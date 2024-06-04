Экскурсии в Кавказские Минеральные Воды из Адлера

Найдено 17 экскурсий в категории «Кавказские Минеральные Воды» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
251 отзыв
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450 за человека
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
8 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Гастротур на внедорожном кабриолете
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600 за человека
Красная поляна и Роза Хутор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000 за всё до 7 чел.
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000 за человека
Старая новая Красная Поляна из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
4 отзыва
Старая новая Красная Поляна из Адлера
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: Из вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
8 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640 за человека
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (от КПП Псоу)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Путешествие по Абхазии: Черниговка и Кындыгские источники
Откройте тайны Абхазии: от Сухумской набережной до легендарных источников Кындыг в уникальной экскурсии
Начало: На КПП Псоу на Абхазской стороне у Салона связи ак...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800 за человека
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000 за всё до 6 чел.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в историю кавказских народов и прогулка по лесу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в историю кавказских народов и прогулка по лесу
Пройти по священной роще, узнать про обычаи людей Кавказа и увидеть загадочный камень
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    4 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    🔥
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
    читать дальше

    данного тура! Мы не очень не беспокоились, всё было организовано на высшем уровне! Гид с прекрасным чувством юмора, рассказывала очень интересно и информативно! Воспользуйтесь услугами этой компании и не пожалеете! 🔥🔥 Спасибо большое 🙏

    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и
  • В
    Варя
    2 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
    читать дальше

    необычная, рассказы о местах интересные и познавательные! Самое главное, что все без спешки и толпы людей, действительно очень комфортно, есть возможность сделать красивые фотографии

    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая.
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида НиколаяВсе прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая
  • А
    Анатолий
    25 апреля 2024
    Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
  • Н
    Наталия
    21 апреля 2024
    Старая новая Красная Поляна из Адлера
    Екатерина, благодарю Вас за душевную поездку 19 апреля. Это было здорово! Вы очень интересно рассказываете! До сих пор эмоции не отпускают!
  • З
    Залина
    13 апреля 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Алексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаях коренных жителей Сочи, напомнил
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    мне историю моего народа, очень Алексею благодарна за это! Во время поездки мы посетили волшебные места: дольмены, водопады, храм Святой Софии, смотровые площадки на на величественные горы. И вся поездка проходила в спокойном режиме, не спеша что очень важно во время экскурсий. Алексей со всей душой, любовью и в увлекательной форме рассказывал про достопримечательности, спасибо еще раз огромное за незабываемую поездку.

    Алексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаяхАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаяхАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаяхАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаяхАлексею, спасибо большое за прекрасную поездку! Очень было все интересно, особенно истории о традициях и обычаях
  • З
    Зоя
    11 апреля 2024
    Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по знаковым местам Красной поляны! Знающий и приятный экскурсовод и рассказчик! Особенно понравилось, что маршрут
    читать дальше

    меняли с учетом специфики нашей компании - у нас было двое маленьких детей. А под конец Евгений отвез нас во вкуснейший домашний ресторанчик. Большое спасибо! Всем очень рекомендуем)

  • К
    Ксения
    10 апреля 2024
    Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
    Очень профессиональный экскурсовод Ксения. Интересные факты из истории рассказала, приветливая и милая. Очень хорошо прошёл день! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Кавказские Минеральные Воды»

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  1. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
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  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
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  10. Ущелье Ахцу
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