1 чел.
По популярности
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Старая новая Красная Поляна из Адлера
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: Из вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Абхазии: Черниговка и Кындыгские источники
Откройте тайны Абхазии: от Сухумской набережной до легендарных источников Кындыг в уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу на Абхазской стороне у Салона связи ак...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в историю кавказских народов и прогулка по лесу
Пройти по священной роще, узнать про обычаи людей Кавказа и увидеть загадочный камень
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий4 июня 2024🔥
- ВВиктория3 июня 2024Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
- ВВаря2 июня 2024Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
- ААнна21 мая 2024Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
- ЕЕлена10 мая 2024Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая.
- ААнатолий25 апреля 2024Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
- ННаталия21 апреля 2024Екатерина, благодарю Вас за душевную поездку 19 апреля. Это было здорово! Вы очень интересно рассказываете! До сих пор эмоции не отпускают!
- ЗЗалина13 апреля 2024Алексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаях коренных жителей Сочи, напомнил
- ЗЗоя11 апреля 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия по знаковым местам Красной поляны! Знающий и приятный экскурсовод и рассказчик! Особенно понравилось, что маршрут
- ККсения10 апреля 2024Очень профессиональный экскурсовод Ксения. Интересные факты из истории рассказала, приветливая и милая. Очень хорошо прошёл день! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Кавказские Минеральные Воды»
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