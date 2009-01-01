BWA_Nice-Voyage проводит ещё 5 экскурсий

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Вкус Прованса

BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage – Гид из Монако
Вкус Прованса
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €499 за экскурсию

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Вкус Прованса
Вкус Прованса
Экскурсия в Грасс, Гурдон, Турретте-Сюр-Лу, Сен Поль де Венс
Грасс
Мировая столица ⭐️ парфюмерии. Вы посетите парфюмерную фабрику Molinard, которая имеет собственный музей 🖼 и магазин готовой продукции.
Гурдон
Это старинная горная деревня, окруженная лавандовыми полями. Главной достопримечательностью 🏛️ является Замок 🏰 13 века.
Турретте-Сюp-Лу
«Деревня фиалок», где каждая улица похожа на художественную картину.
Винная дегустация
Вы посетите виноградник Лазурного берега, где изготавливают вина по традиционной технологии. Посещение и дегустация по желанию всего за 10-20 € с человека.
Сан Поль де Венс
Побродите по улицам города мастеров и художников. Ведь здесь жили такие знаменитости, как Пикассо, Матисс. А в гостинице «Золотая голубка» Вы сможете увидеть фотографии 📸 свадьбы Ив Монтана. Именно здесь он отмечал свое торжество.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Вкус Прованса

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage
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