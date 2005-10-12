Если вы хотите толкаться в душном метро 🚇 или трястись в городском автобусе 🚌, если вы хотите потеряться в незнакомом городе, и если вы не ставите своей целью получить удовольствие от вашего путешествия, то эта экскурсия ⛳ не для вас.

Я встречу вас в отеле, чтобы дать вам возможность посмотреть на город 🏙️ глазами местного жителя и окунуться на 4 часа в историю 📖 одного из древнейших европейских городов. Я не буду пересказывать вам то, что вы можете прочитать в Википедии, но мы проедем по самым знаменательным монументам и районам на комфортном автомобиле 🚘 с кондиционером марки Mercedes Benz.

Начать поддаваться очарованию Лиссабона можно взглянув на старейшие районы столицы ⭐️ с высоты смотровой площадки парка Эдуарда VII. Помахав издалека мерцающим водам реки Тежу, мы поедем знакомиться с ними ближе по проспекту Свободы, где расположены магазины известных мировых брендов, осмотрим район Байша с его средневековыми извилистыми улочками, французскими фонтанами на площади Россиу, пешеходной улицей Агушта, площадью Фигейра и Коммерции.

В старинном рыбацком районе Алфама нужно смотреть по сторонам – каждое здание не похоже на соседнее, а традиционная расписная глазурованная плитка азулежу придает очарование городу. Через Кафедральный собор, по узким улочкам, поднимемся на самую высокую точку города – смотровую площадку Граса, с которой открывается живописный вид на крепость святого Георгия и мост 25 Апреля, брата-близнеца американского моста в г. Сан-Франциско.

Услышать мелодию Лиссабона можно побывав в Музее Фаду, традиционного португальского романса, и прочувствовать силу португальской любви и грусти, даже не зная ни слова по-португальски.

Далее мы переедем в Белен, или Вифлеемский район: там нас ждут два из семи чудес Португалии –больше похожий на королевский дворец Монастырь Иеронимитов, где покоятся останки известного мореплавателя Васко да Гама, самого романтичного поэта Луиша Камойша и представителей второй королевской династии Авиш; а также Башня Белен, от которой мы пройдем к памятнику Первооткрывателям и наступим на выложенную на площади перед монументом карту мира, часто не замечаемую туристами, если они смотрят по сторонам, а не под ноги.

Здесь же мы «попробуем Лиссабон на вкус», посетив фабрику популярных пирожных «паштеиш де ната», рецепт которых держится в строжайшем секрете, как и рецепт Кока Колы.

Экскурсия автомобильно-пешеходная, продолжительностью 4 часа. По вашему желанию можем изменить маршрут.