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Балаклава, Севастополь и Херсонес

5
1 отзыв
Юг-Тур
Юг-Тур – Гид из Алушты
Самая увлекательная и интересная экскурсия ⛳ в Город-Герой Севастополь c выездом из Алушты.

Экскурсия по самой длинной в Европе горно-троллейбусной трассе, знакомство с Балаклавской бухтой, переезд в Севастополь и пешеходная экскурсия в Херсонес.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Балаклава, Севастополь и Херсонес
Балаклава, Севастополь и Херсонес

Что вы увидите

  • Балаклавская бухта
  • Музей подводных лодок
  • Херсонес
  • Севастополь (Графская пристань, площадь Нахимова, памятник затопленным кораблям)
  • Сапун-гора
Горно-троллейбусная трасса
Выезд из Алушты по самой длинной в Европе горно-троллейбусной трассе, где открываются красивые 🤩 виды на море 🌊 и горы ⛰️. Проедем Медведь-гору, Гурзуф, Ялту, Симеиз, Гору Кошка, Форос.
Балаклава
Знакомство с Балаклавской бухтой и по желанию экскурсия ⛳ в музей 🖼 (дети до 12 лет в музей не допускаются). Здесь мы можем устроить обед, Балаклавские кафе славятся блюдами из свежевыловленной рыбы и морепродуктов.
Севастополь
Пешеходная экскурсия по городу: Графская пристань, Площадь Нахимова, Памятник затопленным кораблям. Посещение античного города Херсонес и Собора Святого Владимира.
Сапун-Гора
На обратном пути — остановка на Сапун-горе с осмотром выставки военной техники. Также остановимся на видовой площадке, чтобы полюбоваться бухтой Ласпи.

Организационные детали:

  • Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий.
  • В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.
  • На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Билет в музей подводных лодок, 12+ (350 руб/чел)
  • Билет в Херсонес (200 руб/чел)
  • катер (500 руб/чел)
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Алушта, ул. В. Хромых, 27
Балаклава, Севастополь и Херсонес
Балаклава, Севастополь и Херсонес
Балаклава, Севастополь и Херсонес
Балаклава, Севастополь и Херсонес

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юг-Тур
Юг-Тур
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1 отзыв оставили туристы

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