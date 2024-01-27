3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
17 авг в 11:00
18 авг в 11:00
€340 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лимассол: эксклюзивное путешествие по следам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города
Начало: У Лимассольского замка
12 авг в 08:00
13 авг в 10:00
от €160 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
13 авг в 09:00
14 авг в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 января 2024Прекрасная прогулка с Ольгой - лучший способ познакомиться с городом. Заглянули в уголки, куда сами бы не догадались и повторили историю Кипра! Спасибо!
- UUrinoff16 сентября 2023мы были очень довольны от экскурсии в лимассоле выражаем благодарность гиду счастливо
- ДДаниэль17 июня 2023Ольга провела замечательную индивидуальную экскурсию по Лимасолу в подходящем нам темпе. Мы узнали много нового о городе и о Кипре в целом. Ольга профессиональна и очень внимательна. Большое спасибо. Марина и Даниель.
- AAnna28 мая 2023Спасибо большое за великолепную экскурсию! Нам очень понравилась Ольга, отличный гид, интересно рассказывает и места были выбраны с учётом нашего состава. Надеюсь и в следующий наш визит с ней встретиться, а так же с радостью буду рекомендовать друзьям и знакомым.
- ЕЕвгения5 февраля 2023Прекрасная экскурсия, сопровождаемая познавательной историей и интересными фактами. Мила учитывает Ваши пожелания по маршруту, за что ей отдельное спасибо:)
- ООльга20 сентября 2021Только положительные впечатления от экскурсии. Гид Владимир слышал все наши пожелания, рассказал об особенностях жизни на Кипре. Ослики замечательные, очень
- ООльга15 сентября 2021Огромное спасибо Владимиру не только за замечательную и познавательную экскурсию по неизбитым туристическим маршрутам, но и за дружеское общение, душевное
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Нескучные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в августе 2024
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