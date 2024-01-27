Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Лимасоле на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Лимассола - на полуостров Акротири
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
17 авг в 11:00
18 авг в 11:00
340 за всё до 4 чел.
Лимассол глазами местных жителей
Пешая
12 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лимассол: эксклюзивное путешествие по следам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города
Начало: У Лимассольского замка
12 авг в 08:00
13 авг в 10:00
от 160 за всё до 2 чел.
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
На машине
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
13 авг в 09:00
14 авг в 10:00
240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 января 2024
    Лимассол глазами местных жителей
    Прекрасная прогулка с Ольгой - лучший способ познакомиться с городом. Заглянули в уголки, куда сами бы не догадались и повторили историю Кипра! Спасибо!
  • U
    Urinoff
    16 сентября 2023
    Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
    мы были очень довольны от экскурсии в лимассоле выражаем благодарность гиду счастливо
  • Д
    Даниэль
    17 июня 2023
    Лимассол глазами местных жителей
    Ольга провела замечательную индивидуальную экскурсию по Лимасолу в подходящем нам темпе. Мы узнали много нового о городе и о Кипре в целом. Ольга профессиональна и очень внимательна. Большое спасибо. Марина и Даниель.
  • A
    Anna
    28 мая 2023
    Лимассол глазами местных жителей
    Спасибо большое за великолепную экскурсию! Нам очень понравилась Ольга, отличный гид, интересно рассказывает и места были выбраны с учётом нашего состава. Надеюсь и в следующий наш визит с ней встретиться, а так же с радостью буду рекомендовать друзьям и знакомым.
  • Е
    Евгения
    5 февраля 2023
    Из Лимассола - на полуостров Акротири
    Прекрасная экскурсия, сопровождаемая познавательной историей и интересными фактами. Мила учитывает Ваши пожелания по маршруту, за что ей отдельное спасибо:)
  • О
    Ольга
    20 сентября 2021
    Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
    Только положительные впечатления от экскурсии. Гид Владимир слышал все наши пожелания, рассказал об особенностях жизни на Кипре. Ослики замечательные, очень
    читать дальше

    добрые, на ферме чисто. Мы попробовали любимое лакомство осликов стручки рожкового дерева, насладились потрясающими видами, зарядились солнцем и хорошим настроением. Я бы добавила ещё дегустацию ослиного молока на ферме. Рекомендую эту экскурсию всем туристам.

  • О
    Ольга
    15 сентября 2021
    Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
    Огромное спасибо Владимиру не только за замечательную и познавательную экскурсию по неизбитым туристическим маршрутам, но и за дружеское общение, душевное
    читать дальше

    тепло и за все то, что дает возможность почувствовать, словно ты приехал в гости к доброму и давнему другу детства и он показывает тебе все самое интересное. Ощущение, что мы провели время всей семьей с другом, а не просто на экскурсии. Отдельная благодарность Ольге за контактность и оперативность в общении при организации встречи. Горячо и от всего сердца рекомендую эту экскурсию, равно как и иную другую, которую проводят Владимир и Ольга))

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лимасоле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Лимассола - на полуостров Акротири
  2. Лимассол глазами местных жителей
  3. Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в августе 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 340. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 20 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам