Индивидуальная экскурсия ⛳ на весь день для организованной группы.

Программа:

1. о. Лантао + деревня Тай О

Ваше сердце замрет от изумительной красоты, открывающейся из кабинки канатной дороги, проходящей над национальным парком и заканчивающейся возле одной из самых больших бронзовых статуй Будды и монастыря По Линь. Деревушка Тай О - «китайская Венеция», а в бухта Тай О - единственное в Гонконге место, где обитают розовые дельфины 🐬, которых можно увидеть в солнечную погоду.

2. Свободное время с 14:30 до 19:30.

3. Круиз «BAUHINIA» (с 19:30 – 21:30)

В стоимость входит: шведский стол с большим ассортиментов морепродуктов, живая музыка, лазерное шоу.