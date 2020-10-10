29 отзывов оставили туристы

Загадочная долина Привидений На внедорожнике мы приедем к подножию самой живописной горы ⛰️ Крыма — Демерджи. Вы увидите здесь таинственную долину Привидений, усеянную каменными изваяниями в виде пальцев, зверей и людей. Пройдете сквозь волшебный камень «Разбитое сердце», насладитесь панорамой Алуштинской долины со скалы и выпьете воды из горного родника.
Путешествие в мир «Кавказской пленницы» и не только Вы побываете в местах, где снимали «Спортлото 82», «Сердца трех» и знаменитую «Кавказскую пленницу». Потанцуете на камне как героиня Варлей, покидаете с дерева грецкие орехи как Балбес Никулина и споете песню Труса в блестящем исполнении Вицина. А если позволит сезон, полакомитесь дикими ягодами и фруктами: ежевикой, черешней, виноградом и кизилом.
Организационные детали
Рекомендую надеть спортивную обувь (кроссовки или сандали)
По желанию мы можем подняться на джипах на вершину Демерджи (1239 метров)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Алексей. Работаю в составе профессиональной команды гидов. Я родился и вырос в Алуште и связал всю свою жизнь с горами. Работал в Контрольно-спасательной службе Крыма и инструктором по туризму. Уже более 9 лет занимаюсь джип-турами. С радостью покажу вам наши удивительные места и расскажу о них самое интересное!
Отличная экскурсия. Рекомендую. Понравилось и детям и взрослым.
Александр
2 октября 2020
Нашим гидом был Антон, целью - побывать на месте съемок фильма "Кавказская пленница" в долине Привидений. Остальные места съемок в Алуште мы посетили накануне самостоятельно. Гид отлично владел информацией где и что снималось, а так же был интересным рассказчиком.
Павел
27 сентября 2020
Прекрасная экскурсия! Отличные виды, необременительна по времени. Экскурсию проводил Антон. Отлично ездит по непростым дорогам и интересно рассказывает!
Илья
26 сентября 2020
Понравилось все. Гид, машина, виды отличные!
Марина
21 сентября 2020
Замечательная экскурсия, красивые пейзажи. Огромное спасибо нашему гиду Антону, рассказал очень много интересного! Большой плюс экскурсии - она неутомительная!!! Получили массу впечатлений. Рекомендую!!!
Наталья
18 сентября 2020
Экскурсия доставила массу приятных впечатлений. Особенный интерес вызвало посещение мест, связанных с фильмами Гайдая. Экскурсовод демонстрировал фотографии с кадрами из фильмов и рассказывал где и как снимали сюжеты. Путешествие было не затянутое, много интересных фактов о местности и истории Крыма. Подходит для всех возрастов.
Светлана
12 сентября 2020
Экскурсия интересная, не затянута, правильно подобрано время и транспорт, насыщена историческими деталями. Отлично провели время! Спасибо!
Вадим
11 сентября 2020
Экскурсия по времени не большая. всего 2, 5ч. и должна проходить динамично. К сожалению мы это не увидели. Гид нам показался уставшим, то ли от количества экскурсий, то ли от жаркой погоды. Посоветовал бы возить с собой планшет и показывать видеонарезку из фильмов, связанных со всеми интересными местами экскурсии.
Наталья
7 сентября 2020
Все было прекрасно!
Александра
4 сентября 2020
Было чудесно!
Елена
2 сентября 2020
Замечательная экскурсия! Если у вас есть пару свободных часов потратьте их на поездку в горы в компании с замечательным гидом. Антон, наш гид, замечательный рассказчик. Интересно было послушать рассказ и по теме экскурсии и просто пообщаться. Все остались довольны, и взрослые и дети. Маршрут спланирован отлично, никто не устал, все получили прекрасные фото и впечатления. Спасибо ребятам за прекрасную организацию поездки! Рекомендую!
Анна
23 августа 2020
Ездили с мужем и дочерью 7 лет. Всем экскурсия понравилась. Машина комфортная. Горы и виды прекрасны. Рекомендуем!
Алла
22 августа 2020
Замечательная экскурсия, необычная, насыщенная, абсолютно не утомительная, драйвовая! Советую ехать всем, не раздумывая. Нам очень повезло с погодой- было облачно и не жарко, и движение наплывающих на горы облаков создавало просто космические ощущения. Алушта видна как на ладони, панорама очень впечатляет! Сама Долина Привидений очень живописна, но без гида гадать- какое каменное изваяние что обозначает, неинтересно. Именно красочный рассказ Антона, знающего эти места не то что доскональности, а практически наощупь, сделал впечатления от экскурсии такими яркими. Экскурсия подойдёт всем, кто любит горы, необычные природные ландшафты, места силы и просто всем активным и позитивным!
Антон
21 августа 2020
Искали непродолжительную экскурсию, тк на отдыхе с трехлетним ребенком. Экскурсия полностью оправдала ожидания! понравилась и маленькому путешественнику - полазил по местам съемок советских фильмов. Познавательные рассказы от гида. Рекомендуем!
Натвлья
20 августа 2020
Огромное спасибо нашему гиду - Антону! Необычная, очень полная подача материала с показом фотографий мест из известных кинетамографический