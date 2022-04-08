Дорогой древних: Сераус и Алуштинский кромлех

Отправиться в несложный треккинг к ярким панорамам, истории и загадкам Горного Крыма

Индивидуальная
Приглашаю на время покинуть туристические тропы и посетить заповедные места, где можно побыть наедине с природой.

С вершины живописной горы вы увидите сочные хвойные ковры, морские дали и силуэты окрестных возвышенностей.

Услышите историю старинной дороги и легенды средневекового городища.

А после исследуете ценный мегалитический памятник-ровесник Стоунхенджа.
Дорогой древних: Сераус и Алуштинский кромлех
Дорогой древних: Сераус и Алуштинский кромлех
Дорогой древних: Сераус и Алуштинский кромлех
Дорогой древних: Сераус и Алуштинский кромлех
Дорогой древних: Сераус и Алуштинский кромлех
Дорогой древних: Сераус и Алуштинский кромлех
Дорогой древних: Сераус и Алуштинский кромлех
Дорогой древних: Сераус и Алуштинский кромлех
Дорогой древних: Сераус и Алуштинский кромлех
Дорогой древних: Сераус и Алуштинский кромлех
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Что вас ожидает

Падишах-Йол: дорогой императоров

Наше приключение начнется в селе Виноградное. Минуя населенный пункт, вы окажетесь на старинном пути, ведущем от Южного берега вглубь Крымских гор. Я расскажу о значимости «дороги падишаха» в Средние века. А также объясню, почему ее позже назвали в честь Романовых.

Панорамы Серауса

Через некоторое время вы подойдете к основной цели нашего похода. Подниметесь на вершину куполообразной горы высотой 639 м. н.у. м. Полюбуетесь сосновым лесом, раскинувшимся на склонах Серауса. Осматривая руины малоизученного древнего городища, услышите факты и легенды об укрепленном поселении 10-13 вв. И конечно, здесь вам откроется живописный вид на побережье от мыса Меганом до горы Кастель, а также на другие близлежащие возвышенности.

Крымский Стоунхендж

Обойдя всю вершину, начнем спуск в Алушту. Неподалеку от финиша маршрута вы посетите мегалитическое сооружение — Алуштинский кромлех. Возле памятника, сооруженного одновременно со знаменитым комплексом в Англии, обсудим, что говорят о нем исследователи и какие предположения выдвигают искатели таинственного.

Организационные детали

  • Из Алушты до Виноградного добираемся на общественном транспорте. Стоимость проезда — 20 руб. /человека.
  • Протяженность маршрута около 12 километров, время в пути составит около 6 часов
  • Умеренная сложность, специальной физической подготовки не требуется
  • По желанию маршрут может быть перестроен

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на автовокзале Алушты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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