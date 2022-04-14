Добро пожаловать в Алушту

Погулять по центру города и погрузиться в его богатое прошлое на обзорной экскурсии

Мини-группа
Алушта — это не только сладкие фрукты, кафе и теплое море.

Каждый ее уголок буквально дышит историей.

Здесь происходили крупные сражения и судьбоносные встречи, возводились крепости и особняки, снимались фильмы и жили выдающиеся люди.

Если вы хотите увидеть знаковые места города и услышать о них интересные факты, добро пожаловать на мою экскурсию!
Добро пожаловать в Алушту
Добро пожаловать в Алушту
Добро пожаловать в Алушту
Добро пожаловать в Алушту
Добро пожаловать в Алушту
Добро пожаловать в Алушту
Добро пожаловать в Алушту
Добро пожаловать в Алушту
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Визитные карточки Алушты

Вы увидите главные достопримечательности города: храм Всех Крымских Святых, мечеть Юхары Джами, крепость Алустон и памятник борцам за советскую власть. Рассмотрите исторический особняк «Голубка» начала 19 века и современный элитный клубный дом «Дача Штейнгольца». Заглянете в уютный сквер, посвященный хирургу Гирею Баирову, и погуляете по живописному Приморскому парку.

Прошлое и настоящее

Я раскрою, какая романтическая история повлияла на становление Алушты как города, на каких улицах снимали «Кавказскую пленницу» и почему на глубине Черного моря нет жизни. А также: кому обязана своим появлением знаменитая Ротонда на набережной, какие известные люди жили в Алуште и какие события происходили в ней на протяжении столетий.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у дома творчества Подмосковье
Когда и сколько длится
Когда: в четверг в 10:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в четверг в 10:00 и 16:00

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