Как добраться до Яньцзи на самолёте
В Яньцзи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yanji Chaoyangchuan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Яньцзи
- Яньцзи YNJYanji Chaoyangchuan Airport
Самые дешёвые билеты в Яньцзи из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇨🇳Шанхая
|6 508
|15ч 15м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇨🇳Пекина
|8 498
|2ч 20м
|01.11.2020
|из Гонконга
|17 836
|29ч 5м (⇵1)
|17.04.2021
|из Сеула
|17 838
|2ч 25м
|02.01.2021
|из 🇨🇳Тяньцзини
|22 566
|46ч 30м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|24 978
|29ч 10м (⇵1)
|11.02.2021
|из 🇯🇵Токио
|33 712
|46ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|85 781
|58ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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