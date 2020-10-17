Как добраться до Даляни на самолёте
В Даляни 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dalian Zhoushuizi International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Даляни
- Далянь DLCDalian Zhoushuizi International Airport
Самые дешёвые билеты в Далянь из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.10.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|2 237
|1ч 25м
|03.11.2020
|из 🇨🇳Яньтая
|3 170
|55м
|15.11.2020
|из 🇨🇳Пекина
|3 531
|1ч 25м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Тяньцзини
|3 789
|1ч 5м
|11.11.2020
|из 🇨🇳Вэйхая
|4 014
|55м
|08.11.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|4 567
|1ч 55м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Цицикара
|6 423
|1ч 55м
|23.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|7 388
|3ч 30м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Шэньяна
|7 824
|13ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇳Гуйлини
|8 079
|22ч 15м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇨🇳Датуна
|8 470
|1ч 30м
|02.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|10 179
|18ч 45м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇳Ичуни
|12 426
|23ч (⇵2)
|30.04.2021
|из Сеула
|12 556
|1ч 15м
|20.10.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|17 992
|15ч 25м (⇵1)
|27.03.2021
|из 🇯🇵Токио
|22 552
|18ч 50м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|24 290
|51ч (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|27 323
|43ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇯🇵Осаки
|29 321
|42ч (⇵2)
|30.04.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|32 353
|37ч 30м (⇵2)
|30.04.2021
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|35 636
|25ч 25м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇧🇩Дакки
|36 247
|27ч 25м (⇵2)
|30.04.2021
|из 🇲🇳Улан-Батора
|38 011
|14ч 10м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|39 059
|45ч 15м (⇵2)
|17.02.2021
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|42 055
|37ч 28м (⇵2)
|30.04.2021
|из 🇷🇺Барнаула
|48 128
|29ч 35м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|55 001
|24ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|69 884
|29ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇯🇵Нагои
|101 485
|28ч 35м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|113 450
|55ч 25м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|211 654
|52ч 35м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|272 644
|29ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|390 218
|36ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Даляни
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Даляни, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чэнду, Датун, Лондон, Тяньцзинь и Тайюань
- 15.10.202016.10.2020
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