятно. Спасибо ему большое!

    Замечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давноЗамечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давноЗамечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давноЗамечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давно
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
    Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром. Мы много узнали про
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    историю острова, про легенды и мифы, про современный уклад жизни. Увидели прекрасные места и насладились местной кухней. Спасибо еще раз за замечательный день!

    Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с КипромБольшая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром
  • А
    Андрей
    4 мая 2024
    Путешествие из Лимассола в Пафос
    Мы были с ребенком (3 года) и не знали насколько будет удобно и легко на маршруте. Но мы зря сомневались
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    😊 маршрут подстроили под нас и мы отлично провели время и познакомились с интересными и красивыми местами. Так что для семей с детьми - здорово!)

  • А
    Алексей
    18 апреля 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Елена сразу чувствует ваше настроение, и сможет легко подстроить маршрут и под него, и под погоду, и под иные обстоятельства.
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    Сегодня на остров пришел хамсин с жарой и пылью из пустыни, а мы, благодаря Елене, провели день в горах, наслаждаясь удивительной природой, вкуснейшей едой и историческими памятниками. В рассказе Елены о любимом острове и его героях важные, но скучные факты превратятся в истории живых людей, которые делали и делают этот остров таким интересным и разнообразным.

  • Ю
    Юля
    13 апреля 2024
    По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
    Очень интересный гид Лена спасибо вам за всё нам было очень интересно❤❤❤❤❤
  • Г
    Галина
    13 марта 2024
    Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
    Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
  • А
    Анна
    19 февраля 2024
    Тайны горного Кипра: путешествие из Лимассола
    Отличное путешествие. Остались очень довольны. Вкусно пообедали по дороге.

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лимасоле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
  2. Гранд-тур по Кипру на автомобиле
  3. Тур гурмана из любого города острова
  4. Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
  5. Путь паломника на Кипре
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "На весь день" можно забронировать 42 экскурсии от 90 до 360. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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