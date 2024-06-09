Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Эта обзорная экскурсия-прогулка познакомит вас не только с историей и красивыми местами города, но и с нетуристическими уголками и легендами.
Мы разработали два маршрута — «Левый Лиссабон» и «Правый Лиссабон», каждый из которых проходит по историческим районам, но разных эпох. С вас выбрать один (или оба), с нас — сделать знакомство с городом увлекательным и осмысленным!
Чтобы прогулка не была слишком долгой и утомительной, мы условно разделили Лиссабон на «правый» и «левый». Вы сможете выбрать один из маршрутов, а если чувствуете в себе силы на оба — будем рады провести обзорную экскурсию по всему городу!
1. «Левый Лиссабон» — это районы Алфама и Моарария. С них начинается история Лиссабона. Узкие улочки, средневековая застройка, коренные жители. Поговорим о быте старожилов, их традициях и привычках. В этом маршруте:
Самая фотогеничная смотровая Porta do Sol
Уличное искусство, через которое мы проследим за историей города
Старейший дом в Лиссабоне: ему в этом году исполнилось 500 лет
Вишнёвая настойка от местных предпринимательниц
Главная площадь Лиссабона — Praça do Comércio
И многое другое
2. «Правый Лиссабон» — районы Байша, Шиаду, Байрру-Алту. Это также исторический центр, но застройка здесь уже 18 века. Кварталы, где когда-то жила аристократия и богема, а также открывались первые модные кофейни и магазины. В этом маршруте:
Церковь São Domingo, где зародилась португальская инквизиция
Легендарный португальский десерт — паштел-де-ната
Самая старая рюмочная города, где с 1840 года разливают португальскую вишнёвую настойку
Подъём без очереди на лифте Santo Justo, чтобы полюбоваться городом с высоты
Кофейня, где вечера проводила вся португальская богема
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаиг — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 152 туристов
За те 13 лет, что живу в Грузии, я не только собрал ценную коллекцию из самых необычных и интересных маршрутов, исторических парадных, старинных квартир, диких пещер, горных троп, озёр и читать дальше
каньонов, но ещё и команду отличных гидов, влюблённых в своё дело. И теперь уже более 5 лет помогаем нашим путешественникам узнать Грузию с разных сторон и получить незабываемые эмоции от этого знакомства. Каждый наш тур и экскурсия продуманы до мелочей и наполнены уникальными фишками, чтобы даже нам самим из раза в раз было интересно, как в первый.