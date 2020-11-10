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Как добраться до Яньцзи на самолёте

В Яньцзи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yanji Chaoyangchuan Airport» вам не избежать

Список аэропортов Яньцзи

  1. Яньцзи YNJ
    Yanji Chaoyangchuan Airport

Самые дешёвые билеты в Яньцзи из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇨🇳Шанхая6 50815ч 15м (⇵1)
14.01.2021из 🇨🇳Пекина8 4982ч 20м
01.11.2020из Гонконга17 83629ч 5м (⇵1)
17.04.2021из Сеула17 8382ч 25м
02.01.2021из 🇨🇳Тяньцзини22 56646ч 30м (⇵2)
06.12.2020из 🇹🇼Тайбэй24 97829ч 10м (⇵1)
11.02.2021из 🇯🇵Токио33 71246ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Владивостока85 78158ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Яньцзи