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Индивидуальная экскурсия на о. Лантао и водная прогулка

Спутник Г.
Спутник Г. – Гид из Гонконга
Индивидуальная экскурсия ⛳ на весь день для организованной группы.

В программу входит посещение о.

Лантао и круиз "Bauhina".
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Индивидуальная экскурсия на о. Лантао и водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на о. Лантао и водная прогулка

Что вы увидите

  • Тунг Чуню
  • Nong Ping (верхняя точка)
  • деревня Tai O
  • Тунг Чунг
Индивидуальная экскурсия ⛳ на весь день для организованной группы.

Программа:

    1. о. Лантао + деревня Тай О
    Ваше сердце замрет от изумительной красоты, открывающейся из кабинки канатной дороги, проходящей над национальным парком и заканчивающейся возле одной из самых больших бронзовых статуй Будды и монастыря По Линь. Деревушка Тай О - «китайская Венеция», а в бухта Тай О - единственное в Гонконге место, где обитают розовые дельфины 🐬, которых можно увидеть в солнечную погоду.
    2. Свободное время с 14:30 до 19:30.
    3. Круиз «BAUHINIA» (с 19:30 – 21:30)
    В стоимость входит: шведский стол с большим ассортиментов морепродуктов, живая музыка, лазерное шоу.
    Что входит
    • трансфер
    • сопровождение русскоговорящим гидом
    • билеты на фуникулер (кристальная кабина)
    • автобус (отдельный) Nong Ping (верхняя точка)
    • катание на лодочках в деревне
    • обед ( в деревне Тай О)/европейский
    • шведский стол с большим ассортиментов морепродуктов
    • живая музыка
    • лазерное шоу (с 20:00 – 20:15).
    Что не входит
    • личные расходы
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    🚩 в вашем отеле
    Место завершения
    🏁 ваш отель
    Индивидуальная экскурсия на о. Лантао и водная прогулка
    Индивидуальная экскурсия на о. Лантао и водная прогулка
    Индивидуальная экскурсия на о. Лантао и водная прогулка

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Спутник Г.
    Спутник Г.
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