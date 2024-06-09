Лиссабон, который влюбляет

Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Эта обзорная экскурсия-прогулка познакомит вас не только с историей и красивыми местами города, но и с нетуристическими уголками и легендами.

Мы разработали два маршрута — «Левый Лиссабон» и «Правый Лиссабон», каждый из которых проходит по историческим районам, но разных эпох. С вас выбрать один (или оба), с нас — сделать знакомство с городом увлекательным и осмысленным!
Лиссабон, который влюбляет
Лиссабон, который влюбляет
Лиссабон, который влюбляет
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Чтобы прогулка не была слишком долгой и утомительной, мы условно разделили Лиссабон на «правый» и «левый». Вы сможете выбрать один из маршрутов, а если чувствуете в себе силы на оба — будем рады провести обзорную экскурсию по всему городу!

1. «Левый Лиссабон» — это районы Алфама и Моарария. С них начинается история Лиссабона. Узкие улочки, средневековая застройка, коренные жители. Поговорим о быте старожилов, их традициях и привычках. В этом маршруте:

  • Самая фотогеничная смотровая Porta do Sol
  • Уличное искусство, через которое мы проследим за историей города
  • Старейший дом в Лиссабоне: ему в этом году исполнилось 500 лет
  • Вишнёвая настойка от местных предпринимательниц
  • Главная площадь Лиссабона — Praça do Comércio
  • И многое другое

2. «Правый Лиссабон» — районы Байша, Шиаду, Байрру-Алту. Это также исторический центр, но застройка здесь уже 18 века. Кварталы, где когда-то жила аристократия и богема, а также открывались первые модные кофейни и магазины. В этом маршруте:

  • Церковь São Domingo, где зародилась португальская инквизиция
  • Легендарный португальский десерт — паштел-де-ната
  • Самая старая рюмочная города, где с 1840 года разливают португальскую вишнёвую настойку
  • Подъём без очереди на лифте Santo Justo, чтобы полюбоваться городом с высоты
  • Кофейня, где вечера проводила вся португальская богема

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Реставраторов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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