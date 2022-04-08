Что вас ожидает

Падишах-Йол: дорогой императоров

Наше приключение начнется в селе Виноградное. Минуя населенный пункт, вы окажетесь на старинном пути, ведущем от Южного берега вглубь Крымских гор. Я расскажу о значимости «дороги падишаха» в Средние века. А также объясню, почему ее позже назвали в честь Романовых.

Панорамы Серауса

Через некоторое время вы подойдете к основной цели нашего похода. Подниметесь на вершину куполообразной горы высотой 639 м. н.у. м. Полюбуетесь сосновым лесом, раскинувшимся на склонах Серауса. Осматривая руины малоизученного древнего городища, услышите факты и легенды об укрепленном поселении 10-13 вв. И конечно, здесь вам откроется живописный вид на побережье от мыса Меганом до горы Кастель, а также на другие близлежащие возвышенности.

Крымский Стоунхендж

Обойдя всю вершину, начнем спуск в Алушту. Неподалеку от финиша маршрута вы посетите мегалитическое сооружение — Алуштинский кромлех. Возле памятника, сооруженного одновременно со знаменитым комплексом в Англии, обсудим, что говорят о нем исследователи и какие предположения выдвигают искатели таинственного.

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