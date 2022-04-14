в четверг в 10:00 и 16:00

Что вас ожидает

Визитные карточки Алушты

Вы увидите главные достопримечательности города: храм Всех Крымских Святых, мечеть Юхары Джами, крепость Алустон и памятник борцам за советскую власть. Рассмотрите исторический особняк «Голубка» начала 19 века и современный элитный клубный дом «Дача Штейнгольца». Заглянете в уютный сквер, посвященный хирургу Гирею Баирову, и погуляете по живописному Приморскому парку.

Прошлое и настоящее

Я раскрою, какая романтическая история повлияла на становление Алушты как города, на каких улицах снимали «Кавказскую пленницу» и почему на глубине Черного моря нет жизни. А также: кому обязана своим появлением знаменитая Ротонда на набережной, какие известные люди жили в Алуште и какие события происходили в ней на протяжении столетий.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.