Горно-троллейбусная трасса
Выезд из Алушты по самой длинной в Европе горно-троллейбусной трассе, где открываются красивые 🤩 виды на море 🌊 и горы ⛰️. Проедем Медведь-гору, Гурзуф, Ялту, Симеиз, Гору Кошка, Форос.
Балаклава
Знакомство с Балаклавской бухтой и по желанию экскурсия ⛳ в музей 🖼 (дети до 12 лет в музей не допускаются). Здесь мы можем устроить обед, Балаклавские кафе славятся блюдами из свежевыловленной рыбы и морепродуктов.
Севастополь
Пешеходная экскурсия по городу: Графская пристань, Площадь Нахимова, Памятник затопленным кораблям. Посещение античного города Херсонес и Собора Святого Владимира.
Сапун-Гора
На обратном пути — остановка на Сапун-горе с осмотром выставки военной техники. Также остановимся на видовой площадке, чтобы полюбоваться бухтой Ласпи.
Организационные детали:
- Приходить на посадку к назначенному времени без опозданий.
- В случае задержки транспорта не покидать места посадки до прибытия представителя фирмы.
- На всех маршрутах иметь удобную обувь, в летнее время головные уборы.