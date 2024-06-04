По популярности

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 9 часов 251 отзыв Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге Начало: Адлер, Сириус Расписание: ежедневно в 10:15 900 450 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 59 отзывов Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края Начало: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 74 отзыва Красная Поляна: история, природа и архитектура Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 21 отзыв Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно... Расписание: ежедневно в 06:00 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 3 отзыва Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ... Расписание: ежедневно в 10:30 800 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 🏎 На кабриолете Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 5 отзывов Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 2 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии Начало: Адлер 7 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 8 часов 4 отзыва Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов Начало: У вашего отеля в Адлере Расписание: ежедневно в 11:30 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 4 отзыва Старая новая Красная Поляна из Адлера История, современность, природа и колорит популярного курорта Начало: Из вашего отеля 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Групповая 9 часов 8 отзывов Курорты Сочи: большое путешествие Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем... Расписание: ежедневно в 08:30 800 640 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 10 отзывов Путешествие по Абхазии: Черниговка и Кындыгские источники Откройте тайны Абхазии: от Сухумской набережной до легендарных источников Кындыг в уникальной экскурсии Начало: На КПП Псоу на Абхазской стороне у Салона связи ак... 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Красная Поляна. История и современность (из Адлера) Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе 13 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 10 отзывов Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас Начало: У вашего отеля 13 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Поедем, поедим! Гастротур из Адлера Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами 9 500 ₽ за всё до 4 чел.