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Как добраться до Даляни на самолёте

В Даляни 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dalian Zhoushuizi International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Даляни

  1. Далянь DLC
    Dalian Zhoushuizi International Airport

Самые дешёвые билеты в Далянь из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.10.2020из 🇨🇳Шицзячжуана2 2371ч 25м
03.11.2020из 🇨🇳Яньтая3 17055м
15.11.2020из 🇨🇳Пекина3 5311ч 25м
08.11.2020из 🇨🇳Тяньцзини3 7891ч 5м
11.11.2020из 🇨🇳Вэйхая4 01455м
08.11.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу4 5671ч 55м
10.11.2020из 🇨🇳Цицикара6 4231ч 55м
23.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу7 3883ч 30м
10.11.2020из 🇨🇳Шэньяна7 82413ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇳Гуйлини8 07922ч 15м (⇵1)
13.10.2020из 🇨🇳Датуна8 4701ч 30м
02.12.2020из 🇷🇺Владивостока10 17918ч 45м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇳Ичуни12 42623ч (⇵2)
30.04.2021из Сеула12 5561ч 15м
20.10.2020из 🇹🇭Бангкока17 99215ч 25м (⇵1)
27.03.2021из 🇯🇵Токио22 55218ч 50м (⇵2)
16.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга24 29051ч (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Москвы27 32343ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇯🇵Осаки29 32142ч (⇵2)
30.04.2021из 🇷🇺Новосибирска32 35337ч 30м (⇵2)
30.04.2021из 🇷🇺Улан-Удэ35 63625ч 25м (⇵2)
01.01.2021из 🇧🇩Дакки36 24727ч 25м (⇵2)
30.04.2021из 🇲🇳Улан-Батора38 01114ч 10м (⇵1)
30.11.2020из 🇧🇾Минска39 05945ч 15м (⇵2)
17.02.2021из 🇺🇸Сан-Франциско42 05537ч 28м (⇵2)
30.04.2021из 🇷🇺Барнаула48 12829ч 35м (⇵2)
07.12.2020из 🇦🇺Мельбурна55 00124ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇩Джакарты69 88429ч 55м (⇵2)
11.11.2020из 🇯🇵Нагои101 48528ч 35м (⇵2)
24.10.2020из 🇯🇵Фукуоки113 45055ч 25м (⇵2)
01.12.2020из 🇰🇬Бишкека211 65452ч 35м (⇵2)
20.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)272 64429ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇰🇿Алматы390 21836ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Даляни, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чэнду, Датун, Лондон, Тяньцзинь и Тайюань

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Даляни