Горно-троллейбусная трасса

Выезд из Алушты по самой длинной в Европе горно-троллейбусной трассе, где открываются красивые 🤩 виды на море 🌊 и горы ⛰️. Проедем Медведь-гору, Гурзуф, Ялту, Симеиз, Гору Кошка, Форос.

Балаклава

Знакомство с Балаклавской бухтой и по желанию экскурсия ⛳ в музей 🖼 (дети до 12 лет в музей не допускаются). Здесь мы можем устроить обед, Балаклавские кафе славятся блюдами из свежевыловленной рыбы и морепродуктов.

Севастополь

Пешеходная экскурсия по городу: Графская пристань, Площадь Нахимова, Памятник затопленным кораблям. Посещение античного города Херсонес и Собора Святого Владимира.

Сапун-Гора

На обратном пути — остановка на Сапун-горе с осмотром выставки военной техники. Также остановимся на видовой площадке, чтобы полюбоваться бухтой Ласпи.

Организационные детали: