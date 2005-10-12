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Автомобильная обзорная экскурсия по Лиссабону

Олег С.
Олег С. – Гид из Лиссабона
Приглашаю вас провести четыре часа в компании самой западной столицы ⭐️ Европы.

На машине мы объедем все основные достопримечательности 🏛️ города: проспект Свободы, площади Россиу и Фигейра, монастырь Иеронимитов, башню Белен, памятник Первооткрывателям и не только.

Мы также посетим музей 🖼 Фаду, португальского музыкального жанра, и попробуем местные пирожные паштеиш де ната.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €200 за экскурсию

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Автомобильная обзорная экскурсия по Лиссабону
Автомобильная обзорная экскурсия по Лиссабону

Что вы увидите

  • Башня Белен
  • Кафедральный собор
  • Монастырь Иеронимитов
  • Мост 25 Апреля
  • Музей Фаду
  • Памятник Первооткрывателям
  • Парк Эдуарда VII
  • Площадь Россио
  • Площадь Фигейра
  • Проспект Свободы
  • Улица Аугушта
Если вы хотите толкаться в душном метро 🚇 или трястись в городском автобусе 🚌, если вы хотите потеряться в незнакомом городе, и если вы не ставите своей целью получить удовольствие от вашего путешествия, то эта экскурсия ⛳ не для вас.
Я встречу вас в отеле, чтобы дать вам возможность посмотреть на город 🏙️ глазами местного жителя и окунуться на 4 часа в историю 📖 одного из древнейших европейских городов. Я не буду пересказывать вам то, что вы можете прочитать в Википедии, но мы проедем по самым знаменательным монументам и районам на комфортном автомобиле 🚘 с кондиционером марки Mercedes Benz.
Начать поддаваться очарованию Лиссабона можно взглянув на старейшие районы столицы ⭐️ с высоты смотровой площадки парка Эдуарда VII. Помахав издалека мерцающим водам реки Тежу, мы поедем знакомиться с ними ближе по проспекту Свободы, где расположены магазины известных мировых брендов, осмотрим район Байша с его средневековыми извилистыми улочками, французскими фонтанами на площади Россиу, пешеходной улицей Агушта, площадью Фигейра и Коммерции.
В старинном рыбацком районе Алфама нужно смотреть по сторонам – каждое здание не похоже на соседнее, а традиционная расписная глазурованная плитка азулежу придает очарование городу. Через Кафедральный собор, по узким улочкам, поднимемся на самую высокую точку города – смотровую площадку Граса, с которой открывается живописный вид на крепость святого Георгия и мост 25 Апреля, брата-близнеца американского моста в г. Сан-Франциско.
Услышать мелодию Лиссабона можно побывав в Музее Фаду, традиционного португальского романса, и прочувствовать силу португальской любви и грусти, даже не зная ни слова по-португальски.
Далее мы переедем в Белен, или Вифлеемский район: там нас ждут два из семи чудес Португалии –больше похожий на королевский дворец Монастырь Иеронимитов, где покоятся останки известного мореплавателя Васко да Гама, самого романтичного поэта Луиша Камойша и представителей второй королевской династии Авиш; а также Башня Белен, от которой мы пройдем к памятнику Первооткрывателям и наступим на выложенную на площади перед монументом карту мира, часто не замечаемую туристами, если они смотрят по сторонам, а не под ноги.
Здесь же мы «попробуем Лиссабон на вкус», посетив фабрику популярных пирожных «паштеиш де ната», рецепт которых держится в строжайшем секрете, как и рецепт Кока Колы.
Экскурсия автомобильно-пешеходная, продолжительностью 4 часа. По вашему желанию можем изменить маршрут.
Что входит
  • Гид
  • Автомобиль бизнес-класса с водителем
  • Начало тура от отеля заказчика
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Автомобильная обзорная экскурсия по Лиссабону
Автомобильная обзорная экскурсия по Лиссабону
Автомобильная обзорная экскурсия по Лиссабону
Автомобильная обзорная экскурсия по Лиссабону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег С.
Олег С.
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