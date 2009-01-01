BWA_Nice-Voyage проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия в Грасс, Гурдон, Турретте-Сюр-Лу, Сен Поль де Венс

Грасс

Мировая столица ⭐️ парфюмерии. Вы посетите парфюмерную фабрику Molinard, которая имеет собственный музей 🖼 и магазин готовой продукции.

Гурдон

Это старинная горная деревня, окруженная лавандовыми полями. Главной достопримечательностью 🏛️ является Замок 🏰 13 века.

Турретте-Сюp-Лу

«Деревня фиалок», где каждая улица похожа на художественную картину.

Винная дегустация

Вы посетите виноградник Лазурного берега, где изготавливают вина по традиционной технологии. Посещение и дегустация по желанию всего за 10-20 € с человека.

Сан Поль де Венс

Побродите по улицам города мастеров и художников. Ведь здесь жили такие знаменитости, как Пикассо, Матисс. А в гостинице «Золотая голубка» Вы сможете увидеть фотографии 📸 свадьбы Ив Монтана. Именно здесь он отмечал свое торжество.