Экскурсия знакомит с красотой дворцово-парковой архитектуры Южного берега Крыма.

Самые красивые 🤩 и известные дворцы - Массандровский, Ливадийский, Алупкинский.

Экскурсовод расскажет о жизни императоров в Крыму, о том как развивался Юг России.

Вы узнаете о событиях в годы революции и Великой Отечественной войны, а так же в Советский и Украинский период.

Дворцы окружены прекрасными парками. Экскурсия ⛳ не только интересная, но и полезная для здоровья. В парках 🌳 растут экзотические и хвойные деревья, вечнозеленые кустарники.