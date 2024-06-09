Эта обзорная экскурсия-прогулка познакомит вас не только с историей и красивыми местами города, но и с нетуристическими уголками и легендами. Мы разработали два маршрута — «Левый Лиссабон» и «Правый Лиссабон», каждый из которых проходит по историческим районам, но разных эпох. С вас выбрать один (или оба), с нас — сделать знакомство с городом увлекательным и осмысленным!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Чтобы прогулка не была слишком долгой и утомительной, мы условно разделили Лиссабон на «правый» и «левый». Вы сможете выбрать один из маршрутов, а если чувствуете в себе силы на оба — будем рады провести обзорную экскурсию по всему городу!

1. «Левый Лиссабон» — это районы Алфама и Моарария. С них начинается история Лиссабона. Узкие улочки, средневековая застройка, коренные жители. Поговорим о быте старожилов, их традициях и привычках. В этом маршруте:

Самая фотогеничная смотровая Porta do Sol

Уличное искусство, через которое мы проследим за историей города

Старейший дом в Лиссабоне: ему в этом году исполнилось 500 лет

Вишнёвая настойка от местных предпринимательниц

Главная площадь Лиссабона — Praça do Comércio

И многое другое

2. «Правый Лиссабон» — районы Байша, Шиаду, Байрру-Алту. Это также исторический центр, но застройка здесь уже 18 века. Кварталы, где когда-то жила аристократия и богема, а также открывались первые модные кофейни и магазины. В этом маршруте:

Церковь São Domingo, где зародилась португальская инквизиция

Легендарный португальский десерт — паштел-де-ната

Самая старая рюмочная города, где с 1840 года разливают португальскую вишнёвую настойку

Подъём без очереди на лифте Santo Justo, чтобы полюбоваться городом с высоты

Кофейня, где вечера проводила вся португальская богема

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.